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СКА снижает игрокам зарплаты. Президент Геннадий Тимченко объявил официально

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
СКА снижает игрокам зарплаты. Президент Геннадий Тимченко объявил официально
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Президент СКА Геннадий Тимченко – о команде без Дадонова и Шипачева, будущем Знарка и потолке зарплат.

Геннадий Тимченко традиционно произносит программные речи на презентациях СКА перед сезоном.

Сначала босс клуба и КХЛ выходит на сцену и говорит о самых крупных целях. На этот раз речь была, конечно, про новый Кубок Гагарина и про Олимпиаду.

– Команда СКА – один из главных доноров сборной России, тренер сборной не даст мне соврать. Многие наши игроки готовы выступать на Олимпиаде в Пхенчхане.

– После чемпионства всегда непросто начинать новый сезон. Как оцените готовность?
– А вы хотели бы, чтобы мы проиграли? Нет! У нас самая высокая планка сейчас. Надеюсь, мы станем трехкратными чемпионами. Есть сильные коллективы – в частности наши коллеги армейцы из Москвы, другие клуба тоже. У нас очень сильная команда, ровный состав. Тренерский штаб доволен предсезонкой, команда в хорошей форме. Турниры показали, что мы на высоте. Мы идем правильным путем.

– Поделитесь ожиданиями от матча открытия КХЛ против ЦСКА?
– Это большая интрига. Мы, естественно, ожидаем интересной игры. Первый матч, все настроены на победу. У нас самые большие ожидания, мы хотим увидеть хоккей высочайшего уровня, и эти две команды могут показать нам.

– Каждый год мы спрашиваем у вас про новую арену. Есть какие-то новости?
– Только что разговаривал с губернатором об этом. Мы работаем. Проблема большая: земли в Петербурге осталось очень мало, невозможно найти кусочка, где построить. Нам надо минимум 10 гектаров земли, и чтобы он был не на отшибе, чтобы болельщики могли легко добираться. Надеюсь, в этом году мы разберемся с землей, начнем работать. Года 3-4 нам потребуется.

– У Олега Знарка заканчивается контракт в конце сезона. Как будете оценивать его деятельность – по итогам Кубка Гагарина или Олимпиады?
 – Знаете, у меня тоже контракт заканчивается. Я не знаю, как мы поступим с этим дальше. Посмотрим по результатам. Знарок уже показал, какой он тренер не только в СКА, но и в «Динамо», и в других клубах. Мне кажется, сомневаться в его профессионализме нет никаких оснований. Мы, конечно, надеемся на победу. Самые высокие задачи стоят перед нами. Я надеюсь, есть шанс сыграть на Олимпиаде успешно, привезти достойные медали.

– С уходом Дадонова и Шипачева нет опасений, что в красоте СКА потеряет?
 – Посмотрите, как играет Барабанов, молодые ребята. С одной стороны, жалко, что они ушли. Они опытные, большие хоккеисты. Мне очень жалко, мы долго вели переговоры, хотели, чтобы они остались. Но жизнь есть жизнь. Посмотрим, чего они добьются в Америке. Им должно быть обидно, что они пропускают Олимпиаду. Это, на мой взгляд, самое неприятное. Конечно, они бы усилили сборную.

– В КХЛ планируется серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА планирует справляться с потолком зарплат?
– Боремся! (смеется)

– Каким образом?
– Снижаем зарплаты.

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