Гнойный футбол. Самый обсуждаемый человек России взрывает интерес к унылым играм
Рэпер Гнойный пришел на футбол в Петербурге и помог унылому матчу прорваться в ленты кучи людей.
«Тосно» и «СКА-Хабаровск» и так вряд ли могли выдать что-то настолько запоминающееся, чтобы это вышло за пределы обычных новостей и репортажей, новички премьер-лиги еще и сыграли 0:0.
Повезло, что одним из 6574 зрителей на «Петровском» был рэпер Гнойный.
Рэпер Гнойный слева. Источник: instagram.com/serezhin_nikita/
Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова – его имена для выступлений) родился в Хабаровске, поэтому поддерживает местную команду.
Источник: instagram.com/fagundas13/
Гнойный отказался общаться с журналистами, но на секторе болельщиков «СКА-Хабаровска» и около трибуны без проблем раздавал автографы и фотографировался со зрителями.
Вы наверняка слышали про Гнойного, потому что неделю назад вышло видео его рэп-баттла с Оксимироном – самого ожидаемого события в мире российского рэпа. Видео на YouTube уже набрало 17 миллионов просмотров, а на результаты баттла – победу Гнойного – так или иначе отреагировали все СМИ.
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Гнойный еще во время баттла начал продвигать «СКА-Хабаровск», в начале видео он упомянул название команды – он спрогнозировал исход баттла на примере победы хабаровчан над «Спартаком»:
– Прогноз у меня один – 4:0. Как в матче «СКА-Энергия» – «Спартак», который будет вскоре. Примерно так же все будет. «СКА Хабаровск», *****, «СКА Хабаровск», это уже не «СКА-Энергия», сорри.
Одно это упоминание спровоцировало пиковое количество поисковых запросов о хабаровском клубе.
По дороге с матча Гнойный записал видео со впечатлениями от матча.
– На «розе» иду с футбика. «СКА-Хабаровск» уверенно одержал победу 0:0, не напрягаясь.
Рэпер Гнойный на, мягко говоря, нетоповом матче – гораздо более яркое событие, чем три игрока сборной России в составе «Тосно». Спорить с этим бессмысленно, нужно просто грамотно это использовать.
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Матч
Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0
Состав
Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный
СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович
Предупреждения:
нет - Пуцко, 90
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция