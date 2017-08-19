«Нам повезло? В Суперкубке повезло «Спартаку»,а здесь -нам». Семин осадил задиру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин – после победы над «Спартаком» (4:3) был душевен и ярок.
СЕМИН - ТОТ
- Вам повезло! – крикнул, выходя из пресс-зала, видимо, ярый болельщик «Спартака».
- Ну, в Суперкубке не повезло, а здесь – повезло, - Юрий Палыч одним панчлайном убрал задиру, напомнив тому про неудаление Адриано в матче-открытия сезона. Это все, что нужно знать тем, кто считает, что Семин уже не тот. Тогда «тех» вообще нет.
- Во-первых, после первого тайма мы не заслуживали 0:2, - началась уже пресс-конференция. – Да, преимущество у «Спартака» было, но особых моментов не наблюдалось. Сами себе организовали два мяча. И свой момент не забили. А во второй тайм, на мой взгляд, ребята вошли хорошо. И Антон Миранчук, и Виталий Денисов. Перестроились, схему поменяли, удачно забили со стандарта. Появилось хорошее настроение – и выиграли матч.
- «Локомотив» ярко
играет с лидерами, но натужно с аутсайдерами. Почему?
- Думаю, это концентрация. Мы работаем над этим.
- Не пересматривали
момент, в которым, кажется, мог быть удален Алексей Миранчук?
- Нет, но когда я пересматривал игру на Суперкубок, то мне казалось, что должен был быть удален Адриано. А оказалось, его не удалили. Что ж, это жизнь. Вторая желтая Самедову? А вы пересмотрите эпизод. Он заранее делает шажок вперед и падает.
- Что сказали в
перерыве игрокам?
- Не ругались, потому что ребята играли неплохо в первом тайме. За исключением двух эпизодов. Перестройку сделали. Подсказали играть через фланги. Простые вещи.
- Почему в перерыве
заменили Рыбуса и Тарасова? Из-за ошибок при пропущенных мячах?
- Не совсем. Да, могли сыграть лучше в тех эпизодах, но у Тарасова микротравма. Ахилл. Рисковать дальше не стали. Что касается Рыбуса, то нам просто нужно было вносить изменения. Вот мы их и внесли.
- Вы переиграли
тактически Карреру?
- Вам судить. Вы же у нас большие специалисты.
«ФАРФАН – УДИВИТЕЛЬНЫЙ ИГРОК»
- Как вам игра
Фарфана в центре нападения? Все-таки он крайний форвард.
- Фарфан – удивительный футболист. Представляю, как он играл, когда был моложе. Он может играть на всех позициях. Надо было – сыграл. И сыграл, на мой взгляд, очень хорошо и полезно.
- Дзюбы бы не помешал
«Локомотиву»? Слухи отправляют его из «Зенита» к вам.
- Могу говорить только за тех, кто тренируется с нами. И подписал контракт. Дзюба же – игрок «Зенита».
- На прошлый гостевой
матч со «Спартаком» «Локомотив» помог болельщиком с выкупом билетов на гостевой
сектор. В этот раз такой акции не было, и народу собралось ощутимо меньше.
Почему?
- На наш стадион народу много ходит. Почему сюда не дошли? Может, билеты дорогие «Спартак» сделал.
- Что с Бариновым? Он
был замене с травмой.
- Надеюсь, все нормально. Погодные условия – непростые, но, несмотря на это, темп был высоким.
- Как прийти в себя
после такой победы? Игроки и болельщики – понятно, а вы?
- Я замечательно. Поужинаю, посижу с друзьями. И завтра уже буду готов к работе. Хотя после такой игры дали два выходных.
- Показалось, что вы
переиграли «Спартак» в эмоциях.
- В прошлом году «Спартак» всех по эмоциям переигрывал. Если мы сравнялись с ними, то хорошо. Потому что они для нас тогда были ориентиром в этом плане.
- Вы сказали, вам
повезло. А с чем больше всего?
- Не сказал бы, что с голами. Блестящие мячи мы забили, с хороших комбинаций. Это раз. Повезло, наверное, с тем, что в команде оказались игроки, которые не сдались. При 0:2 обычно сдаются. Так что, повезло с игроками. До конца боролись и нашли свои шансы.
- «Локомотив» готов
бороться за золото?
- Мы идем от игры к игре. Жизнь покажет.
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция