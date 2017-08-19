Динияр Билялетдинов: А почему бы «Локомотиву» не побороться за чемпионство?

Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями о матче своих бывших команд в рамках 7-го тура РФПЛ (4:3).

«ВСЕ ЖДАЛИ ДЕРБИ. ВСЕ ЕГО ПОЛУЧИЛИ»

- Все ждали этого дерби, хорошего футбола. Думаю, мы это и получили. Мне кажется, мы посмотрели на редкость эмоциональный футбол. Наверное, самый яркий за прошедшие семь туров.

Команды были достойны друг друга. Мы видели, как козыри «Локомотива» играли против козырей «Спартака».

- Удаление Самедова предопределило дальнейшие события?

- Игра разбилась на два ключевых отрезка – до удаления Александра и после. Потому что железнодорожники не реализовали пару своих моментов, а соперник забил дважды. Кто-то мог подумать, что игра уже сделана, а оказалось, что нет.

- По-вашему, Александр симулировал падение в штрафной?

- На повторе я фола на Самедове не увидел. Точнее скажу так: его скорее не было. Заслуживало ли это падение желтой карточки? Это вопрос к судье.

- За счет чего «Локомотиву» удалось переломить ход встречи?

- Во-первых, очень сильно повлиял на исход второго тайма повлиял быстрый гол «Локо». Во-вторых, фактор Семина. Я знаю, как Юрий Павлович умеет «накачать» команду в перерыве. Когда «Спартак» остался в меньшинстве, «Локомотиву» пришлось целиком и полностью отдаться игре, пойти ва-банк и как минимум сравнять счет. Это получилось весьма быстро.

Кроме того, выход Виталия Денисова сказался на игре. Этот защитник добавил скорости фланговым атакам, растягивал фланг. Да и в целом, «Локо» и в равных составах имел достаточно моментов, чтобы забить, ну а когда в составе красно-зеленых стало на игрока больше – сам бог велел атаковать.

«ДЗЮБА ПОДОШЕЛ БЫ «ЛОКОМОТИВУ»

- «Локомотиву» необходим центрфорвард, но в этот команда справилась и без него.

- Отчасти функции наконечника выполнял Фарфан. Но все-таки я думаю, что игра «Локо» в атаке – не самая совершенная. Не та, которую хочет видеть Семин. Но он находит своевременные выходы в отсутствие Ари.

Так что перевод в центр нападения Фарфана и расположение под ним Алексея Миранчука и Фернандеша принесли результат. Получается, команда сейчас тактически гибкая, способная играть при разных схемах.

- Ходят слухи, что Дзюба может оказаться в «Локомотиве». Такой форвард действительно бы пригодился?

- Да, игрок такого плана подошел бы. Артем умеет цепляться за мячи. При нынешней схеме наличие качественного центрального нападающего в штрафной площади и возле нее невероятно важно.

А пока нет Ари, нужно искать игрока, адаптированного под схему «Локомотива». Дзюба – это человек, который делает игру внутри штрафной, он способен забивать.

- Кто лучший игрок матча?

- Трудно сказать. Выделить кого-то одного сложно. Мы ведь любим футбол, за то, что его смотрим, а не из-за конкретных персон.

«СПАРТАК» ВСЕ ЕЩЕ В ЧЕМПИОНСКОЙ ГОНКЕ

- «Спартак» проиграл всем конкурентам: «Зениту» (1:5), ЦСКА (1:2) и «Локомотиву». Это начало конца?

- Я бы так не сказал. Конечно, постчемпионский сезон всегда сложнее. Отстоять чемпионство намного сложнее, чем его завоевать. Не стоит забывать, что многие ребята выплеснули все эмоции в прошлом году, и к новому сезону они вполне могли подойти не в том моральном состоянии.

Чемпионская гонка? Я бы не сбрасывал «Спартак» со счетов. По тому, как команда выглядит на поле, это серьезный конкурент в борьбе за золото. Даже в нынешней не совсем комфортной ситуации.

- «Локомотив» не первый раз продемонстрировал характер. Может, пора побороться за чемпионство?

- Ну а почему нет? Многое зависит от происходящего внутри клуба, внутри команды. Если все проникнуться этой идеей чемпионства, все шансы, как мне кажется, бороться дальше есть.

Самое главное – не уйти на зимний перерыв в числе лидеров, а уже вернувшись из него – продолжить играть с тем же настроением.

- Как проходят поиски нового клуба? Уже что-то известно?

- Пока только скажу, что переговоры ведутся.