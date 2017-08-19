Как агенты управляют хоккейным миром?

Многие российские болельщики сетуют, что мы очень давно не можем обыграть канадцев на самом высоком уровне. Главная причина этого лежит на поверхности: состав у канадцев намного глубже. Например, на Кубке Мира, где они вновь оказались сильнее нашей сборной, у них не играли такие звезды, как защитник «Чикаго» Данкан Кит, нападающие «Далласа» Джейми Бенн и Тайлер Сегин – не прошли в состав. Представьте, что было бы, травмируйся у нас Бобровский, Овечкин, Малкин или Тарасенко. Состав бы мигом стал слабее, в то время как канадцы словно и не заметили потерь.

Глубина состава у нашей команды пока не такая большая, как у канадцев, и причин этому немало. В качестве основной называется плохая подготовка в детских хоккейный школах. Действительно, это проблема стоит остро, но подготовка в ДЮСШ все-таки не такая плохая – во многом потому, что сеть школ очень обширна, и даже принимая во внимание все сопутствующие детскому хоккею истории в виде поборов, платных мест в составе и конфликтов с тренерами, определённая хоккейных драгоценных камней каждый год у нас появляется. То, что их могло быть в разы больше – другой разговор.

Нынешнее поколение игроков – дети, родившиеся в 90-х годах. Хоккей, как и другие отрасли, тогда сильно страдал. Многим в те годы просто было не до него – семью бы прокормить. То количество игроков, что мы сейчас имеем – во многом, отголоски 90-х.

Но это только часть проблемы. Мало кто знает, что огромное количество игроков отсеивается на молодежном и взрослом уровне. И совсем необязательно, что это какие-то неперспективны хоккеисты.

У большинства профессиональных игроков есть агенты. Так как хоккеист все время занят на тренировках и играх, а в свободное время ему нужно хорошее восстановление, заниматься переговорами с клубом о контракте, его юридическими тонкостями и разными другими бытовыми проблемами ему попросту некогда. «Хоккеист в 20 лет – это ребенок с соской», - любят говорить сами агенты, и во многом они правы. Нужна ли сегодня их работа? Как показывает практика - да, нужна.

Но есть и другая сторона вопроса, которая влечёт за собой массу разных проблем, фактически закладывающих бомбу замедленного действия под нашим хоккеем. Зарплата агента – это процент от заключения контракта игрока с клубом. Чем выгоднее контракт, тем выше процент – что тут несправедливого? На первый взгляд, все чисто.

Теперь давайте по порядку. В чем самые большие претензии к КХЛ? В том, что она пока отстает от НХЛ. Уровень хоккея ниже? Но в НХЛ лучше условия, туда едут игроки со всего мира. В КХЛ ниже посещаемость? Но в КХЛ никогда не строили стадионы на 20 тысяч зрителей. Даже если все трибуны будут заполнены на всех матчах (а таких клубов в КХЛ – больше половины), средняя посещаемость все равно будет ниже. В НХЛ более красивый телепоказ? Но это вопросы к телевидению и той политике, которую КХЛ выбрала, обращая внимание на качество картинки, но оставляя на откуп местным телекомпаниям качество показа. Из крупных городов трансляции матчей у нас часто не хуже, чем из НХЛ – Питер, Уфа, европейские столицы, трансляции «Матч ТВ», всё на действительно высоком уровне. Но в условных Череповце или Новокузнецке никогда не будет телекомпании уровня той же NBC, а Владивосток, Тольятти и Нижнекамск не спасает HD-оборудование: там просто не умеют снимать.

Сама НХЛ и ее клубы поставлены на коммерческие рельсы. За редким исключением профессиональный спортивный клуб – это предприятие по получению прибыли. Если клуб убыточен, он рано или поздно заканчивает свое существование. В КХЛ все клубы играют в первую очередь социальную роль, существуя на деньги региональных бюджетов и спонсоров. Объективно оценивая наши реалии, эта модель не так плоха, но сопутствующие риски слишком высоки. Как только главный куратор (губернатор, владелец крупного предприятия) меняется или теряет интерес к хоккею, клуб тут же оказывается на грани исчезновения (и сразу вспоминает о том, что он социальный проект, в то время как под крылом губернии/завода чаще корчит из себя успешное коммерческое предприятие). Многие хоккейные организации, также как и в НХЛ, пытаются зарабатывать, и у многих это неплохо получается. Но максимум, что удается отбить за счет продажи билетов и мерчендайзинга – не более 20-30 процентов от общей суммы потраченного бюджета. Причина этого проста – высокие зарплаты игроков. Именно на них приходятся основные траты. По уровню они вполне сравнимы с НХЛ. Большие контракты, в первую очередь, развращают молодых. В 20 лет, еще ничего не достигнувшие в спорте игроки, просто попадающие в основу клуба, уже имеют квартиры и дорогие машины – вершину пирамиды потребностей современного спортсмена. Хоккеисты снижают требования к себе в отсутствии конкуренции. Общий уровень хоккея при этом падает.

Отчасти виноваты в этом высокие амбиции менеджеров, владельцев и высокопоставленных кураторов клубов, перегревающих рынок. Но большую и зачастую пагубную роль в этом играют именно агенты. Чем выше контракт, тем им выгоднее. И они, понятно, сделают все, чтобы он был выше.

Но вот что получается. Чувствуя, что деятельность их ничем не контролируется и не лимитируется, агентское сообщество, по большому счёту, узурпировало хоккейную власть. Агенты узурпировали рынок. Они настолько хорошо в нем ориентируются, что разбираются в хоккее и всех его подковерных составляющих лучше некоторых менеджеров. Где-то ситуация доходит до абсурда: главный decision-maker команды, её генеральный/главный менеджер, или же спортивный директор, который должен иметь свое видение и независимое мнение – клиент этого агента. Таким клиентом может быть и главный тренер. Получается, что в одном клубе зачастую выступают клиенты одного агента, а он сам может диктовать менеджеру, кого нужно набирать в состав, а тренеру – кому играть.

При прочих равных в эту команду попадут клиенты конкретного агента, а не лучшие игроки из доступных на рынке. Ничего личного: чем больше клиентов трудоустроено, тем выше доходы агента. В то же время в случае такого «оптового» сотрудничества генеральный менеджер может рассчитывать на скидку по контрактам интересующих игроков, или же просто поддержать хорошие отношения с агентом. Взять «Амур». Поди тоже недоумеваете, зачем команда, которая только легионерами и может поправить общий уровень исполнителей, возвращает в Россию 32-летнего Квапила, который в КХЛ больше 12 шайб за сезон не забивал? Тоже поражались ловкости хабаровского менеджмента, ловко подписавшего Михала Йордана спустя считанные часы после его расставания с «Ак Барсом»? Пазл сложится быстрее, если к фамилиям Квапила и Йордана вы добавите еще две – Коларж и Зогорна. Все 4 чешских легионера «Амура» - клиенты влиятельного чешского агента Роберта Шпаленки и его фирмы Sport-Invest. Совпадение? Ну-ну. Одна радость для Хабаровска – когда в порыве ноябрьской тоски Игорь Есмантович выдернет из «Амура» вратаря Юху Метсолу, руководителям «тигров» Могильному и Филиппенко не придётся ломать голову, кем заменить своего лидера – достаточно просто позвонить пану Шпаленке.

Примеров таких немало. Достаточно вспомнить американского агента Марка Гандлера, почти полностью комплектующего «Локомотив». Недавний пример – Черемин и Николаев и «их» сафроновское «Динамо». Алексей Дементьев собирал «Спартак» в 2012 году. В Казани у Зинэтулы Билялетдинова эффективно работал зять – агент Станислав Романов. Еще один случай – агент Шуми Бабаев, из клиентов которого целиком состоят «Адмирал» и «Сибирь». Совсем недавно в Казахстане Бабаев и вовсе занимал должность генерального менеджера сборной, а теперь на сайте его агентства в клиентах – толпа игроков «Барыса» и Казахстана.

Ну а остальным игрокам, не попадающим в сферу влияния агента, придется искать команду рангом ниже, или же просто заканчивать с профессиональным спортом.

Отчасти, именно поэтому мы не досчитываемся хороших игроков и потому уступаем на международном уровне.

Есть и еще одна беда – отъезд молодых игроков в юниорские лиги Канады, который скоро примет масштаб стихийного бедствия. В начале 2000-х в трех юниорских лигах страны кленового листа (OHL – лиги провинции Онтарио, QMJHL – лиги провинции Квебек и WHL – западной лиги) выступали от 10 до 15 россиян. Сегодня ситуация меняется – во-первых, усиливают свои позиции американские миноры, которые в полной мере становятся трамплином во взрослый хоккей. Во-вторых, пережив короткую трансферную засуху, связанную с надеждами при создании МХЛ, отток хоккеистов набирает новые, невиданные ранее обороты.

Зазывают их туда наши агенты, обещая скорейший рост мастерства и дальнейшее трудоустройство в НХЛ, но за крайне редким исключением – бросают на произвол судьбы. Роста не происходит, особенно если хоккеист не играет на ведущих позициях. Как ничто другое о пользе пребывания в лигах говорит статистика: из 263 хоккеистов, выступавших там в разные годы, лишь 17 заиграло в НХЛ, что составляет всего 6,5 процента. При этом больше половины из них вообще заканчивают с хоккеем. Впрочем, это уже не забота агента – на его банковском счету сумма появилась точно в срок, а выходит на лёд, в конечном счёте, именно хоккеист, для которого, в случае неудачного исхода, есть целая россыпь готовых упреков вроде «не раскрылся» и «не пробился».

Фанатичные, порой, сумасшедшие родители – еще одна беда хоккеистов и хлеб агентов. Ваш ребенок будет играть в НХЛ – просто подпишите здесь и здесь. Выпускник московской школы «Пингвины» Евгений Молотилов никогда не связывал себя в большим хоккеем, но иного мнения были его родители. В 17 лет защитник отправился играть в «Гелф Сторм» из ОХЛ – на радость маме, папе и агенту и на беду себе. Большой солидный игрок, Молотилов не стал будущим российского хоккея – в молодежную сборную не вызвали, второй год в «Гелф» после неплохого первого вышел совсем слабым, после чего в его карьере были клубы ВХЛ «Молот», «Саров», «Лада» и «Ладья» из МХЛ Б. Карьеру закончил быстро.

Другая проблема – скауты клубов НХЛ. Далеко не всегда на школьное первенство России искать таланты приезжает старший скаут франшизы – это может быть и кто-то из младших, или новенький, или же вообще специалист по другому рынку, которого чёрт знает почему занесло на матч российских СДЮШОР. Героем такой истории стал Михаил Сентюрин. На его беду, в том единственном матче, в котором форвард школы московского «Динамо» разродился мультипойнтером, присутствовал не разбирающийся в российском хоккее канадский скаут. Сентюрина не было в блокнотах экспертов по нашему рынку, скаут же решил, что ему выпал счастливый билет. Быстренько обработав родителей юного хоккеиста, он оперативно пристроил спортсмена в «Сиэтл Сандербёрдз» из WHL – игрок был выбран на драфте в первом раунде под 35-м номером. Увы, но итогам сезона, которому и сам Сентюрин был не рад, стали всего 2 шайбы в 41 матче, после которых случился скорый отъезд в Россию, удручающие результаты в МХЛ и игра за смоленский «Славутич» в РХЛ. После 3 матчей за «Молот» в 2014 году, Сентюрин карьеру закончил, но вы не спешите его клеймить – спрашивается, зачем дёргали человека? Никто не готовил его к канадскому хоккею, им натурально пожертвовали в угоду собственным интересам – в данном случае, вина лежит на скауте. И если вам кажется, что я специально выбрал максимально неизвестные имена – достаточно вспомнить, что на произвол в Америке бросили и выбранного на драфте «Далласом» Сергея Коростина, и даже Ивана Телегина. То, что Телегин свою карьеру перезагрузил – во многом, счастливый случай. А ведь это и есть тот самый пласт, которого нам не хватает для глубины состава, чтобы всегда на равных бороться с канадцами.

Самое интересное, что об уровне хоккея не всегда свидетельствует игра национальной сборной. Гораздо больше говорят встречи на юниорском и молодежном уровне. Так вот наша молодежь всегда на равных бьется с сильнейшими сверстниками из-за океана, и нередко их обыгрывает.

Помните красивую победу нашей молодежки в американском Баффало в 2011 году? Когда нынешние звезды сборной России Евгений Кузнецов, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко героически спасли финальный матч против канадцев. Одним из авторов шайб, забитой в финале, был Максим Кицын.

Габаритный форвард «Кузни» давно готовился к отъезду за океан, и сразу после золота Баффало впархнул в «Миссисогу» из ОХЛ, в плей-офф в 20 матчах набрав 19 очков – неплохо для игрока, выступавшего на европейских катках еще в декабре месяце. Увы и ах! Дальше был куцый сезон в родной «Кузне» - генменеджер Вайсфельд собрал сильнейший состав в КХЛьной истории «Металлурга» и уговорил Кицына быть его частью, но и игроков своих завезти не забыл. В 22 года Кицын, казалось, окончательно уехал покорять НХЛ, вот только момент был выбран неудачный: в АХЛ у него не получилось совсем, а статистика меньше очка за игру на уровне ECHL – не то, чем принято гордиться. Впрочем, жизнь у Кицына налаживается – под свою опеку его взял Шуми Бабаев, а уж у него места в командах КХЛ найдутся, ты только плати, Максим.

Агенты, имеющее хорошее высшее или даже юридическое образование, в России наперечет. Среди них осталось много персонажей из 90-х годов. С ограниченными знаниями, кругозором и лексиконом, они не готовы отстаивать права своих клиентов в дисциплинарном комитете. Но зато пронырливые и наглые, они знают, с кем можно вовремя договориться, кому подмазать и сделать так, чтобы остаться в выигрыше. Далеко не всех из них волнует прогресс собственных клиентов, а уж развитие российского хоккея им и вовсе побоку.

На старте прошлого сезона в КХЛ вратарь «Адмирала» Иван Налимов внезапно отправился в Чикаго. Он успел пройти предсезонку с командой из Владивостока и даже сыграть на старте сезона 3 матча, когда вокруг этого клиента агента Бабаева развернулась детективная история. Якобы из-за серии лёгких повреждений господин Бабаев созвонился с «Чикаго Блэкхокс», которые согласились провести лечение вратаря. Пока все были в шоке от такого медицинского туризма, из США пришла другая новость – в рамках реабилитации после лечения вратарю Налимову был назначен ОФП, который проходил во время выставочного матча «Чикаго» - «Детройт»!

Лига утверждала, что хоккеист сыграл в лагере по письменному разрешению клуба и никаких контрактов с «Чикаго» не подписывал, явно спекулируя понятием «просмотрового контракта», так называемого try-out – игроки обязаны заключать подобное соглашение на время нахождения в просмотровых лагерях НХЛ, ведь именно этими контрактами, например, регламентируются ситуации, связанные со здоровьем хоккеистов во время таких сборов. По сути, агент подтёрся меморандумом о взаимоуважении контрактов, организовав Налимову два одновременных контракта. Это действительно опасный прецедент: если Иван готовится штурмовать Северную Америку, он как и все должен пройти процедуру расторжения контракта КХЛ с закреплением прав и так далее, не получилось там – вернулся и подписал здесь, пускай с тем же «Адмиралом». В этой же схеме агент создал такую прослойку между командой «Адмирал» и хоккеистами команды «Адмирал» - именно он решает, кто и где будет играть.

– С нынешнем поколением агентов я знаком мало, - рассказывает заслуженный тренер СССР и России Владимир Юрзинов. – Но знаю, что сейчас это очень влиятельные люди. У них есть деньги и власть. Я застал их первые шаги в профессии, раньше это были достаточно простенькие ребята, не то, что сейчас. И у меня как у тренера с ними связаны не очень хорошие воспоминания. Они, говоря прямо, таскали у меня ребят. Уводили буквально из-под носа. Причем и в России, и в Финляндии. И наши, и иностранные. Да, многое зависело и от желания самих хоккеистов, но агенты часто сбивали их с пути. Хоккеисты уезжали втихаря, как будто меня совсем не знали. И при этом у очень многих не сложилось после отъезда и возвращения назад. Например Алексей Михнов и Андрей Таратухин играли у меня в ярославском «Локомотиве» в первом звене с Володей Антиповым, вызывались в сборную. А летом мне звонят «вот эти» и говорят: «Они уезжают в Америку». Я им - ну поиграйте еще год, впереди чемпионат мира в Москве (2007). Нет, уехали, а дальше их карьера пошла на спад. И таких карьер и даже судеб ломалось очень много.

Сейчас лицензированием агентов занимается Континентальная хоккейная лига. Но эта задача – наладить порядок в агентских кругах – первостепенная не только для лиги, а, в первую очередь, для ФХР, которая должна избавить наш хоккей от пережитков 90-х, подаривших нам не грамотных менеджеров, а полукриминальных элементов, диктующих свои условия тем, кто хочет честно работать в хоккее. Они регулируют переходы игроков, определяют в какой клуб идти, не принимая во внимание то, что им говорят тренеры, вплоть до главного тренера национальной команды. Создается впечатление, что российским хоккеем руководят именно они. Отчасти, это так и есть, и с этим пора заканчивать, пишет блогер.