«Вы заметили, что мы играли в меньшинстве?» Каррера – спокоен. Или устал?

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после упущенных 2:0 выглядел на удивление спокойным.

Каррера вошел в зал для пресс-конференций уверенным шагом. И также уверенно стал отвечать на вопросы. А после того, как переводчик команды сформулировал ответ Карреры через обращение на «ты» - к журналисту, показалось, что итальянец завелся. И нас ждет огненная пресс-конференция.

Но нет, мы ошибались. Каррера отвечал на вопросы так, будто «Спартак» только что скатал глупую ничью с аутсайдером – спокойно, взвешенно. Про «физику», трансферы, вратарей.

Иногда вздыхал. Усталостью это не назовешь, по крайней мере, пока, но все равно что-то необычное в такой пресс-конференции было. Не знаю, как вообще должен реагировать тренер на такие поражения – с 2:0 до 3:4. Возможно, спокойствие Карреры – норма. И все эмоции уже отгремели там, где им и положено греметь – в раздевалке. Поэтому пока без выводов. Только вопросы – и ответы Массимо.

«НЕЛЬЗЯ ЭТУ ИГРУ СРАВНИВАТЬ С ДРУГИМИ»

- «Спартак» отдает третью важную игру, ведя в счете: «Динамо», ЦСКА, а вот теперь – «Локомотив». Что не так?

- Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портить равновесие в футболе. Поэтому этот матч нельзя сравнивать с другими, - сказал Каррера.

- После ряда неудач возникают вопросы. Есть ли паника в команде?

- Нет. Это футбол. Нам нужно встать с колен, готовиться к следующей игре. Безусловно, нам нужно становиться лучше.

- Показалось, что у «Спартака» были проблемы в центре поля. Нужен ли команде чистый опорник?

- В первом тайме огромных проблем не было в опорной зоне. «Локомотив» создавал моменты, мы – тоже.

- Почему не играли в старте Фернандо и Джикия?

- В тренировочном процессе я увидел некоторые детали, которые навели меня на мысль выпустить Глушакова, Пашалича и Боккетти.

- Как отреагировали на перфоманс болельщиков, которые вас поддержали?

- Конечно, такое приятно. Жаль, что у нас не получилось их порадовать.

- Не было ли варианта поменять в перерыве Ананидзе на третьего центрального защитника, а не на Мельгарехо? Все-таки команда играла в меньшинстве.

- Думали о таком варианте, но боялись, что прижмемся к воротам. И так сложнее было бы выходить из обороны. Поэтому оставили четырех защитников, чтобы была возможность контратаковать.

«НЕ ДУМАЮ, ЧТО САМЕДОВ СДЕЛАЛ ЭТО СПЕЦИАЛЬНО»

- Селихов вторую игру к ряду выходит в основе. Теперь он первый номер?

- Селихов – игрок «Спартака». Как и Ребров, Максименко. Сейчас играет Селихов. Вот и все.

- Вы ругали Адриано за удаление с «Зенитом». Говорили, что не справился с нервами. Не считаете, что Самедов был не прав, имея желтую карточку, и симулируя падение в чужой штрафной?

- Не думаю, что Самедов сделал это специально. Но, к сожалению, такие эпизоды меняют ход игры. В эпизоде с Адриано мне не понравился жест, который он сделал. С Самедовым – иная ситуация.

- Команда готова физически?

- Да, команда готова хорошо. Нам ведь хватило сил забить третий гол. Думаю, и физически, и ментальные силы с нами.

- Как это поражение может повлиять на следующие матчи?

- Никак не должно повлиять. Да, морально состояние не на высоте. Но наше дело – работать, чтобы это исправить.

- Какова роль удаления в том, что «Спартак» пропустил четыре мяча за тайм от команды, чьей самой слабой линией является атака?

- Безусловно, оно повлияло. Есть и наша вина. Но повторяю: играть с хорошей командой в меньшинстве сложно.

- Семин переиграл вас тактически?

- Не думаю так. В первом тайме мы выигрывали 2:0.

- Сегодня было много атак с фланга. Не считаете, что позицию крайних защитников все-таки надо усилить?

- Когда играешь в меньшинстве, то ты не можешь перекрывать все зоны. Закрываешь центр, освобождаются края. Закрываешь фланги, раскрывается центр.