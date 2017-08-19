Все мысли о «Янг Бойз». ЦСКА впервые за 8 лет не обыграл «Урал»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в рамках матча 7-го тура РФПЛ. О смотрибельной, но не фонтанирующей моментами игре – в репортаже «Советского спорта».

КЛАСС КАК РЕШЕНИЕ

ЦСКА восемь раз подряд побеждал «Урал». Екатеринбуржцы в последний раз побеждали армейцев еще в 2009 году, то есть очень давно. Но цифры цифрами, а в очередной встрече команд было не все так однозначно. «Урал» явно не сидел в обороне, а ЦСКА – не доминировал. По крайне мере, в первом тайме.

«Урал» вообще в этом сезоне еще ни разу, как и «Зенит», не проиграл. Правда, и победа у «шмелей» всего одна – над «Динамо» (1:0). Но судя по заряженности Чантурии, Бавина, Ильина и Бикфалви, хозяева больше всего на свете желали одержать вторую победу в чемпионате..

ЦСКА вышел на поле «СКБ-Банк Арены» в формации с двумя опорными хавбеками – Вернблумом и Натхо. А это значило лишь одно – действовать с позиции силы с первых минут подопечные Виктора Гончаренко не планировали. Им в такой ситуации было намного удобнее притвориться жертвой, чтобы за счет индивидуального мастерства решить пару-тройку эпизодов.

ЗАБИТЫЕ ТРИБУНЫ, ЖАРА, БЕЗ ГОЛОВ

У Дзагоева и Головина взаимопонимание в этой встрече не сложилось. Александр то и дело отдавал чуть в сторону или немного сильнее нужного, Алан либо не добегал до мяча, либо – ругался на партнера. А что, имеет право! Что касается креативных решений у хозяев, то все было как-то уж очень кустарно: при любой удобной возможности футболисты «Урала» заряжали в сторону ворот Акинфеева, но Игорь прекрасно парировал дальние прямолинейные удары. По цифрам, «Урал» заметно перебил ЦСКА, но невероятной опасности эти выстрелы не несли.

Светлая мысль в игре появилась на излете первого тайма, когда мыслями команды уже находились в раздевалках: уж больно много приходилось им безыдейно бегать по раскаленному екатеринбургскому газону. При этом, на стадионе в Екатеринбурге собралось более 13 тысяч зрителей. Посещаемость огненная!

Перерыв на пользу коллективам явно не пошел, ибо та вспыхнувшая искорка первого тайма моментально потухла в перерыве. ЦСКА фрагментарно перешел на вертикальные передачи, мяч как можно быстрее стал доставляться в финальную треть поля, но перенасыщенная центральная зона «Урала» то и дело выносила снаряд от своих ворот.

Главная рокировка – Витиньо вместо Оланаре. Это прибавило армейцам скорости, плюс позволило закупорить соперника на своей половине поля. Вернблум в таком случае выдвинулся на место центрального столба, а кружева вокруг него принялись плести все те же Головин, Витиньо, Натхо и Дзагоев. Иногда подключался вперед и Фернандес, но успешным эти действия не назовешь.

При этом, самая интересная атака, доведенная, что важно, до опасного удара, получилась все равно у «Урала». Мелкий барселонский (в упрощенном смысле, конечно) пас, выход на ударную позицию Ильина и тяжелейший сев Акинфеева. Все красиво сделали «шмели», но фортуна повернулась к ним спиной в этом эпизоде, и широко улыбнулась минуту спустя, когда Годзюр чудом спас команду от пропущенного мяча.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, ТЫ ГДЕ?

В общем и целом можно сказать одно: ЦСКА катастрофически не хватает сил. По сути, старт сезона, а красно-синие не бегут. Ни здесь, ни в матче с «Янг Бойз». Мыслями, вполне возможно, москвичи уже у себя на «ВЭБ Арене» разминаются перед игрой со швейцарским соперником. Гарантированные 12 миллионов евро маячат на горизонте, и они так близко, что чек с ними фактически лежит в руке, но в любой момент может испариться: 1:0 - уж больно скользкий счет.

Если ЦСКА все-таки пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, у руководства клуба еще будет время подписать кого-то на флажке трансферного окна. И это вполне логично. Поэтому сейчас команде Гончаренко ничего, кроме как терпеть и играть через не могу, не оставалось. Благо, осталось совсем чуть-чуть. И потом будет немного легче.

«Урал» же вновь показал, насколько он бойкий и неуступчивый оппонент, способный и «Зенит» отправить домой с одним очком, и, если надо, отыграться с 0:2 на выезде. По сути, матчи с двумя из трех (еще остался «Спартак») топ-клубов в первом круге уральцы провели просто прекрасно, ни разу не проиграв. Для скромного клуба на балансе региона это сродни достижению. А когда такой опытный вратарь, как Годзюр, вынимает мертвый мяч из девятки на последних секундах – на душе становится еще теплее.