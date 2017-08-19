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«Вы заметили, что мы играли в меньшинстве?» Каррера – спокоен. Или устал?

Андрей Попов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вы заметили, что мы играли в меньшинстве?» Каррера – спокоен. Или устал?
Фото: «Советский спорт»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после упущенных 2:0 выглядел на удивление спокойным.

Каррера вошел в зал для пресс-конференций уверенным шагом. И также уверенно стал отвечать на вопросы. А после того, как переводчик команды сформулировал ответ Карреры через обращение на «ты» - к журналисту, показалось, что итальянец завелся. И нас ждет огненная пресс-конференция.

Но нет, мы ошибались. Каррера отвечал на вопросы так, будто «Спартак» только что скатал глупую ничью с аутсайдером – спокойно, взвешенно. Про «физику», трансферы, вратарей.

Иногда вздыхал. Усталостью это не назовешь, по крайней мере, пока, но все равно что-то необычное в такой пресс-конференции было. Не знаю, как вообще должен реагировать тренер на такие поражения – с 2:0 до 3:4. Возможно, спокойствие Карреры – норма. И все эмоции уже отгремели там, где им и положено греметь – в раздевалке. Поэтому пока без выводов. Только вопросы – и ответы Массимо.

«НЕЛЬЗЯ ЭТУ ИГРУ СРАВНИВАТЬ С ДРУГИМИ»

- «Спартак» отдает третью важную игру, ведя в счете: «Динамо», ЦСКА, а вот теперь – «Локомотив». Что не так?
- Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портить равновесие в футболе. Поэтому этот матч нельзя сравнивать с другими, - сказал Каррера.

- После ряда неудач возникают вопросы. Есть ли паника в команде?
- Нет. Это футбол. Нам нужно встать с колен, готовиться к следующей игре. Безусловно, нам нужно становиться лучше.

- Показалось, что у «Спартака» были проблемы в центре поля. Нужен ли команде чистый опорник?
- В первом тайме огромных проблем не было в опорной зоне. «Локомотив» создавал моменты, мы – тоже.

- Почему не играли в старте Фернандо и Джикия?
- В тренировочном процессе я увидел некоторые детали, которые навели меня на мысль выпустить Глушакова, Пашалича и Боккетти.

- Как отреагировали на перфоманс болельщиков, которые вас поддержали?
- Конечно, такое приятно. Жаль, что у нас не получилось их порадовать.

- Не было ли варианта поменять в перерыве Ананидзе на третьего центрального защитника, а не на Мельгарехо? Все-таки команда играла в меньшинстве.
- Думали о таком варианте, но боялись, что прижмемся к воротам. И так сложнее было бы выходить из обороны. Поэтому оставили четырех защитников, чтобы была возможность контратаковать.

«НЕ ДУМАЮ, ЧТО САМЕДОВ СДЕЛАЛ ЭТО СПЕЦИАЛЬНО»

- Селихов вторую игру к ряду выходит в основе. Теперь он первый номер?
- Селихов – игрок «Спартака». Как и Ребров, Максименко. Сейчас играет Селихов. Вот и все.

- Вы ругали Адриано за удаление с «Зенитом». Говорили, что не справился с нервами. Не считаете, что Самедов был не прав, имея желтую карточку, и симулируя падение в чужой штрафной?
- Не думаю, что Самедов сделал это специально. Но, к сожалению, такие эпизоды меняют ход игры. В эпизоде с Адриано мне не понравился жест, который он сделал. С Самедовым – иная ситуация.

- Команда готова физически?
- Да, команда готова хорошо. Нам ведь хватило сил забить третий гол. Думаю, и физически, и ментальные силы с нами.

- Как это поражение может повлиять на следующие матчи?
- Никак не должно повлиять. Да, морально состояние не на высоте. Но наше дело – работать, чтобы это исправить.

- Какова роль удаления в том, что «Спартак» пропустил четыре мяча за тайм от команды, чьей самой слабой линией является атака?
- Безусловно, оно повлияло. Есть и наша вина. Но повторяю: играть с хорошей командой в меньшинстве сложно.

- Семин переиграл вас тактически?
- Не думаю так. В первом тайме мы выигрывали 2:0.

- Сегодня было много атак с фланга. Не считаете, что позицию крайних защитников все-таки надо усилить?
- Когда играешь в меньшинстве, то ты не можешь перекрывать все зоны. Закрываешь центр, освобождаются края. Закрываешь фланги, раскрывается центр.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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