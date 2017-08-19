Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)
Форвард СКА Илья
Ковальчук – о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках
армейцев.
– Роман Ротенберг в
благотворительном матче забросил четыре шайбы…
– Мы его поздравляем с этим достижением.
– Много денег собрали
во время благотворительного матча. Куда они пойдут?
– На помощь следж-хоккеистам. Хорошо, что удалось собрать солидную сумму. Мы к этому стремимся. Деньги помогут.
– В понедельник старт
сезона с ЦСКА. Какие эмоции испытываете?
– Соскучились по серьезным играм, старт сезона всегда приятный. Мы много тренировались, неплохо выглядели на турнире Пучкова. Подходим к первой игре во всеоружии.
– Не завидуете такому
усилению?
– Нам нечему завидовать.
– Не боитесь такого
соперника?
– Очень боимся! (смеется)
– Кто главный фаворит
сезона: ЦСКА или СКА?
– Нас постоянно считают фаворитом. Выигрывать два года подряд очень трудно. Это еще одна непростая задача перед командой. Будем идти маленькими шагами.
– Личные цели ставите
на сезон?
– Как можно больше выиграть кубков, медалей со сборной и с клубом. Это главная цель.
– Как новички
вписались в команду?
– Хорошо, у нас коллектив добрый, поэтому новым ребятам легко приходится. По крайней мере мы делаем все возможное, чтобы они чувствовали себя комфортно.
– Прогресс Барабанова
не удивляет?
– Он и в прошлом году здорово играл. Надеемся, что и в этом году он будет играть еще сильнее и стабильно. Многие ушли, но и у тех ребят, которые остались, будет больше игрового времени, в том числе и в большинстве. В этом есть свои плюсы.
– Олега Знарка
пугает, насколько СКА хорошо готов к сезону?
– Тренеру виднее. Нас пугала предсезонка, сейчас начнутся официальные матчи – то, ради чего мы все делали, тренировались. Впереди интересный чемпионат, много хороших команд. Мы хорошо готовы.
– Сезон после первого
чемпионства был не очень удачным. Какие-то уроки есть, чтобы избежать этого?
– Их нельзя сравнивать. После первого чемпионства у нас поменялся тренерский штаб, ушла половина команды. Сейчас этого нет. Слава богу, все осталось на месте, тренеры те же. Такого точно не повторится.
– А уход Дадонова и
Шипачева?
– Желаем им удачи в НХЛ. Будем следить за ними. Когда приходим утром на тренировку, у нас в раздевалке показывают обзоры матчей. Побольше им голов и победы в Кубке.