«Я устал. Я ухожу». И подпись Карреры. Колонка Юрия Цыбанева
Обозреватель «Советского спорта» - о том, как матч, проигранный
«Локомотиву», стал для «Спартака» апокалипсисом.
Матч вообще-то из разряда «чума
на оба дома». Я уж подумал: эка развезло-то столичных тружеников футбольных
полей - по непривычной для нынешнего лета жарище.
Но фокус в том, что аккурат
перед спартаковско-локомотивским дерби такое же пекло не помешало в Екатеринбурге
«Уралу» с ЦСКА строжайшим образом выполнять все черновые обязанности. А значит,
на «Открытии Арене» проявились не только последствия некоего угара. Но и
тектонические процессы, идущие в командах.
Ей-богу, после того как «Локо»
пропустил два, я грешным делом подумал: похоже, команда – ну если не вся, то
некоторая ее часть - изъявляет желание поработать с другим тренером (слухи-то
шелестят настойчиво). Потому что таких мячей «Локо» в этом сезоне доселе и
близко не пропускал. Когда соперник – в данном случае Промес - предварительно
прогуливается по штрафной Гилерме, как по своему огороду, а Глушаков стоит в
ударной позиции неприкрытым целую вечность. Или легко в нее – в данном случае
Адриано - врывается, не встретив сопротивления.
Но красно-белые своей
катастрофической реальностью перевесили первоначальные локомотивские грехи за
явным преимуществом. Придав матчу все признаки финального. Для тренерского
штаба «Спартака». Именно после таких игр тренеры чаще всего и делают заявления
в хорошо известном жанре: «Я устал. Я ухожу».
И самое занятное в том, что
Массимо Каррера своими словами и решениями будто сам создал эту ситуацию
катарсиса! Вспомним-ка. Что он говорил после ЦСКА? «Работаем над тем, как
удерживать преимущество в счете». Что называется – поставил акцент, форсировал
тему.
А потом сделал что? Взял и не
поставил на игру Георгия Джикию. Причина даже не важна. Важно, что он -
единственный, кто в начале сезона по большому счету держал оборону, держал
удар. Опять же форсаж, верно? Каррера оборону, получается, разоружил полностью.
Дальше – больше! Весь ход
первого тайма, редкостно для «Спартака» благоприятный, располагал к проверке
домашней работы не удержание перевеса. И тут Александр Самедов взял да и на
ровном месте еще добавил экстрима. Вот какой ему был смысл выкаблучиваться с
нырком при счете 2:0? Единственный - проверить оборонительные навыки своей
команды в более плотном режиме.
Нет, правда - словно Каррера
весь этот сокрушительный сценарий сам мысленно сочинил и себе его желал! Вольно
или невольно. А Самедов в меру возможностей еще чуток посодействовал.
За второй тайм мы увидели мяч в
воротах Селихова четырежды. Его туда отправляла – с легкостью необыкновенной и
из разного исходного положения -команда, лишенная форвардов вовсе. Со стороны
«Спартака» это были даже не системные ошибки. И даже не дезорганизация
оборонительных действий. Это был апокалипсис. Развязка всего.
Из 13 пропущенных «Спартаком»
мячей на старте чемпионата 12 приходятся на вторые таймы. Каррера на днях
бросил журналистам: я пока не смотрю статистику, а полагаюсь на ощущения. Но
эта статистика бьет по тренерским глазам и мозгам. И понята она может быть
однозначно: «Спартак» к сезону не готов. Вообще. Застрял в фазе
недовосстановления после чемпионства.
Я не представляю, как после такого можно остаться. Впрочем, итальянская душа – потемки. Но и равно не представляю, как после такого Карреру можно оставить.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция