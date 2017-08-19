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Борис Майоров: На Олимпиаде сборной России надо опасаться не канадцев, а финнов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: На Олимпиаде сборной России надо опасаться не канадцев, а финнов
Фото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об уникальном сезоне, в котором нашу команду на ОИ-2018 представят исключительно игроки КХЛ.

- Шансы на победу нашей сборной в Корее очень высокие, - считает Борис Майоров. –Я оглядываюсь на выступление нашей сборной на Евротуре за последние два года. Мы же там в основном побеждали! И это при том, что выступали далеко не оптимальным, а гораздо чаще молодежным экспериментальным составом. Давали шанс себя проявить очень многим кандидатам в национальную команду. И с этой точки зрения потенциал сборной России выше, чем у кого-либо из соперников.

- Кто станет нашим самым опасным противником на Зимних играх?
- Думаю, что основным нашим конкурентом на Олимпиаде-2018 будут финны. У них подготовка в Европе солиднее, чем у шведов и чехов. Хотя, как раз чехи в последние годы ощутимо прибавили и выглядят неплохо.

Но по не лишком приятной для нас традиции на последних турнирах именно сборная Суоми чаще других ставила нашей команде подножку на пути к золотым медалям. Так было и на ЧМ-2016 в Москве, и на ОИ-2014 в Сочи.

- А Канаду вы даже в расчет не берете?
- Не очень верю, что канадцы или американцы без игроков НХЛ смогут сотворить на Олимпиаде чудо по типу 1980 года. Это будут добротные команды, которые не уступят соперникам в настрое и объеме работы на площадке. Но уровень мастерства у сборной России, безусловно, будет выше.

Тем более, что надо учесть уникальность этого сезона. Ведь за многие годы мы наконец-то начнем спокойно и планомерно готовить свою команду к турниру. Ане будем в последний момент лихорадочно вносить изменения в состав. Такого не бывало чуть ли со времен СССР!

- Но в оптимальном составе болельщики эту сборную России пока не видели.
- У нас есть железные игроки основы. И есть ближайшие кандидаты, которые прошли хорошую проверку в так называемой олимпийской сборной. Если кто-то из основных игроков вдруг получит травму, замена легко найдется.

Интересно, как Олег Знарок выстроит подготовку к Олимпийским играм. Мое мнение – эксперименты должны быть закончены к Кубку Первого канала. На нем мы должны увидеть сборную России уже в составе максимально приближенном к оптимальному.
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