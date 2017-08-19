Фантасмагория и душный Азмун. «Рубин» уничтожил «Анжи»
«Рубин» дома порадовал своих болельщиков и впервые за очень долгое
время добился разгромной победы аж с шестью голами, и даже ни разу не
пропустил. Хотя и наказан был самый худший, за последние несколько лет,
«Анжи»
Азмун все еще не в старте
Очередное
не появление Азмуна в старте, возможно, одна из самых загадочных и
странных вещей, происходящих в «Рубине» в последнее время. Казалось бы,
уже миновал 7-ой тур, а с первых минут иранец выходил пока всего
единожды. Да, он регулярно выходил на замену, приносил пользу, добавлял
игре, зарабатывал пенальти, хотя свой первый гол, после возвращения в
Казань он так до сих пор и не забил. Но выход в старте – это совсем
другой уровень, как по статусу, так и по важности роли игрока в команде.
А ведь Азмун, на секундочку, один из лучших форвардов, да и просто футболистов прошлого чемпионата, если говорить о качестве показываемой игры, да и в еврокубках он себя неплохо показал. Еще совсем недавно ходили слухи о его переходе то в «Ливерпуль», то в «Лацио», за очень приличные деньги. А тут аутсайдер «Анжи», но снова в запасе. Если после первых матчей Бердыев говорил и слабой форме Азмуна, то почему сейчас мы толком не видим того самого талантливого перспективного иранца – непонятно.
Однако, думы об Азмуне забылись довольно быстро –
вышедшие в нападении не стареющий Карадениз и отбывший дисквалификацию
Жонатас на пару, конечно, не без помощи полузащиты, унизили ужасный
«Анжи» уже к 31-минуте.
Уже на 4-ой минуте низкорослый
Карадениз деклассировал оборону гостей. Он выиграл верховое единоборство
в штрафной, после чего, мяч аккуратно прилетел в ноги к Жонатасу.
Бразилец, недолго думая, пробил в левый нижний, открыв счет.
Уже
спустя 10 минут Карадениз вновь унизил оборону гостей. «Рубин» был в
позиционной атаке и, кажется, уже потерял мяч, но хитрый турок сразу же
отобрал мяч у, видимо, задумавшегося о чем-то высоком и прекрасном
Карасева, нет не арбитра, на секунду посмотрел на ворота и абсолютно
гениально из-за штрафной черпаком переправил мяч за шиворот Солосину.
Еще
через 15 минут все тот же неугомонный Карадениз сделал передачу с
левого фланга на Жонатаса, который в касание, с непростого угла, забил
очередной гол. Конечно, не Ван Бастен, но было хорошо. Как хорош и сам
Жонатас, забивший второй дубль в последних трех матчах. Хочет ли Бердыев
отпускать такого форварда, который явно лучше себя образца прошлого
сезона – большой вопрос.
Феерия. Такой легкости в атаке от
своей команды казанский болельщик не видел уже давно. Два форварда
«Рубина» отыграли шикарно, конечно, против аутсайдера, но все же. А там
на скамейке еще целый Азмун. И, понимая, что игра уже сделана, Бердыев
дал шанс иранцу, выпустив его с начала второго тайма, вместо
отстрелявшегося Жонатаса. К тому же, на стадионе присутствовал тренер
сборной Ирана Карлуш Кейруш, перед котором показать и проявить себя
Азмун был просто обязан.
Но и на этот раз как-то проявить
игроку не удалось. Ни гола, ни даже какого-то явного момента. И ладно бы
«Рубин» успокоился и слабо шел в атаку. Нет, за второй тайм казанцы
забили еще три и делали что хотели. А вот Азмун, который мог начать
командовать этим парадом, не сделал.
В общем, пока Азмун какой-то вялый и к нему есть вопросы, но впечатляющая форма Жонатаса отводит их на второй план.
Горе-бедный «Анжи»
Судя
по началу сезона, «Анжи» пока видится одной из худших команд чемпионата
и одним из претендентов на возможный вылет. Хуже пока только «Амкар»,
который «Анжи» как раз и обыграл. Но во всех остальных матчах потерпел
поражения, а Григорян был уволен. Расхлебывать все это назначили
Скрипченко, который в прошлом сезоне не смог спасти от вылета
пост-Веркаутереновские «Крылья Советов». Вот и с новым клубом у
белорусского тренера пока получается не очень.
Против
«Рубина» «Анжи» был беззубен, словно младенец. Он был просто никакой. В
атаке гостей не было, Рыжиков, который результативно ошибся в прошлой
игре, мяча практически не видел. Центр поля у «Анжи» отсутствовал, пока
еще не самая выдающаяся полузащита «Рубина» регулярно отбирала у
соперника мяч на чужой половине. Казанцы чувствовали себя настолько
уверенно, что на их половине могло находиться всего два-три полевых
игрока. Даже Оздоев, обычно не славящийся неординарными действиями, не
боялся бить сильно издали. С защитой тоже все понятно – привоз на
привозе, неуверенность, кипишь. Гол Набиуллина во втором тайме тоже
весьма показателен. Левый защитник просто подал, причем с неродного
правого фланга, на мяч никто не вышел, и он спокойно залетел в ворота.
Хаос.
Характерным моментом всей патовой ситуации «Анжи» можно
назвать замену Карасева сразу же после своего привоза. Конечно, это
может говорить и о некой тренерской смелости Скрипченко, но не более.
Сам факт не вынужденной замену уже на 16-ой минуте – это очень плохо.
«Рубин»
продолжал куражиться в атаке и делать, что угодно и во втором тайме,
вместо того, чтобы привычно успокоиться и сесть в оборону. Да просто
незачем было, настолько «Анжи» был безволен. И вот тебе пожалуйста голы
от М’Вила и даже Лестьенна. Целых 6 голов от, казалось бы, прагматичного
нового «Рубина» выглядели чудовищно фантасмагоричными.
Наверное,
в последний раз «Анжи» был так плох только после глобальной распродажи.
Напомним, в том сезоне клуб из Махачкалы вылетел в ФНЛ.
«Рубин» отыграл на ноль
Шесть
голов «Рубина» впечатляют. Такого давно не было. Но вот еще один
интересный факт – казанцы наконец-то не пропустили! Впервые за 7 туров.
Каково! А это, на секундочку, команда Бердыева.
Хорошо,
отбросим сарказм. Защита «Рубина» регулярно ошибалась в прошлых матчах.
То Бурлак привезет, то Камболов, то Рыжиков. И то, что казанцы не
пропустили и в этот раз, в большей степени, заслуга беспомощности
«Анжи». Да, никто и не привозил. Сорокин вновь вышел в старте и сыграл
неплохо, дебютировал новичок Сигурдссон. Однако, очередная настоящая
проверка у «Рубина» будет в матче со «Спартаком» 10-го сентября.
Но сухой матч есть сухой матч, еще и в симбиозе с такой голевой феерией. «Рубин» более чем реабилитировался после скомканной игры со «СКА-Хабаровск» и теперь явно испытывает подъем. Отразится ли это на игре с «Тосно»? Глянем.
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция