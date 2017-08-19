Фантасмагория и душный Азмун. «Рубин» уничтожил «Анжи»

«Рубин» дома порадовал своих болельщиков и впервые за очень долгое время добился разгромной победы аж с шестью голами, и даже ни разу не пропустил. Хотя и наказан был самый худший, за последние несколько лет, «Анжи»



Азмун все еще не в старте



Очередное не появление Азмуна в старте, возможно, одна из самых загадочных и странных вещей, происходящих в «Рубине» в последнее время. Казалось бы, уже миновал 7-ой тур, а с первых минут иранец выходил пока всего единожды. Да, он регулярно выходил на замену, приносил пользу, добавлял игре, зарабатывал пенальти, хотя свой первый гол, после возвращения в Казань он так до сих пор и не забил. Но выход в старте – это совсем другой уровень, как по статусу, так и по важности роли игрока в команде.



А ведь Азмун, на секундочку, один из лучших форвардов, да и просто футболистов прошлого чемпионата, если говорить о качестве показываемой игры, да и в еврокубках он себя неплохо показал. Еще совсем недавно ходили слухи о его переходе то в «Ливерпуль», то в «Лацио», за очень приличные деньги. А тут аутсайдер «Анжи», но снова в запасе. Если после первых матчей Бердыев говорил и слабой форме Азмуна, то почему сейчас мы толком не видим того самого талантливого перспективного иранца – непонятно.

Однако, думы об Азмуне забылись довольно быстро – вышедшие в нападении не стареющий Карадениз и отбывший дисквалификацию Жонатас на пару, конечно, не без помощи полузащиты, унизили ужасный «Анжи» уже к 31-минуте.



Уже на 4-ой минуте низкорослый Карадениз деклассировал оборону гостей. Он выиграл верховое единоборство в штрафной, после чего, мяч аккуратно прилетел в ноги к Жонатасу. Бразилец, недолго думая, пробил в левый нижний, открыв счет.



Уже спустя 10 минут Карадениз вновь унизил оборону гостей. «Рубин» был в позиционной атаке и, кажется, уже потерял мяч, но хитрый турок сразу же отобрал мяч у, видимо, задумавшегося о чем-то высоком и прекрасном Карасева, нет не арбитра, на секунду посмотрел на ворота и абсолютно гениально из-за штрафной черпаком переправил мяч за шиворот Солосину.



Еще через 15 минут все тот же неугомонный Карадениз сделал передачу с левого фланга на Жонатаса, который в касание, с непростого угла, забил очередной гол. Конечно, не Ван Бастен, но было хорошо. Как хорош и сам Жонатас, забивший второй дубль в последних трех матчах. Хочет ли Бердыев отпускать такого форварда, который явно лучше себя образца прошлого сезона – большой вопрос.



Феерия. Такой легкости в атаке от своей команды казанский болельщик не видел уже давно. Два форварда «Рубина» отыграли шикарно, конечно, против аутсайдера, но все же. А там на скамейке еще целый Азмун. И, понимая, что игра уже сделана, Бердыев дал шанс иранцу, выпустив его с начала второго тайма, вместо отстрелявшегося Жонатаса. К тому же, на стадионе присутствовал тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш, перед котором показать и проявить себя Азмун был просто обязан.



Но и на этот раз как-то проявить игроку не удалось. Ни гола, ни даже какого-то явного момента. И ладно бы «Рубин» успокоился и слабо шел в атаку. Нет, за второй тайм казанцы забили еще три и делали что хотели. А вот Азмун, который мог начать командовать этим парадом, не сделал.



В общем, пока Азмун какой-то вялый и к нему есть вопросы, но впечатляющая форма Жонатаса отводит их на второй план.



Горе-бедный «Анжи»



Судя по началу сезона, «Анжи» пока видится одной из худших команд чемпионата и одним из претендентов на возможный вылет. Хуже пока только «Амкар», который «Анжи» как раз и обыграл. Но во всех остальных матчах потерпел поражения, а Григорян был уволен. Расхлебывать все это назначили Скрипченко, который в прошлом сезоне не смог спасти от вылета пост-Веркаутереновские «Крылья Советов». Вот и с новым клубом у белорусского тренера пока получается не очень.



Против «Рубина» «Анжи» был беззубен, словно младенец. Он был просто никакой. В атаке гостей не было, Рыжиков, который результативно ошибся в прошлой игре, мяча практически не видел. Центр поля у «Анжи» отсутствовал, пока еще не самая выдающаяся полузащита «Рубина» регулярно отбирала у соперника мяч на чужой половине. Казанцы чувствовали себя настолько уверенно, что на их половине могло находиться всего два-три полевых игрока. Даже Оздоев, обычно не славящийся неординарными действиями, не боялся бить сильно издали. С защитой тоже все понятно – привоз на привозе, неуверенность, кипишь. Гол Набиуллина во втором тайме тоже весьма показателен. Левый защитник просто подал, причем с неродного правого фланга, на мяч никто не вышел, и он спокойно залетел в ворота. Хаос.



Характерным моментом всей патовой ситуации «Анжи» можно назвать замену Карасева сразу же после своего привоза. Конечно, это может говорить и о некой тренерской смелости Скрипченко, но не более. Сам факт не вынужденной замену уже на 16-ой минуте – это очень плохо.



«Рубин» продолжал куражиться в атаке и делать, что угодно и во втором тайме, вместо того, чтобы привычно успокоиться и сесть в оборону. Да просто незачем было, настолько «Анжи» был безволен. И вот тебе пожалуйста голы от М’Вила и даже Лестьенна. Целых 6 голов от, казалось бы, прагматичного нового «Рубина» выглядели чудовищно фантасмагоричными.



Наверное, в последний раз «Анжи» был так плох только после глобальной распродажи. Напомним, в том сезоне клуб из Махачкалы вылетел в ФНЛ.



«Рубин» отыграл на ноль



Шесть голов «Рубина» впечатляют. Такого давно не было. Но вот еще один интересный факт – казанцы наконец-то не пропустили! Впервые за 7 туров. Каково! А это, на секундочку, команда Бердыева.



Хорошо, отбросим сарказм. Защита «Рубина» регулярно ошибалась в прошлых матчах. То Бурлак привезет, то Камболов, то Рыжиков. И то, что казанцы не пропустили и в этот раз, в большей степени, заслуга беспомощности «Анжи». Да, никто и не привозил. Сорокин вновь вышел в старте и сыграл неплохо, дебютировал новичок Сигурдссон. Однако, очередная настоящая проверка у «Рубина» будет в матче со «Спартаком» 10-го сентября.



Но сухой матч есть сухой матч, еще и в симбиозе с такой голевой феерией. «Рубин» более чем реабилитировался после скомканной игры со «СКА-Хабаровск» и теперь явно испытывает подъем. Отразится ли это на игре с «Тосно»? Глянем.