Евгений Малкин: Кросби думает о хоккее с утра до вечера. Я другой

Форвард «Питтсбурга» оценил перемены в команде и поразмышлял, насколько они осложнили борьбу за третью победу подряд в Кубке Стэнли.

«Одно лето тренировался с Ротенбергом»

– Не вы Роману Ротенбергу уроки хоккея давали?– в первую очередь журналистов интересовала традиционно высокая результативность вице-президента СКА и ФХР в благотворительном матче «От чистого сердца».

– Интересный вопрос, – усмехнулся Малкин. – Нет, Роман Борисович сам играл в хоккей и тренируется. Я с ним одно лето даже тренировался на земле, поэтому он всегда в хорошей форме. Часто приходит на лед, играет, бегает.

– Ваше мнение об акции.

– Супер, что эта акция не останавливается, что ребята находят время поучаствовать, большое спасибо им за это. Все-таки лето, многие заняты, с семьями. И здорово, что в разных городах проходит – и в Магнитогорске было, и в Казани, и в Петербурге, и в Москве. Надеюсь, это будет продолжаться. Здоров, что заполнился стадион, болельщики пришли поддерживать. Мы все знаем, как Петербург любит хоккей, спорт в целом.

– Вас признали лучшим хоккеистом России. Насколько для вас это важно и можно ли это сравнить с Кубком Стэнли?

– С Кубком все-таки нет, но всегда приятно, когда твой труд оценивается. Любая маленькая победа – все равно победа. Любая победа дает стимул дальше тренироваться и работать. У нас много хороших и талантливых хоккеистов, обогнать их вдвойне приятно. Мозякин провел великолепный сезон. Я не знаю, как оценивали. Может, мне дали первое место, потому что «Питтсбург» два года подряд выиграл Кубок Стэнли.

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«Молодежь «Питтсбурга» прибавляет с каждым годом»

– Мэтт Каллен ушел из «Питтсбурга» в «Миннесоту». Говорят, он играл большую роль в раздевалке.

– Этот человек лет 20 играет в НХЛ, он в раздевалке брал слово и молодежи помогал. Тяжело, конечно, расставаться с игроками. В этом году мы потеряли Флери, Куница, Каллена. Наверное, Мэтт с трудом принимал такое решение. Он родом из Миннесоты и вернулся домой. У него великолепная семья, четверо детей. Мы, все спортсмены, знаем, что рано или поздно тебя либо кого-то из твоих друзей обменяют. Это бизнес. Здесь надо двигаться дальше. Все равно будем пересекаться и общаться.

– Насколько потери «Питтсбурга» осложняют команде борьбу за Кубок Стэнли?

– Время покажет, сейчас тяжело о чем-то рассуждать или загадывать. Сезон все расставит на свои места. Все знают о потолке зарплат. Всех игроков команда не в состоянии подписать, не хватает денег, а генеральный менеджер и тренерский штаб принимают сложные решения. Нам, хоккеистам, только остается выходить играть. У нас много молодежи, которая с каждым годом прибавляет, и в этом году ребята показали высокий уровень. Легко не будет, надо выходить и доказывать, какой бы состав у тебя не был. У нас костяк команды сохранился. Будем выходить и доказывать.

– Максим Тальбо говорил, что вы талантливее Кросби, но Сидни больше работает над собой.

– Я работаю, как считаю нужным. Кросби – из тех игроков, которые делают такой объем работы не только на льду, но и на земле. Он трудоголик, который с утра до вечера думает о хоккее. Соглашусь, что я другого плана. Не знаю, насколько много Кросби тренируется летом, мы с ним не работали. Но то, что он любит и обожает хоккей, полностью погружен в этот вид спорта – несомненно. У него очень много таланта. Сидни – талантливый пацан, который доказывает из года в год, без таланта он бы не играл на таком уровне. Каждый тренируется и чувствует свое тело по-разному. Сезон длинный, нельзя себя загонять, надо и расслабляться. С одной стороны, в словах Тальбо есть истина, а с другой, он, может, слукавил.