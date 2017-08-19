Евгений Кузнецов: Свитер СКА станет родным после официальной игры

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в перерыве благотворительного матча выдал проникновенную речь о родине и «Вашингтоне».

«Обязан челябинской школе»

– Вы играете в свитере СКА. Он уже родной?

– Хм… – засмущался Кузнецов. – Даже не знаю, что сказать. Наверное, когда первый матч сыграю, тогда и будет родной. Но таким, как челябинский, не станет никогда. Это мой дом, там, где меня воспитали, где я вырос. Хоть и говорят, что никто ничем никому не обязан, я считаю, что я немножко обязан челябинской школе.

– Когда в Вашингтон?

– Через неделю, наверное.

– Вы говорили, что вас раздражают слова о том, что «Вашингтон» ослаб. Но разве это не так?

– Не всегда команда, которая на бумаге лучше, выигрывает. Не раз в этом убеждались. Всегда нужно искать позитив, много молодых ребят, у которых будут шансы. Произошла встряска, чтобы остальные ребята задумались. Конечно, тяжело терять друзей по команде, приходят другие. Но это и дорога молодым, ребятам, которым не довелось поиграть. Если посмотреть на команды, которые выигрывали Кубок Стэнли, всегда появлялись молодые 2-3 человека. У нас такого не было.

– А сколько вы забьете?

– Для меня это неважно, – снова смутился форвард «Вашингтона». – Главное, чтобы команда попала в плей-офф, и будем двигаться дальше. Если бы я хотел только забивать, пошел бы в другой вид спорта.

– Хотите с Овечкиным в одном звене играть?

– С Сашей приятно играть, быстро находим общий язык. У нас так в коллективе повелось, что все друг с другом общаются, не ругаются, ищут позитив, всегда помогают на льду.

«СКА – ЦСКА, как «Спартак» – «Зенит»

– В понедельник стартует новый сезон. Чего ждете от матча СКА – ЦСКА?

– Да вообще интересно, когда хоккей после лета начинается. Летом спорта вообще немного – такого, который мне интересен. Хотелось бы пару матчей зацепить, но «Трактор» на выезде будет играть. А сюда, в Петербург, нет возможности приезжать, жить негде. СКА и ЦСКА – два топ-клуба, у них сильнейший подбор игроков. То же самое, что «Спартак» – ЦСКА, «Зенит» – «Спартак», «Зенит» – ЦСКА в футболе. Матчи, которые всегда хочется смотреть.

– Вы были на матче «Спартак» – ЦСКА как раз. За кого болели?

– Ни разу не был на русском футболе до дерби. Хотел посмотреть, как это все происходит. Мне больше болельщики понравились.

– От американских отличаются?

– От американского футбола? Отличается, да.

– Фанаты наши от американских.

– Да, там по-другому все болеют. Мне как раз больше нравится, как болеют здесь, в Европе – на футболе именно. Живо на стадионе.