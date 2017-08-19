Олег Знарок: Пить витамины? Конечно. Вот как Заря!
Главный тренер СКА и
сборной России рассказал о планах на олимпийский сезон и немного иронизировал
над дисквалификацией Даниса Зарипова.
«Дацюка берегли слишком много»
– Рады вас видеть, Олег
Валерьевич, – приветствовали журналисты тренера. Знарок непривычно много
говорил на предсезонке, но и на презентации СКА нашлись темы для общения.
– А я-то как рад, – как всегда сурово ответил Знарок. Хотя такие околосезонные мероприятия – хороший шанс поговорить более развернуто, чем на брифингах.
– Обмен Хохлачева в «Спартаке»
был вашим решением?
– Это общее решение. Ему нужно было играть, а не сидеть на лавке. Решили, что так будет полезнее для молодого игрока – чтобы он был задействован.
У Знарка еще спросили, может ли Хохлачев вернуться, но он проигнорировал вопрос.
– В чем этот СКА
отличается от прошлогодней команды?
– Трудно сказать сейчас. Сезон начнется, тогда и смогу сказать. Команда хорошая, готова физически и, что главное, психологически. С нетерпением ждем первой игры.
– Понимаете тех, кто
уехал в НХЛ?
– Конечно. Почему нет?
– На пользу им это
пойдет?
– Не знаю. У меня своих игроков много.
– Когда ожидается
возвращение Войнова?
– В конце месяца.
– Дацюк насколько
готов к сезону? Не собираетесь его поберечь?
– Мы его уже много берегли. Сейчас будет пахать как молодой.
«В общем плане ничего бы не улучшал в СКА»
– Собираетесь играть
на Евротуре одним составом или будет варьировать?
– Трудно сказать. Если будет варьироваться, то немного. Пять звеньев будет точно.
– Во время Олимпиады
СКА возглавит Петр Воробьев?
– Да, мы так решили.
– Приглашая в СКА
новых игроков, ориентировались на то, кого они будут менять?
– И на качество, и на то, кого они заменят. При этом я всех очень хорошо знаю, понимаю, что они собой представляют, могут сделать.
– Вы как любой тренер
хотите, что команда с каждым годом становилась лучше. Что можно улучшить в СКА?
– В общем плане ничего. Разве что игру в численном большинстве. Это сейчас не очень хорошо идет.
– Кто-то еще может
уйти из команды?
Вместо ответа Знарок просто покачал головой.
«Сочувствую Зарипову»
– Конкуренция будет
повыше в этом сезоне?
– Не надо смотреть на соперников, нужно самим играть. Все зависит от того, что мы будем показывать. Если будем готовы к каждой игре и показывать тот хоккей, который нужен – проблем быть не должно. Будет тяжело, потому что впереди много игр – олимпийский сезон же.
– Как восприняли
историю с Зариповым?
– Давайте по сегодняшнему дню, – Знарок не хотел отвечать, но быстро вернулся к теме. – Негативно, конечно. Как я могу принять это? Человек ничего не употреблял. А что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех рассчитываем. И на вас тоже.
– В этом году на вас
большая нагрузка, ответственность из-за Олимпиады?
– А в том сезоне у меня маленькая была?
– Как будете справляться?
Витамины принимать?
– Да, буду, конечно, – иронизировал Знарок. – Вот как Заря!