Олег Знарок: Пить витамины? Конечно. Вот как Заря!

Главный тренер СКА и сборной России рассказал о планах на олимпийский сезон и немного иронизировал над дисквалификацией Даниса Зарипова.

«Дацюка берегли слишком много»

– Рады вас видеть, Олег Валерьевич, – приветствовали журналисты тренера. Знарок непривычно много говорил на предсезонке, но и на презентации СКА нашлись темы для общения.

– А я-то как рад, – как всегда сурово ответил Знарок. Хотя такие околосезонные мероприятия – хороший шанс поговорить более развернуто, чем на брифингах.

– Обмен Хохлачева в «Спартаке» был вашим решением?

– Это общее решение. Ему нужно было играть, а не сидеть на лавке. Решили, что так будет полезнее для молодого игрока – чтобы он был задействован.

У Знарка еще спросили, может ли Хохлачев вернуться, но он проигнорировал вопрос.

– В чем этот СКА отличается от прошлогодней команды?

– Трудно сказать сейчас. Сезон начнется, тогда и смогу сказать. Команда хорошая, готова физически и, что главное, психологически. С нетерпением ждем первой игры.

– Понимаете тех, кто уехал в НХЛ?

– Конечно. Почему нет?

– На пользу им это пойдет?

– Не знаю. У меня своих игроков много.

– Когда ожидается возвращение Войнова?

– В конце месяца.

– Дацюк насколько готов к сезону? Не собираетесь его поберечь?

– Мы его уже много берегли. Сейчас будет пахать как молодой.

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«В общем плане ничего бы не улучшал в СКА»

– Собираетесь играть на Евротуре одним составом или будет варьировать?

– Трудно сказать. Если будет варьироваться, то немного. Пять звеньев будет точно.

– Во время Олимпиады СКА возглавит Петр Воробьев?

– Да, мы так решили.

– Приглашая в СКА новых игроков, ориентировались на то, кого они будут менять?

– И на качество, и на то, кого они заменят. При этом я всех очень хорошо знаю, понимаю, что они собой представляют, могут сделать.

– Вы как любой тренер хотите, что команда с каждым годом становилась лучше. Что можно улучшить в СКА?

– В общем плане ничего. Разве что игру в численном большинстве. Это сейчас не очень хорошо идет.

– Кто-то еще может уйти из команды?

Вместо ответа Знарок просто покачал головой.

«Сочувствую Зарипову»

– Конкуренция будет повыше в этом сезоне?

– Не надо смотреть на соперников, нужно самим играть. Все зависит от того, что мы будем показывать. Если будем готовы к каждой игре и показывать тот хоккей, который нужен – проблем быть не должно. Будет тяжело, потому что впереди много игр – олимпийский сезон же.

– Как восприняли историю с Зариповым?

– Давайте по сегодняшнему дню, – Знарок не хотел отвечать, но быстро вернулся к теме. – Негативно, конечно. Как я могу принять это? Человек ничего не употреблял. А что вы хотите от меня услышать? Я сочувствую ему. Мы на всех рассчитываем. И на вас тоже.

– В этом году на вас большая нагрузка, ответственность из-за Олимпиады?

– А в том сезоне у меня маленькая была?

– Как будете справляться? Витамины принимать?

– Да, буду, конечно, – иронизировал Знарок. – Вот как Заря!