Пять причин, почему Virtus.pro не смогли выиграть The International 2017

Команда Virtus.pro раньше ожидаемого потерпела третье поражение на турнире The International и покинула чемпионат мира, заняв 5-6 место и заработав чуть более миллиона долларов. Повторение рекорда двухлетней давности для СНГ-коллектива вряд ли можно назвать хорошим результатом — перед началом ивента «мишки» считались едва ли не главными фаворитами. Почему VP спустя шесть лет не удалось вернуть Aegis в СНГ — в обзорном материале «Советского спорта».



Подготовка

Недооценка

Первые тревожные нотки появились еще до начала турнира. Команда приняла решение не лететь в Америку заранее — и просчиталась. В США перед чемпионатом мира тренировались большинство западных команд, чему способствовал турнир DreamLeague — в Москве, по словам Lil, «играть приходилось с тир-2 СНГ и Liquid», и подобные матч-апы разносторонними не назвать. Теперь уже ясно, насколько крутой была идея руководства отправиться на буткемп в Китай — но тогда, месяц назад, коллективы из Поднебесной в пул фаворитов TI не входили, и было решено не рисковать.Вообще, по ходу турнира складывалось впечатление, что VP не готовы к некоторым из команд: уж слишком разнилась уверенная игра с OG и предшествующая ей ничья с Cloud 9. Уже тогда некоторые специалисты качали головами и говорили — это не игра чемпионов. Похожая ситуация сложилась и в верхней сетке плей-офф: сначала команде Алексея Березина «повезло» попасть на LGD, с которыми ребята встречались совсем недавно в Лос-Анджелесе, а уже следующий матч с LFY (до турнира не встречались) проиграли 0:2. А два состава китайского медиамагната оказались не такими уж и разными — даже строчки в итоговой таблице заняли соседние.Возможно, свою роль сыграло и то, что Virtus.pro изначально построили себе другую картину турнира. В интервью они соглашались со специалистами, выделяя в числе фаворитов Liquid, OG и Evil Geniuses. И если против последних «мишки» не сыграли, то в матчах с европейскими грандами вели себя очень уверенно: OG в группе оказались растоптаны со счетом 2:0, и даже с будущими чемпионами удалось провести очень достойную серию, в которой могли с равными шансами победить и те, и другие.





Наряду с этим — невнятная игра против Cloud9, которая привела к потере очков. Вспомнить стоит и матч с HR, который хоть и завершился победой, оставил очень неоднозначное впечатление. С китайскими командами — отдельная тема; на протяжении всего турнира был заметен недостаток практики и легкое непонимание регионального стиля, будто коллективы из Поднебесной «мишки» видели в первый раз.



Увы, как и любая сильная команда, VP склонна к недооценке слабых соперников. Дело не в уважении — просто настроиться на финал Кубка России труднее, чем на OG в решающем матче Major. Настроиться на Джеки Мао и Ко сложнее, чем на LGD или тех же OG. Да, в плей-офф о недооценке и речи быть не могло — но избежать очковых потерь в группе СНГ-пятерка наверняка могла.



Стратегии

Не обошлось, увы, и без ошибок в драфте. Virtus.pro, словно опасаясь рамок турнира, банально зажались, как Team Empire три года назад — тогда сильнейшая команда СНГ и Европы пошла на поводу у турнирной моды и променяла все свои наработки на Razor и Naga Siren. Теперь нечто подобное мы увидели в исполнении «мишек» — от тех VP, которые каждую карту июньского The Summit пикали разных героев, не осталось и следа.



При этом кажется, что по вариативности драфта проседания нет — команда пикнула 48 разных героев, это пятый результат на турнире. Но та уверенность, которая преследовала смелые стратегии Алексея Березина, куда-то и испарилась. Немного статистики — самыми популярными героями VP на первенстве мира стали Sand King, Dark Seer, Faceless Void, Sven и Ogre Magi. Этими же героями «мишки» поражали мир в Киеве и даже — страшно представить, как давно это было — в Бостоне. Вместе с этим эксперименты чаще всего оказывались неудачными: из взятых единожды героев лишь 45% смогли победить. А вот Anti-Mage от RAMZES666, отсутствовавшему в пиках VP ранее, не помогла и вторая попытка.





Еще один интересный факт: обычно вариативный Lil в этот раз 14 из 23 игр действовал либо на SK, либо на Nyx Assassin, либо на Night Stalker. Почему так вышло, сказать трудно — при этом стоит отметить, что даже на сигнатурных героях он порой смотрелся блекло. Было видно, что к этим пикам Ильи готовы, как готовы к любым другим козырям VP. Если и позволяли пикать своих сильных персонажей, то явно готовили какой-то хитрый ответ; в то же время самим Virtus.pro этой «ширины драфта», за которую многие хвалят чемпионов, так и не хватило.



Ошибки

Хватало изъянов и в самой игре — причем, что логично, частично они были связаны как раз с стилем «медведей», который некоторым соперникам разгадать уже удалось. Оппоненты раз за разом заставляли Virtus.pro действовать слишком агрессивно в простых ситуациях, что приводило к потере персонажей в важнейших моментах игры.



Но и это еще не все, хватало и одиночных ошибок. Кажется, с одним Ильей Ильюком можно было настругать на целую подборку — погнался за соперником под вышку и умер, вернулся в сражение без маны и опять умер, в решающем файте ошибся с применением Epicenter и проиграл игру. Чем больше было таких микро-моментов, тем менее инициативным становился Илья: в итоге лавры забирали себе GH и BoBoKa, пока Lil пытался просто не подвести команду снова. Дело, впрочем, не только в самих ошибках — вызывает вопрос больше то, как опытные капитан и тренер не смогли вовремя заметить такой провал и поправить молодую звезду.





Психология

Наконец, последнюю причину вывел генеральный менеджер Virtus.pro: Роман Дворянкин отметил, что зачатки чемпионской игры так и не превратились в стабильную серию побед. Не мудрено — из пятерки «медведей» только Lil выступал на сцене Ки-Арены во второй раз. И если Solo и 9pasha — опытные бойцы, которым просто не повезло два года назад, то молодые таланты RAMZES и Noone немного на турнире «потерялись»; а ведь именно на них строится игра!Почему к одним играм команда подошла в оптимальной психологической форме, а к другим нет — вопрос, с которым теперь нужно будет разбираться менеджменту. Вместе с этим стоит признать, что эта проблема кажется пока одной из самых легкорешаемых. В конце концов, после отпуска неприятные воспоминания спрячутся, а полезный опыт останется. Нужно будет только наладить геймплей в новом патче — и вперед; по уровню игры эти парни на многое способны.