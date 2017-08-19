«Я устал. Я ухожу». И подпись Карреры. Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» - о том, как матч, проигранный «Локомотиву», стал для «Спартака» апокалипсисом.

Матч вообще-то из разряда «чума на оба дома». Я уж подумал: эка развезло-то столичных тружеников футбольных полей - по непривычной для нынешнего лета жарище.

Но фокус в том, что аккурат перед спартаковско-локомотивским дерби такое же пекло не помешало в Екатеринбурге «Уралу» с ЦСКА строжайшим образом выполнять все черновые обязанности. А значит, на «Открытии Арене» проявились не только последствия некоего угара. Но и тектонические процессы, идущие в командах.

Ей-богу, после того как «Локо» пропустил два, я грешным делом подумал: похоже, команда – ну если не вся, то некоторая ее часть - изъявляет желание поработать с другим тренером (слухи-то шелестят настойчиво). Потому что таких мячей «Локо» в этом сезоне доселе и близко не пропускал. Когда соперник – в данном случае Промес - предварительно прогуливается по штрафной Гилерме, как по своему огороду, а Глушаков стоит в ударной позиции неприкрытым целую вечность. Или легко в нее – в данном случае Адриано - врывается, не встретив сопротивления.

Но красно-белые своей катастрофической реальностью перевесили первоначальные локомотивские грехи за явным преимуществом. Придав матчу все признаки финального. Для тренерского штаба «Спартака». Именно после таких игр тренеры чаще всего и делают заявления в хорошо известном жанре: «Я устал. Я ухожу».

И самое занятное в том, что Массимо Каррера своими словами и решениями будто сам создал эту ситуацию катарсиса! Вспомним-ка. Что он говорил после ЦСКА? «Работаем над тем, как удерживать преимущество в счете». Что называется – поставил акцент, форсировал тему.

А потом сделал что? Взял и не поставил на игру Георгия Джикию. Причина даже не важна. Важно, что он - единственный, кто в начале сезона по большому счету держал оборону, держал удар. Опять же форсаж, верно? Каррера оборону, получается, разоружил полностью.

Дальше – больше! Весь ход первого тайма, редкостно для «Спартака» благоприятный, располагал к проверке домашней работы не удержание перевеса. И тут Александр Самедов взял да и на ровном месте еще добавил экстрима. Вот какой ему был смысл выкаблучиваться с нырком при счете 2:0? Единственный - проверить оборонительные навыки своей команды в более плотном режиме.

Нет, правда - словно Каррера весь этот сокрушительный сценарий сам мысленно сочинил и себе его желал! Вольно или невольно. А Самедов в меру возможностей еще чуток посодействовал.

За второй тайм мы увидели мяч в воротах Селихова четырежды. Его туда отправляла – с легкостью необыкновенной и из разного исходного положения -команда, лишенная форвардов вовсе. Со стороны «Спартака» это были даже не системные ошибки. И даже не дезорганизация оборонительных действий. Это был апокалипсис. Развязка всего.

Из 13 пропущенных «Спартаком» мячей на старте чемпионата 12 приходятся на вторые таймы. Каррера на днях бросил журналистам: я пока не смотрю статистику, а полагаюсь на ощущения. Но эта статистика бьет по тренерским глазам и мозгам. И понята она может быть однозначно: «Спартак» к сезону не готов. Вообще. Застрял в фазе недовосстановления после чемпионства.

Я не представляю, как после такого можно остаться. Впрочем, итальянская душа – потемки. Но и равно не представляю, как после такого Карреру можно оставить.