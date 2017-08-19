Самый звездный матч сезона: Кузнецов «перешел» в СКА и выиграл у Торбинского!

В Петербурге на благотворительном матче собрали 10 миллионов рублей. Болельщики пришли на уникальный матч, в котором Ковальчук играл против Дацюка, Малкин атаковал вместе с Радуловым, Евгений Кузнецов выступал за СКА, а Дмитрий Торбинский выходил на коньках в форме, похожей на бронзовую с Евро-2008.

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СКА провел презентацию команды-2017/18, а через несколько часов «объявил» еще одного новичка: в Ледовом дворце несколько звезд благотворительного матча раздавали автографы. Дацюк и Войнов в свитерах СКА – как будто и не снимали с презентации. Ковальчук сидел рядом в красном – тоже объяснимо, он уже в форме «Друзей Ковальчука». А около – Евгений Кузнецов, и на нем такая же форма, как у Дацюка, выглядела любопытно.

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Разгадка проста: он в «Друзьях СКА», и с недавним обменов прав на игрока такая одежда никак не связана.

На фамилию Кузнецова за несколько минут до начала матча при представлении отреагировали очень ярко – так же, как на Малкина, действующих звезд СКА и бывших игроков клуба Евгения Дадонова, Евгения Артюхина и Максима Афиногенова.

Среди «Друзей Ковальчука», кстати, оказалось много хоккеистов-любителей: в воротах, например, предприниматель Руслан Екшембиев, в поле – люди, которые занимаются ипотечным кредитованием. Хотя первый гол забила все же связка Малкин-Ковальчук.

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Вячеслав Войнов, которого Олег Знарок обещал показать готовым на первом отрезке нового сезона, оказывается, в порядке уже сейчас. Может быть, в рубку с ЦСКА его пускать еще рискованно, но товарищеский матч он точно использовал, чтобы вернуть игровые ощущения. Он вполне серьезно откатывался назад, перехватывал передачи и справлялся с двумя нападающими «Друзей Ковальчука».

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Максим Соколов и сам по себе до сих пор крутой вратарь, а с такими силами в защите «Друзья СКА» быстро стали фаворитами.

Основной состав СКА сразу после презентации уехал тренироваться. В шоу-матче из главной команды сыграли только Кови и Дацюк, без которых тут никак, и Войнов с Андреем Зубаревым.

«Друзья СКА» пропустили первыми, но быстро забили много и победили с разгромом: 11:5.

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Несколько звезд из «Друзей Ковальчука» вполне могли решить тут свои карьерные задачи: например, Евгений Артюхин до сих пор без клуба, после ухода из «Сибири» новую команду он так и не нашел. А его партнеры по команде – это, например, генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов и главный тренер москвичей Вадим Епанчинцев.

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В звездном хоккейном составе участников матча выделялась футбольная фамилия: Дмитрий Торбинский. Он тоже был среди «Друзей Ковальчука», в хоккей бронзовый призер Евро-2008 играет давно. Торбинский рассказал про увлечение как минимум шесть лет назад, а в компании хоккеистов, того же Кови, он проводил время и этим летом тоже.

Не факт, что уверенное катание на коньках тут поможет, но Торбинский пока тоже без клуба – и без хоккейного, и без футбольного. В хоккее Дмитрий был хорош. А цвет формы его команды очень напоминал красный комплект сборной России на чемпионате Европы девятилетней давности.