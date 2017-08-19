Мануэл Фернандеш: Думал, не отыграемся, но «Спартак» дрогнул
Главный герой матча полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о невероятной победе над «Спартаком».
«ГОЛ? ПРОСТО БИЛ ИЗО ВСЕХ СИЛ»
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Какие у вас впечатления после такой победы?
- Матч был трудным, мы неплохо играли в первые 25 минут, пока не пропустили гол. Затем выглядели немного потерянными. Но после удаления Самедова здорово начали вторую половину встречи, быстро забили гол. После этого лучшим в матче был именно «Локомотив».
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Две передачи и гол – лучший результат для вас за все время в «Локо»?
- Нет, в прошлом году был точно такой же результат. Но гол и передачи в матче со «Спартаком» намного важнее. Ведь «Локо» уступал 0:2, но сумел перевернуть матч, играя против одной из лучших команд чемпионата, да еще и на выезде.
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Когда вы забили гол, думали, что победа близка?
- Вообще-то я думал, что не сможем отыграться, когда «Спартак» забил второй мяч. Но мы здорово вышли на второй тайм, начали прессинговать соперника, быстро забили гол. После этого «Спартак» дрогнул.
- Как вы гол
забили?
- Мы бежали вконтратаку, я пытался найти партнера, чтобы отдать пас. Но сумел продвинуться ближе к штрафной, получил возможность пробить, и, как видите, мяч залетел в ворота.
- Когда били, видели,
что Селихов немного вышел из ворот?
- Нет, я не смотрел на вратаря, просто хотел ударить изо всех сил. Мяч полетел по необычной траектории, и голкипер не смог его отбить.
- То, что в воротах
«Спартака» был по сути второй вратарь как-то повлияло на ваше решение пробить?
- Думаю, нет. В «Спартаке» не стали бы ставить на матчголкипера, который не готов играть.
- Вы специально тренируете
такие дальние удары?
- Нет, просто у меня сильный удар. Самое главное, сделать так, чтобы мяч полетел в створ ворот. Нужно максимально усложнить жизнь вратарю таким ударом.
«УДАЛЕНИЕ САМЕДОВА – КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ»
- Президент
«Локомотива» Илья Геркус посетил раздевалку после матча. Что он сказал?
- Поздравил с победой, она значит очень многое. Особенно после поражения от «Тосно» и нашей слабой игры в том матче. Теперь же смогли на равных сыграть со «Спартаком» и заработать три очка.
- Когда счет стал
3:4, думали, что «Спартак» может забить и четвертый?
- Нет, мы не боялись, что такое может произойти. Нужно было играть компактно, внимательно в защите, и, конечно, не бояться, что «Спартак» отыграется.
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Можно ли сказать, что ключевым моментом матча стало удаление Самедова?
- Да, это определяющий момент. В противном случае «Локомотиву» было бы очень сложно перевернуть игру.
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Удаление как-то изменило тактические построения команд?
- Да, «Спартак» стал играть ближе к штрафной, на контратаках. А наши футболисты, благодаря мастерству, сумели забить четыре гола.
- Будете как-то
отмечать победу?
- Нет, отдохну дома, может, фильм посмотрю. Главное, подготовиться к следующему матчу. Если не обыграем «Урал», эта победа ничего не будет значить.
«СОВМЕСТНОЕ ФОТО? НЕ ХОТЕЛИ СМЕЯТЬСЯ НАД «СПАРТАКОМ«
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В раздевалке «Локомотив» сделал совместное фото. Это станет традицией?
- Надеюсь, что да. Каждый раз, как мы побеждаем, стараемся делать подобные фотографии.
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Если ли в этом ирония? Все-таки такие фото делал «Спартак» в чемпионском
сезоне.
- Я этот момент так не воспринимаю. Мы добились тяжелой победы. Все очень счастливы, поэтому решили сделать совместную фотографию. Точно так же поступали, например, на стадионе ЦСКА, когда победили 3:1. Так что этим фото мы не хотели посмеяться над «Спартаком».
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция