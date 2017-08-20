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Гнойный футбол. Самый обсуждаемый человек России взрывает интерес к унылым играм

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Рэпер Гнойный пришел на футбол в Петербурге и помог унылому матчу прорваться в ленты кучи людей.

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» и так вряд ли могли выдать что-то настолько запоминающееся, чтобы это вышло за пределы обычных новостей и репортажей, новички премьер-лиги еще и сыграли 0:0.

Повезло, что одним из 6574 зрителей на «Петровском» был рэпер Гнойный.


Рэпер Гнойный слева. Источник: instagram.com/serezhin_nikita/

Вячеслав Машнов (Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова – его имена для выступлений) родился в Хабаровске, поэтому поддерживает местную команду.


Источник: instagram.com/fagundas13/

Гнойный отказался общаться с журналистами, но на секторе болельщиков «СКА-Хабаровска» и около трибуны без проблем раздавал автографы и фотографировался со зрителями.

Источник: instagram.com/baikalov10/
Источник: instagram.com/baikalov10/

Вы наверняка слышали про Гнойного, потому что неделю назад вышло видео его рэп-баттла с Оксимироном – самого ожидаемого события в мире российского рэпа. Видео на YouTube уже набрало 17 миллионов просмотров, а на результаты баттла – победу Гнойного – так или иначе отреагировали все СМИ.

Источник: instagram.com/annayermakova/
Источник: instagram.com/annayermakova/

«Пара запасных уснула». СКА доволен ничьей, в «Тосно» рады за сборников

Гнойный еще во время баттла начал продвигать «СКА-Хабаровск», в начале видео он упомянул название команды – он спрогнозировал исход баттла на примере победы хабаровчан над «Спартаком»: 

– Прогноз у меня один – 4:0. Как в матче «СКА-Энергия» – «Спартак», который будет вскоре. Примерно так же все будет. «СКА Хабаровск», *****, «СКА Хабаровск», это уже не «СКА-Энергия», сорри.

Одно это упоминание спровоцировало пиковое количество поисковых запросов о хабаровском клубе.

Источник: instagram.com/evgeniystarchikov/
Источник: instagram.com/evgeniystarchikov/

По дороге с матча Гнойный записал видео со впечатлениями от матча. 

– На «розе» иду с футбика. «СКА-Хабаровск» уверенно одержал победу 0:0, не напрягаясь.

Рэпер Гнойный на, мягко говоря, нетоповом матче – гораздо более яркое событие, чем три игрока сборной России в составе «Тосно». Спорить с этим бессмысленно, нужно просто грамотно это использовать.

В «Тосно» есть связка для сборной. Но она не смогла победить Хабаровск

Матч

Тосно - СКА-Хабаровск - 0:0

Состав

Тосно: Юрченко, Чернов, Дугалич, Дудиев, Шахов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Галиулин, Роша (Мирзов, 82), Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный

СКА-Хабаровск: Довбня, Наваловский, Гришко (Калинский, 62), Пуцко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Димидко, Черевко, Корян (Христов, 74), Маркович

Предупреждения:

нет - Пуцко, 90

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

18 августа 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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