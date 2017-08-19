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Как агенты управляют хоккейным миром?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как агенты управляют хоккейным миром?
Фото: Gettyimages.ru
Автор блога «Хоккеище» Михаил Васильев рассказывает о хоккейных агентах. По мнению блогера, мы остались до сих пор в 90-х в первую очередь по их вине. «Советский спорт» предлагает фрагменты текста, заслуживающего внимания.

Многие российские болельщики сетуют, что мы очень давно не можем обыграть канадцев на самом высоком уровне. Главная причина этого лежит на поверхности: состав у канадцев намного глубже. Например, на Кубке Мира, где они вновь оказались сильнее нашей сборной, у них не играли такие звезды, как защитник «Чикаго» Данкан Кит, нападающие «Далласа» Джейми Бенн и Тайлер Сегин – не прошли в состав. Представьте, что было бы, травмируйся у нас Бобровский, Овечкин, Малкин или Тарасенко. Состав бы мигом стал слабее, в то время как канадцы словно и не заметили потерь.

Глубина состава у нашей команды пока не такая большая, как у канадцев, и причин этому немало. В качестве основной называется плохая подготовка в детских хоккейный школах. Действительно, это проблема стоит остро, но подготовка в ДЮСШ все-таки не такая плохая – во многом потому, что сеть школ очень обширна, и даже принимая во внимание все сопутствующие детскому хоккею истории в виде поборов, платных мест в составе и конфликтов с тренерами, определённая хоккейных драгоценных камней каждый год у нас появляется. То, что их могло быть в разы больше – другой разговор.

Нынешнее поколение игроков – дети, родившиеся в 90-х годах. Хоккей, как и другие отрасли, тогда сильно страдал. Многим в те годы просто было не до него – семью бы прокормить. То количество игроков, что мы сейчас имеем – во многом, отголоски 90-х.

Но это только часть проблемы. Мало кто знает, что огромное количество игроков отсеивается на молодежном и взрослом уровне. И совсем необязательно, что это какие-то неперспективны хоккеисты.

У большинства профессиональных игроков есть агенты. Так как хоккеист все время занят на тренировках и играх, а в свободное время ему нужно хорошее восстановление, заниматься переговорами с клубом о контракте, его юридическими тонкостями и разными другими бытовыми проблемами ему попросту некогда. «Хоккеист в 20 лет – это ребенок с соской», - любят говорить сами агенты, и во многом они правы. Нужна ли сегодня их работа? Как показывает практика - да, нужна.

Но есть и другая сторона вопроса, которая влечёт за собой массу разных проблем, фактически закладывающих бомбу замедленного действия под нашим хоккеем. Зарплата агента – это процент от заключения контракта игрока с клубом. Чем выгоднее контракт, тем выше процент – что тут несправедливого? На первый взгляд, все чисто.

Теперь давайте по порядку. В чем самые большие претензии к КХЛ? В том, что она пока отстает от НХЛ. Уровень хоккея ниже? Но в НХЛ лучше условия, туда едут игроки со всего мира. В КХЛ ниже посещаемость? Но в КХЛ никогда не строили стадионы на 20 тысяч зрителей. Даже если все трибуны будут заполнены на всех матчах (а таких клубов в КХЛ – больше половины), средняя посещаемость все равно будет ниже. В НХЛ более красивый телепоказ? Но это вопросы к телевидению и той политике, которую КХЛ выбрала, обращая внимание на качество картинки, но оставляя на откуп местным телекомпаниям качество показа. Из крупных городов трансляции матчей у нас часто не хуже, чем из НХЛ – Питер, Уфа, европейские столицы, трансляции «Матч ТВ», всё на действительно высоком уровне. Но в условных Череповце или Новокузнецке никогда не будет телекомпании уровня той же NBC, а Владивосток, Тольятти и Нижнекамск не спасает HD-оборудование: там просто не умеют снимать.

Сама НХЛ и ее клубы поставлены на коммерческие рельсы. За редким исключением профессиональный спортивный клуб – это предприятие по получению прибыли. Если клуб убыточен, он рано или поздно заканчивает свое существование. В КХЛ все клубы играют в первую очередь социальную роль, существуя на деньги региональных бюджетов и спонсоров. Объективно оценивая наши реалии, эта модель не так плоха, но сопутствующие риски слишком высоки. Как только главный куратор (губернатор, владелец крупного предприятия) меняется или теряет интерес к хоккею, клуб тут же оказывается на грани исчезновения (и сразу вспоминает о том, что он социальный проект, в то время как под крылом губернии/завода чаще корчит из себя успешное коммерческое предприятие). Многие хоккейные организации, также как и в НХЛ, пытаются зарабатывать, и у многих это неплохо получается. Но максимум, что удается отбить за счет продажи билетов и мерчендайзинга – не более 20-30 процентов от общей суммы потраченного бюджета. Причина этого проста – высокие зарплаты игроков. Именно на них приходятся основные траты. По уровню они вполне сравнимы с НХЛ.  Большие контракты, в первую очередь, развращают молодых. В 20 лет, еще ничего не достигнувшие в спорте игроки, просто попадающие в основу клуба, уже имеют квартиры и дорогие машины – вершину пирамиды потребностей современного спортсмена. Хоккеисты снижают требования к себе в отсутствии конкуренции. Общий уровень хоккея при этом падает.

Отчасти виноваты в этом высокие амбиции менеджеров, владельцев и высокопоставленных кураторов клубов, перегревающих рынок. Но большую и зачастую пагубную роль в этом играют именно агенты. Чем выше контракт, тем им выгоднее. И они, понятно, сделают все, чтобы он был выше.

Но вот что получается. Чувствуя, что деятельность их ничем не контролируется и не лимитируется, агентское сообщество, по большому счёту, узурпировало хоккейную власть. Агенты узурпировали рынок. Они настолько хорошо в нем ориентируются, что разбираются в хоккее и всех его подковерных составляющих лучше некоторых менеджеров. Где-то ситуация доходит до абсурда: главный decision-maker команды, её генеральный/главный менеджер, или же спортивный директор, который должен иметь свое видение и независимое мнение – клиент этого агента. Таким клиентом может быть и главный тренер. Получается, что в одном клубе зачастую выступают клиенты одного агента, а он сам может диктовать менеджеру, кого нужно набирать в состав, а тренеру – кому играть.

При прочих равных в эту команду попадут клиенты конкретного агента, а не лучшие игроки из доступных на рынке. Ничего личного: чем больше клиентов трудоустроено, тем выше доходы агента. В то же время в случае такого «оптового» сотрудничества генеральный менеджер может рассчитывать на скидку по контрактам интересующих игроков, или же просто поддержать хорошие отношения с агентом. Взять «Амур». Поди тоже недоумеваете, зачем команда, которая только легионерами и может поправить общий уровень исполнителей, возвращает в Россию 32-летнего Квапила, который в КХЛ больше 12 шайб за сезон не забивал? Тоже поражались ловкости хабаровского менеджмента, ловко подписавшего Михала Йордана спустя считанные часы после его расставания с «Ак Барсом»? Пазл сложится быстрее, если к фамилиям Квапила и Йордана вы добавите еще две – Коларж и Зогорна. Все 4 чешских легионера «Амура» - клиенты влиятельного чешского агента Роберта Шпаленки и его фирмы Sport-Invest. Совпадение? Ну-ну. Одна радость для Хабаровска – когда в порыве ноябрьской тоски Игорь Есмантович выдернет из «Амура» вратаря Юху Метсолу, руководителям «тигров» Могильному и Филиппенко не придётся ломать голову, кем заменить своего лидера – достаточно просто позвонить пану Шпаленке.

Примеров таких немало. Достаточно вспомнить американского агента Марка Гандлера, почти полностью комплектующего «Локомотив». Недавний пример – Черемин и Николаев и «их» сафроновское «Динамо». Алексей Дементьев собирал «Спартак» в 2012 году. В Казани у Зинэтулы Билялетдинова эффективно работал зять – агент Станислав Романов. Еще один случай – агент Шуми Бабаев, из клиентов которого целиком состоят «Адмирал» и «Сибирь». Совсем недавно в Казахстане Бабаев и вовсе занимал должность генерального менеджера сборной, а теперь на сайте его агентства в клиентах – толпа игроков «Барыса» и Казахстана.

Ну а остальным игрокам, не попадающим в сферу влияния агента, придется искать команду рангом ниже, или же просто заканчивать с профессиональным спортом.

Отчасти, именно поэтому мы не досчитываемся хороших игроков и потому уступаем на международном уровне.

Есть и еще одна беда – отъезд молодых игроков в юниорские лиги Канады, который скоро примет масштаб стихийного бедствия. В начале 2000-х в трех юниорских лигах страны кленового листа (OHL – лиги провинции Онтарио, QMJHL – лиги провинции Квебек и WHL – западной лиги) выступали от 10 до 15 россиян. Сегодня ситуация меняется – во-первых, усиливают свои позиции американские миноры, которые в полной мере становятся трамплином во взрослый хоккей. Во-вторых, пережив короткую трансферную засуху, связанную с надеждами при создании МХЛ, отток хоккеистов набирает новые, невиданные ранее обороты.

Зазывают их туда наши агенты, обещая скорейший рост мастерства и дальнейшее трудоустройство в НХЛ, но за крайне редким исключением – бросают на произвол судьбы. Роста не происходит, особенно если хоккеист не играет на ведущих позициях. Как ничто другое о пользе пребывания в лигах говорит статистика: из 263 хоккеистов, выступавших там в разные годы, лишь 17 заиграло в НХЛ, что составляет всего 6,5 процента. При этом больше половины из них вообще заканчивают с хоккеем. Впрочем, это уже не забота агента – на его банковском счету сумма появилась точно в срок, а выходит на лёд, в конечном счёте, именно хоккеист, для которого, в случае неудачного исхода, есть целая россыпь готовых упреков вроде «не раскрылся» и «не пробился».

Фанатичные, порой, сумасшедшие родители – еще одна беда хоккеистов и хлеб агентов. Ваш ребенок будет играть в НХЛ – просто подпишите здесь и здесь. Выпускник московской школы «Пингвины» Евгений Молотилов никогда не связывал себя в большим хоккеем, но иного мнения были его родители. В 17 лет защитник отправился играть в «Гелф Сторм» из ОХЛ – на радость маме, папе и агенту и на беду себе. Большой солидный игрок, Молотилов не стал будущим российского хоккея – в молодежную сборную не вызвали, второй год в «Гелф» после неплохого первого вышел совсем слабым, после чего в его карьере были клубы ВХЛ «Молот», «Саров», «Лада» и «Ладья» из МХЛ Б. Карьеру закончил быстро.

Другая проблема – скауты клубов НХЛ. Далеко не всегда на школьное первенство России искать таланты приезжает старший скаут франшизы – это может быть и кто-то из младших, или новенький, или же вообще специалист по другому рынку, которого чёрт знает почему занесло на матч российских СДЮШОР. Героем такой истории стал Михаил Сентюрин. На его беду, в том единственном матче, в котором форвард школы московского «Динамо» разродился мультипойнтером, присутствовал не разбирающийся в российском хоккее канадский скаут. Сентюрина не было в блокнотах экспертов по нашему рынку, скаут же решил, что ему выпал счастливый билет. Быстренько обработав родителей юного хоккеиста, он оперативно пристроил спортсмена в «Сиэтл Сандербёрдз» из WHL – игрок был выбран на драфте в первом раунде под 35-м номером. Увы, но итогам сезона, которому и сам Сентюрин был не рад, стали всего 2 шайбы в 41 матче, после которых случился скорый отъезд в Россию, удручающие результаты в МХЛ и игра за смоленский «Славутич» в РХЛ. После 3 матчей за «Молот» в 2014 году, Сентюрин карьеру закончил, но вы не спешите его клеймить – спрашивается, зачем дёргали человека? Никто не готовил его к канадскому хоккею, им натурально пожертвовали в угоду собственным интересам – в данном случае, вина лежит на скауте. И если вам кажется, что я специально выбрал максимально неизвестные имена – достаточно вспомнить, что на произвол в Америке бросили и выбранного на драфте «Далласом» Сергея Коростина, и даже Ивана Телегина. То, что Телегин свою карьеру перезагрузил – во многом, счастливый случай. А ведь это и есть тот самый пласт, которого нам не хватает для глубины состава, чтобы всегда на равных бороться с канадцами.

Самое интересное, что об уровне хоккея не всегда свидетельствует игра национальной сборной. Гораздо больше говорят встречи на юниорском и молодежном уровне. Так вот наша молодежь всегда на равных бьется с сильнейшими сверстниками из-за океана, и нередко их обыгрывает.

Помните красивую победу нашей молодежки в американском Баффало в 2011 году? Когда нынешние звезды сборной России Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко героически спасли финальный матч против канадцев. Одним из авторов шайб, забитой в финале, был Максим Кицын.

Габаритный форвард «Кузни» давно готовился к отъезду за океан, и сразу после золота Баффало  впархнул в «Миссисогу» из ОХЛ, в плей-офф в 20 матчах набрав 19 очков – неплохо для игрока, выступавшего на европейских катках еще в декабре месяце. Увы и ах! Дальше был куцый сезон в родной «Кузне» - генменеджер Вайсфельд собрал сильнейший состав в КХЛьной истории «Металлурга» и уговорил Кицына быть его частью, но и игроков своих завезти не забыл. В 22 года Кицын, казалось, окончательно уехал покорять НХЛ, вот только момент был выбран неудачный: в АХЛ у него не получилось совсем, а статистика меньше очка за игру на уровне ECHL – не то, чем принято гордиться. Впрочем, жизнь у Кицына налаживается – под свою опеку его взял Шуми Бабаев, а уж у него места в командах КХЛ найдутся, ты только плати, Максим.

Агенты, имеющее хорошее высшее или даже юридическое образование, в России наперечет. Среди них осталось много персонажей из 90-х годов. С ограниченными знаниями, кругозором и лексиконом, они не готовы отстаивать права своих клиентов в дисциплинарном комитете. Но зато пронырливые и наглые, они знают, с кем можно вовремя договориться, кому подмазать и сделать так, чтобы остаться в выигрыше. Далеко не всех из них волнует прогресс собственных клиентов, а уж развитие российского хоккея им и вовсе побоку.

На старте прошлого сезона в КХЛ вратарь «Адмирала» Иван Налимов внезапно отправился в Чикаго. Он успел пройти предсезонку с командой из Владивостока и даже сыграть на старте сезона 3 матча, когда вокруг этого клиента агента Бабаева развернулась детективная история. Якобы из-за серии лёгких повреждений господин Бабаев созвонился с «Чикаго Блэкхокс», которые согласились провести лечение вратаря. Пока все были в шоке от такого медицинского туризма, из США пришла другая новость – в рамках реабилитации после лечения вратарю Налимову был назначен ОФП, который проходил во время выставочного матча «Чикаго» - «Детройт»!

Лига утверждала, что хоккеист сыграл в лагере по письменному разрешению клуба и никаких контрактов с «Чикаго» не подписывал, явно спекулируя понятием «просмотрового контракта», так называемого try-out – игроки обязаны заключать подобное соглашение на время нахождения в просмотровых лагерях НХЛ, ведь именно этими контрактами, например, регламентируются ситуации, связанные со здоровьем хоккеистов во время таких сборов. По сути, агент подтёрся меморандумом о взаимоуважении контрактов, организовав Налимову два одновременных контракта. Это действительно опасный прецедент: если Иван готовится штурмовать Северную Америку, он как и все должен пройти процедуру расторжения контракта КХЛ с закреплением прав и так далее, не получилось там – вернулся и подписал здесь, пускай с тем же «Адмиралом». В этой же схеме агент создал такую прослойку между командой «Адмирал» и хоккеистами команды «Адмирал» - именно он решает,  кто и где будет играть.

– С нынешнем поколением агентов я знаком мало, - рассказывает заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. – Но знаю, что сейчас это очень влиятельные люди. У них есть деньги и власть. Я застал их первые шаги в профессии, раньше это были достаточно простенькие ребята, не то, что сейчас. И у меня как у тренера с ними связаны не очень хорошие воспоминания. Они, говоря прямо, таскали у меня ребят. Уводили буквально из-под носа. Причем и в России, и в Финляндии. И наши, и иностранные. Да, многое зависело и от желания самих хоккеистов, но агенты часто сбивали их с пути. Хоккеисты уезжали втихаря, как будто меня совсем не знали. И при этом у очень многих не сложилось после отъезда и возвращения назад. Например Алексей Михнов и Андрей Таратухин играли у меня в ярославском «Локомотиве» в первом звене с Володей Антиповым, вызывались в сборную. А летом мне звонят «вот эти» и говорят: «Они уезжают в Америку». Я им - ну поиграйте еще год, впереди чемпионат мира в Москве (2007). Нет, уехали, а дальше их карьера пошла на спад. И таких карьер и даже судеб ломалось очень много.

Сейчас лицензированием агентов занимается Континентальная хоккейная лига. Но эта задача – наладить порядок в агентских кругах – первостепенная не только для лиги, а, в первую очередь, для ФХР, которая должна избавить наш хоккей от пережитков 90-х, подаривших нам не грамотных менеджеров, а полукриминальных элементов, диктующих свои условия тем, кто хочет честно работать в хоккее. Они регулируют переходы игроков, определяют в какой клуб идти, не принимая во внимание то, что им говорят тренеры, вплоть до главного тренера национальной команды. Создается впечатление, что российским хоккеем руководят именно они. Отчасти, это так и есть, и с этим пора заканчивать, пишет блогер.

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