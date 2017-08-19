За что NBA ненавидит Дональда Трампа?

Если в двух словах, НБА выступает за все, что в своих выступлениях так или иначе задевал Дональд Трамп. За последние годы – вернее, при комиссионере Адаме Сильвере, который не препятствует высказываниям игроков на общественно-политические темы – лига начала позиционировать себя флагманом либеральных ценностей в спортивном мире.

НБА выступает против любых форм дискриминации: в прошлом году лига отказалась от Матча всех звезд в Северной Каролине после того, как местные власти одобрили так называемый «закон о туалетах», закон, предписывающий трансгендерам пользоваться уборными в соответствие с полом, прописанным в свидетельстве о рождении.

НБА выступает против любого неравноправия: руководство регулярно принимает участие в гей-парадах, игроки отзываются на все события, связанные с расовой дискриминацией, и в силу самого расового состава и глобальности лига утверждает абсолютную толерантность и осуждает любые некорректные высказывания в адрес кого бы то ни было.

НБА – это лига, которая на протяжении всей своей истории была в авангарде движения за равные права. Здесь появились первые чернокожие игроки, первые пятерки целиком из чернокожих баскетболистов, первые чернокожие тренеры. Звезды НБА 60-х – Билл Расселл, Карим Абдул-Джаббар, Оскар Робертсон – принимали непосредственное участие в движении за гражданские права чернокожих в 60-е и выступали с поддержкой Мартина Лютера Кинга. В НБА и женской НБА появились первые профессиональные спортсмены из в Америке, заявившие о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В выступлениях звезд НБА выделяется 5 основных аспектов для атак на президента:

1. В НБА Трампа считают расистом и женоненавистником.

На все обвинения Трамп всегда отвечал, что «в мире нет наименьшего расиста», чем он. Но к 70 годам за ним тянется целый шлейф спорных высказываний («ненавижу, что черные считают мои деньги») и критики оппонентов с расистским уклоном (нападки на Барака Обаму сопровождались фразами о том, что у черного образованного есть преимущества перед образованным белым), неприемлемых шуток (он передразнивал китайцев, индейцев, чернокожих и высмеивал фотографа-инвалида) и свидетельств его работников (те утверждали, что их заставляли уходить с рабочих мест, когда в помещении появлялись Трамп и его супруга). Белый дом миллиардер занял на фоне заявлений о том, что мексиканцы – насильники, туповатого сексистского юмора и шуток в адрес журналиста-инвалида.

Последнего человека в НБА, который мог в приватной обстановке позволить себе одну десятую того, что делает Трамп публично, с позором выгнали из лиги и заставили продать клуб. (Его тоже звали Дональд).

«Дональд Трамп снова сделал ненависть модной», – говорит о нем Леброн Джеймс.

События в Шарлоттсвилле, где из-за скандала вокруг сноса памятника генералу Ли на улицах вновь оказались сторонники господства белой расы, в НБА напрямую связывают с новым президентом. Вызывающая риторика Трампа провоцирует агрессивные действия расистов, и Грегг Попович предупреждал об угрозе подобного развития событий еще до избрания его президентом.

2. За неловкое вранье

Трамп за полгода утвердил себя мастером смыслов, ввел в английский новый фразеологизм «альтернативные факты» и с упорством продолжил отстаивать свое не основанное на реальных фактах видение мира.

В НБА к этому отнеслись с юмором. Грегг Попович напомнил, что за подобные вещи детей обычно наказывают, а тренеры не могли не откликнуться на это в своих послематчевых высказываниях.

«Кажется, я провел в Орландо три месяца и набрал в целом очков 12, – вспоминал главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр. – Но Шон Спайсер (пресс-секретарь Белого дома), наверное, рассказал бы про мою великую карьеру в «Мэджик». 14 тысяч очков, величайший игрок в истории клуба».

«Кавай Ленард пропускает матч из-за травмы, которая на самом деле не является травмой, но надеюсь, что все быстро заживет, – не отставал Грегг Попович. – Это такая фигура речи. Похоже на то, что сейчас происходит в мире политики. Извиняюсь, я просто предложил вам альтернативный факт».

3. За лицемерие.

Последнее заявление на эту тему было озвучено Стивом Нэшем после комментариев Трампа о событиях в Шарлоттсвилле. Президент США изначально не осудил расистов, а в целом высказался против насилия и сказал, что виноваты обе стороны. Лишь после посыпавшейся на него критики он назвал «Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».

Одна из основных претензий со стороны представителей лиги состояла в том, что Трамп стал президентом не как политическая фигура, а как тролль-шоумен, из-за того, что общество начало воспринимать политическую борьбу не как что-то серьезное и влияющее на жизнь, а как форму телешоу.

«Когда он что-либо говорит, в этом звучит насмешка. Это выглядит искусственно, цинично и фальшиво», – говорил Грегг Попович.

4. Трамп – не Обама

Победа Обамы в 2009-м в НБА была воспринята как историческое событие. Лига и в целом поддерживала первого чернокожего президента, была тесно связана с ним на индивидуальном уровне (Джордан, Леброн Джеймс, Стеф Карри) и участвовала в продвижении его инициатив (в частности, в программе здравоохранения Obamacare, которую сейчас пытается отменить Трамп).

Помимо всех прочих достоинств, Обама всегда позиционировал себя и как баскетболист, и как страстный фанат баскетбола. А посещения Белого дома во время его правления превращались в большое событие (ну и фейерверк остроумия).

5. Выступать против Трампа – выгодно

Трамп – самый непопулярный президент в истории США. Поэтому атаки на него, как минимум, ничем не грозят. Даже Nike выпустил красивую рекламу с Леброном и Дюрэнтом, антитрамповский месседж которой даже не нужно объяснять.

Почему НБА стала такой политически грамотной именно сейчас?

Это произошло естественно.

В 60-е-70-е чернокожие звезды НБА (Абдул-Джаббар, Расселл и другие) существовали в своеобразном вакууме внутри лиги и выступали с политическими заявлениями самостоятельно.

В 80-е и 90-е лига избегала политики и прожила этот период под знаменитым высказыванием Майкла Джордана «И демократы, и республиканцы покупают кроссовки». Тех немногих, кто все же нарывался на неприятности – Крэйг Ходжес, выступавший против войны в Ираке, и Махмуд Абдул-Рауф, выступавший против звездно-полосатого как символа тирании и угнетения, – оттесняли как изгоев.

В нулевые политические заявления были редкостью. Запомнились лишь Этан Томас, центровой «Вашингтона», поэт и мыслитель, который постоянно выступал на антивоенных протестах в столице, и Стив Нэш, который на почве антимилитаризма схлестнулся с Дэвидом Робинсоном и Ником Ван Экселем.

Но с приходом Адама Сильвера на пост комиссионера все изменилось.

В этот момент сошлось множество факторов:

Игроки получили свободу высказываться.

Лига стала более внимательна к дискриминации, с одной стороны (скажем, на примере Кобе Брайанта объяснили, что нехорошо использовать слово «пи**p» в качестве оскорбления, и стандартный атрибут трэштока испарился из баскетбольного лексикона), и, с другой, более внимательна к продвижению прав меньшинств (в НБА, например, отмечают месяц черной истории). Социальные сети дали им больше пространства для выражения своей точки зрения. НБА превратилась в глобальную интернациональную организацию, объединяющую игроков со всех уголков планеты.

Все это подготовило почву: когда к власти пришел Дональд Трамп, апологет всего, что лига искореняет уже столько лет, НБА возглавила массовый протест спортсменов против ксенофобии и создания искусственных границ.

Все ли против Трампа?

Нет. Есть исключения. Например, Спенсер Хоуз («Шарлотт»).

Отвечает ли Трамп на атаки лиги? Нет, но он перестал признаваться в любви Леброну (раньше постоянно поддерживал его в твиттере) и появляться на матчах.

Во время плей-офф Трамп облажался настолько, что написал, что «Уорриорс» представляют Сан-Франциско. А ведь еще каких-то 20 лет назад он сам говорил, что людей, которых не любят эту игру, надо гнать к чертовой матери.

Делает ли НБА что-то помимо индивидуальных высказываний?

На данный момент известно, что как минимум три клуба – «Милуоки», «Мемфис» и «Даллас» – отказались селиться в гостиницах, принадлежащих президенту. Говорят, что таких команд гораздо больше. Но самое важное на повестке сейчас – это пойдут ли «Уорриорс» в Белый дом по ходу предстоящего сезона.

Кевин Дюрэнт уже заявил, что этого не будет. Также появлялись данные (вероятнее всего, непроверенные), что «Уорриорс» уже проголосовали за то, чтобы не ходить.

Официального подтверждения пока нет. Стив Керр, один из самых громких противников Трампа в лиге, повторял, что все еще пытается убедить своих игроков не упускать историческую возможность посетить Белый дом и познакомиться с президентом. Но это было до событий в Шарлоттсвилле, которые спровоцировали более жесткую реакцию лиги по отношению к президенту.