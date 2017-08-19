Валерий Рейнгольд: У «Спартака» все будет хорошо
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4).
– «Спартак» завалил
старт чемпиона?
– Да, завалил. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Но сегодня футбол мне понравился. Обидно, конечно, что «Спартак» проиграл. Во всяком случае, я от футбола получил большое удовольствие. Забито 7 мячей - праздник футбола. «Спартак» играл хорошо. И я не хочу команду ругать, хотя найдется масса желающих. «Спартак» проиграл только из-за Александра Самедова. Удаление было совершенно по делу. Я был удивлен его появлением на поле. Он не первый раз выпадает из игры, но все равно выходит с первых минут.
Он серьезно подвел команду. Играть в такую жару и в полном составе непросто, а когда остаешься в меньшинстве и приходится бегать еще больше – усталость неимоверная. Но даже на фоне этой усталости «Спартак» шел вперед и мог забить.
Если бы команда сделала счет 3:0… Но это я уже перехожу на
тему «если бы» и анекдота про бабашку и дедушку. «Локомотив» заслужил победу.
– А игра Дмитрия
Комбарова?
– Он тоже напортачил. Нельзя позволять так свободно бить игроку сопернику по воротам, как это сделал Баринов. Нужно было хватать его за шорты, за что угодно. Тогда бы он земли не оторвался, а судья бы не заметил. Комбаров сыграл плохо.
– Ещенко был лучшим в
матче с «Зенитом», но следующую игру начал в запасе. В матче с ЦСКА лучшим был
Джикия. Сегодня в запасе он. Как это объяснить?
– Я уверен, что была причина. Травма, микроповреждение, простуда, которую он мог подхватить перед матчем. Выход Джикии напрашивался во втором тайме. Нужно было укреплять центральную зону. И незачем было выпускать Мельгарехо.
– Александр Селихов
виноват в пропущенных мячах?
– Он мог накрыть Миранчука, когда тот забивал второй гол. Да и третий мяч Селихов должен был брать. Сказать честно, не готов он играть за основной состав. Работа вратаря это выручать. Сегодня Селихов с этой работой не справился.
– А Гильерме?
– Он не виноват ни в одном из голов. И в первом мяче в том числе. Глушаков поймал его на противоходе.
– «Локомотив»
прибавил по ходу чемпионата?
– Главное, что сделал «Локомотив» в этом матче – переломил ход встречи. Футболисты проявили характер. Видна рука тренера. Отыгрались с 0:2.
В целом, считаю, что игра была хорошая и болельщики должны были получить большое удовольствие. Да, «Спартак» проиграл, но в чем можно упрекнуть. Команда находится на верном пути. И этот матч пойдет ей на пользу. В чемпионате России у «Спартака» все наладится. Меня больше беспокоит, как команда подойдет к Лиге чемпионов.
– Разве там «Спартак»
может рассчитывать на что-то большее, чем третье место?
– Конечно. Команда уже выходит на уровень, на котором она игра в прошлом сезоне. Команда играет. Я верю в «Спартак».
Большое дело – фарт. В прошлом сезоне он был. На последних минутах много голов забивали. Сейчас все наоборот, пропускаем. Это надо пережить. Меня порадовало сегодня то, что игра была. Все будет хорошо.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция