Палыч – новый король, «Спартак» - все. «Локомотив» смял чемпиона

«Локомотив» в сумасшедшем матче вырвал волевую победу у «Спартака» - 4:3.

НЕНОРМАЛЬНО

Представьте: полторы тысячи фанатов «Локомотива» скандируют про Палыча на затихшей в ужасе «Открытие Арене». Верилось в такое еще месяц назад? Вряд ли. Но на 19 августа дела обстояли именно так.

Подобный сценарий можно было предугадать. Потому что ненормально, когда на пресс-конференции перед важнейшей игрой главного тренера спрашивают о том, кто уволил водителя автобуса. И дело не в журналистах, это их работа – спрашивать. Тем более, называя себя народной командой, пора бы привыкнуть к такому вниманию. Хуже другое: за шесть туров нынешнего сезона слухов вокруг команды расплодилось больше, чем за весь прошлый сезон.

Ненормально, когда тренер на вопрос об ошибках капитана отвечает: «Почему он не играет как прежде? Спросите у него сами». А лучший футболист прошлого сезона валяет дурака, вынуждая никогда прежде не критиковавшего своих игроков тренера сказать: «Он не выкладывается на все сто».

Ненормально, что при наличии денег действующий чемпион за две трети трансферного окна не может купить хотя бы одного игрока – аренды и свободные агенты не в счет. Даже участие в Лиге чемпионов пока не помогает заманить сильного новичка.

Хотя и в «Локо» ситуация не многим лучше. Разве, что шума меньше. Когда тренер на каждой пресс-конференции повторяет, что нужен форвард, а покупок все нет, это тоже ненормально. Особенно если звучат такие фразы: «Руководство тоже должно думать об этом». Получается, может быть иначе?

БОЛЕЛЬЩИКИ ПОДДЕРЖАЛИ КАРРЕРУ

Перед игрой болельщики «Спартака» свой выбор в этом переплетении слухов, инсайдов и прочих свидетельств ненормальности происходящего сделали: поддержали Карреру. Огромный баннер долго не мог раскрыться из-за некоторой несогласованности, но все же раскрылся. И явил «Открытие Арене» профиль итальянского тренера. Затем спартачи затянули кричалку на итальянском. Массимо был весь в игре, но, думается, не услышать поддержки не мог.

Каррера от слов критики в адрес Фернандо перешел к делу – выпустил в старте Ананидзе. Еще удивил выход Боккетти вместо Джикии, человека, которого даже при поражениях все отмечали. Итальянец перед игрой назвал эту замену техническим решением. Также Каррера вновь доверился Селихову, что логично, нет смысла сажать вратаря на лавку после первой же ошибки. В остальном – буднично. Ещенко вернулся на правый фланг, в опорной зоне вышли Глушаков и Пашалич.

Семин, выставив центральным форвардом 32-летнего Фарфана, очередной раз констатировал: нужен нападающий. Перуанец неплох, но он крайний нападающий. Это совершенно разные специфики игры в атаке. В центре нужно уметь играть спиной к воротам, на краю, наоборот, - разгонять атаки.

Появился в старте Тарасов. Само по себе – это не новость, но буквально за несколько часов до матча появился очередной трансферный инсайд – якобы полузащитник может уйти в «Спартак». Как показал первый тайм – проблемой для «Локо» это не станет. Во-первых, Тарасов провел его блекло. И в перерыве был заменен на Антона Миранчука. Во-вторых, есть 20-летний Баринов, закрывающий пока позицию защитника, но способный сыграть и в средней линии. Кстати, в самом начале матча он выдал прекрасный разрезающий пас метров на 30-40 на Фарфана - был шанс врываться два в одного, но перуанец плохо обработал мяч.

«СПАРТАК» - ВСЕ

«Спартак» начал бойко. Но, что характерно, с каждой минутой сдувался. «Локо» выстреливал одной контратакой за другой. Особенно запомнился прорыв Фернандеша по центру, по ходу которого он: а) обыграл троих; б) сделал «финт Зидана»; в) выдал проникающий пас на выход один в один. Спасла «Спартак» нерасторопность Алексея Миранчука.

А потом «Спартак» забил – и с трибун это выглядело нелогично. Промес покатил на Глушакова в район одиннадцатиметровой отметки, а капитан в одно касания переправил мяч в ворота. И с невозмутимым видом поднял руку. Не улыбки, не крика. И что это было? Уважение к «Локомотиву» или ответ всему тому, что обрушилось на «Спартак» в последние недели? Как бы то ни было, игру это изменило. «Локо» просел, «Спартак» вроде снова проснулся. Гол Адриано получился шикарным. Все вовремя: пас, открывания, удар. Голевая снова на счету Промеса, кстати.

Шла 45-я минута. Казалось, на этом все. Василий Уткин, послушав кричалку про себя от фанатов «Локо» за критику Семина, уехал по семейным делам, спартачи успокоились – вернулись все-таки править. Но тут Самедов, имея желтую карточку, зачем-то упал в штрафной. Упал, как кажется, сам. И отправился на перерыв раньше остальных – удаление. Этот момент изменил все.

Семин в перерыве сделал две замены – вместо Тарасова выпустил Антона Миранчука, а Рыбуся заменил на Виталия Денисова. А дальше было то, что называется потеря хватки. «Спартак» не выдержал и пяти минут. Первый же угловой – гол Баринова. Спустя несколько минут Алексей Миранчук издевательски спокойно перекинул Селихова. И, пожалуйста – 2:2.

И неважно, что в меньшинстве. Не важно, было или не было удаления Самедова, не имеет права команда так валиться, потеряв одного игрока. А «Спартак» во втором тайме просто развалился. Причем, до 2:2 у команды Карреры не получалось вообще ничего. Но когда счет стал равным, те поперли вперед. Психология, но теперь она играет против «Спартака».

В итоге «Локомотив» заслуженно дожал хозяев. А великолепный гол Фернандеша поставил точку в чемпионском сезоне «Спартака». Теперь точно – все. Палыч – новый король. Купите ему любого, кого он попросит.