«Вы заметили, что мы играли в меньшинстве?» Каррера – спокоен. Или устал?
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после упущенных 2:0 выглядел на удивление спокойным.
Каррера вошел в зал для пресс-конференций уверенным шагом. И также уверенно стал отвечать на вопросы. А после того, как переводчик команды сформулировал ответ Карреры через обращение на «ты» - к журналисту, показалось, что итальянец завелся. И нас ждет огненная пресс-конференция.
Но нет, мы ошибались. Каррера отвечал на вопросы так, будто «Спартак» только что скатал глупую ничью с аутсайдером – спокойно, взвешенно. Про «физику», трансферы, вратарей.
Иногда вздыхал. Усталостью это не назовешь, по крайней мере, пока, но все равно что-то необычное в такой пресс-конференции было. Не знаю, как вообще должен реагировать тренер на такие поражения – с 2:0 до 3:4. Возможно, спокойствие Карреры – норма. И все эмоции уже отгремели там, где им и положено греметь – в раздевалке. Поэтому пока без выводов. Только вопросы – и ответы Массимо.
«НЕЛЬЗЯ ЭТУ ИГРУ СРАВНИВАТЬ С ДРУГИМИ»
- «Спартак» отдает
третью важную игру, ведя в счете: «Динамо», ЦСКА, а вот теперь – «Локомотив».
Что не так?
- Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портить равновесие в футболе. Поэтому этот матч нельзя сравнивать с другими, - сказал Каррера.
- После ряда неудач
возникают вопросы. Есть ли паника в команде?
- Нет. Это футбол. Нам нужно встать с колен, готовиться к следующей игре. Безусловно, нам нужно становиться лучше.
- Показалось, что у
«Спартака» были проблемы в центре поля. Нужен ли команде чистый опорник?
- В первом тайме огромных проблем не было в опорной зоне. «Локомотив» создавал моменты, мы – тоже.
- Почему не играли в
старте Фернандо и Джикия?
- В тренировочном процессе я увидел некоторые детали, которые навели меня на мысль выпустить Глушакова, Пашалича и Боккетти.
- Как отреагировали
на перфоманс болельщиков, которые вас поддержали?
- Конечно, такое приятно. Жаль, что у нас не получилось их порадовать.
- Не было ли варианта
поменять в перерыве Ананидзе на третьего центрального защитника, а не на
Мельгарехо? Все-таки команда играла в меньшинстве.
- Думали о таком варианте, но боялись, что прижмемся к воротам. И так сложнее было бы выходить из обороны. Поэтому оставили четырех защитников, чтобы была возможность контратаковать.
«НЕ ДУМАЮ, ЧТО САМЕДОВ СДЕЛАЛ ЭТО СПЕЦИАЛЬНО»
- Селихов вторую игру
к ряду выходит в основе. Теперь он первый номер?
- Селихов – игрок «Спартака». Как и Ребров, Максименко. Сейчас играет Селихов. Вот и все.
- Вы ругали Адриано
за удаление с «Зенитом». Говорили, что не справился с нервами. Не считаете, что
Самедов был не прав, имея желтую карточку, и симулируя падение в чужой
штрафной?
- Не думаю, что Самедов сделал это специально. Но, к сожалению, такие эпизоды меняют ход игры. В эпизоде с Адриано мне не понравился жест, который он сделал. С Самедовым – иная ситуация.
- Команда готова
физически?
- Да, команда готова хорошо. Нам ведь хватило сил забить третий гол. Думаю, и физически, и ментальные силы с нами.
- Как это поражение
может повлиять на следующие матчи?
- Никак не должно повлиять. Да, морально состояние не на высоте. Но наше дело – работать, чтобы это исправить.
- Какова роль
удаления в том, что «Спартак» пропустил четыре мяча за тайм от команды, чьей
самой слабой линией является атака?
- Безусловно, оно повлияло. Есть и наша вина. Но повторяю: играть с хорошей командой в меньшинстве сложно.
- Семин переиграл вас
тактически?
- Не думаю так. В первом тайме мы выигрывали 2:0.
- Сегодня было много
атак с фланга. Не считаете, что позицию крайних защитников все-таки надо
усилить?
- Когда играешь в меньшинстве, то ты не можешь перекрывать все зоны. Закрываешь центр, освобождаются края. Закрываешь фланги, раскрывается центр.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция