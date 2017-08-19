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Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)
Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Форвард СКА Илья Ковальчук – о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках армейцев.

– Роман Ротенберг в благотворительном матче забросил четыре шайбы…
– Мы его поздравляем с этим достижением.

– Много денег собрали во время благотворительного матча. Куда они пойдут?
– На помощь следж-хоккеистам. Хорошо, что удалось собрать солидную сумму. Мы к этому стремимся. Деньги помогут.

– В понедельник старт сезона с ЦСКА. Какие эмоции испытываете?    
– Соскучились по серьезным играм, старт сезона всегда приятный. Мы много тренировались, неплохо выглядели на турнире Пучкова. Подходим к первой игре во всеоружии.

– Не завидуете такому усилению?
– Нам нечему завидовать.

– Не боитесь такого соперника?
– Очень боимся! (смеется)

– Кто главный фаворит сезона: ЦСКА или СКА?
– Нас постоянно считают фаворитом. Выигрывать два года подряд очень трудно. Это еще одна непростая задача перед командой. Будем идти маленькими шагами.

– Личные цели ставите на сезон?
– Как можно больше выиграть кубков, медалей со сборной и с клубом. Это главная цель.

– Как новички вписались в команду?
– Хорошо, у нас коллектив добрый, поэтому новым ребятам легко приходится. По крайней мере мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.

– Прогресс Барабанова не удивляет?
– Он и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что и в этом году он будет играть еще сильнее и стабильно. Многие ушли, но и у тех ребят, которые остались, будет больше игрового времени, в том числе и в большинстве. В этом есть свои плюсы.

– Олега Знарка пугает, насколько СКА хорошо готов к сезону?
– Тренеру виднее. Нас пугала предсезонка, сейчас начнутся официальные матчи – то, ради чего мы все делали, тренировались. Впереди интересный чемпионат, много хороших команд. Мы хорошо готовы.

– Сезон после первого чемпионства был не очень удачным. Какие-то уроки есть, чтобы избежать этого?
– Их нельзя сравнивать. После первого чемпионства у нас поменялся тренерский штаб, ушла половина команды. Сейчас этого нет. Слава богу, все осталось на месте, тренеры те же. Такого точно не повторится.

– А уход Дадонова и Шипачева?
– Желаем им удачи в НХЛ. Будем следить за ними. Когда приходим утром на тренировку, у нас в раздевалке показывают обзоры матчей. Побольше им голов и победы в Кубке.

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