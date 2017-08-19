Новый «рекорд» «Спартака»: 4 пропущенных гола за тайм в домашнем матче

В последние годы спартаковцы уже приучили всех к тому, что регулярно выдают всевозможные клубные «достижения» со знаком «минус». Тем не менее, того, что произошло сегодня на «Открытие Арене», в российской истории красно-белых не было никогда.

«Спартак» уже пропускал на своем поле 5 мячей. Достаточно вспомнить столичные дерби с ЦСКА в 2008 году или с «Динамо» в 2012-м, завершившиеся с одинаковым счетом 1:5. Или тот же «Локомотив» в безнадежном 2003-м (2:5). Но забить ему в домашнем матче 4 гола всего за один тайм не удавалось ни «Реалу», ни «Барселоне», ни «Челси», ни кому-либо еще. Подобные конфузы прежде происходили с красно-белыми исключительно на полях соперников.

16.03.1994

«Барселона» - «Спартак» - 5:1

В своей дебютной Лиге чемпионов спартаковцев угораздило угодить на групповом этапе в одну группу с «Барселоной». В домашнем матче они добились ничьей (2:2), а через две недели на «Камп Ноу» Валерий Карпин открыл счет уже на 3-й минуте. И хотя Христо Стоичков незадолго до перерыва восстановил равенство, «Спартак» держался до 76-й минуты. А потом все-таки не выстоял, пропустив 4 мяча за 11 (!) минут. Победным стал удар Гильермо Амора. Следом голландский защитник Рональд Куман в течение трех минут оформил дубль. А довершил разгром с 11-метровой отметки великий бразильский бомбардир Ромарио.

12.09.2006

«Бавария» - «Спартак» - 4:0

Лишь спустя почти 12 с половиной лет подобное произошло со «Спартаком» во второй раз. В стартовом матче группового этапа все той же Лиги чемпионов красно-белые выстояли первый тайм на «Алльянц Арене». Однако сразу после перерыва голы «Баварии» посыпались как из рога изобилия. В стартовые 7 минут второй половины ворота Войцеха Ковалевски поразили перуанец Клаудио Писарро и парагваец Роке Санта-Крус. За 20 минут до финального свистка 22-летний Бастиан Швайнштайгер сделал счет крупным. А точку в матче в концовке поставил босниец Хасан Салихамиджич, заменивший Писарро.

03.11.2010

«Челси» - «Спартак» - 4:1

Схожий сценарий был и в игре на «Стэмфорд Бридж», где спартаковцы также завершили первые 45 минут нулевой ничьей. Но уже в первой половине второго тайме пропустили три безответных мяча – от Николя Анелька, Дидье Дрогба (с пенальти) и Бранислава Ивановича. Лишь под занавес игры Никита Баженов забил гол престижа. Тем не менее, последнее слово осталось за «Челси»: уже в компенсированное время выступавший за «Локомотив» защитник Иванович после передачи Юрия Жиркова оформил дубль и разгром красно-белых.

07.04.2011

«Порту» - «Спартак» - 5:1

Впервые «Спартак» пропустил 4 гола за тайм не в Лиге чемпионов – в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. «Порту» оказался соперником из совсем другой весовой категории: за две игры его игроки забили красно-белым 10 мячей. Из которых 4 – во втором тайме на своем поле. Лишь на 37-й минуте португальцы открыли счет – отличился Радамель Фалькао. А в середине второго тайма хозяева поразили ворота Андрея Диканя дважды. Правда, Кирилл Комбаров тут же отыграл один гол. И все-таки концовка осталась за «Порту»: два мяча Фалькао привели к тому, что колумбийский форвард оформил хет-трик.

11.08.2012

«Зенит» - «Спартак» - 5:0

Лишь в 21-м чемпионате России спартаковцы впервые позволили сопернику отличиться 4 раза за 45 минут. В третий раз досталось Диканю. В первом тайме отличился Максим Канунников, в начале второго – бывший полузащитник красно-белых Владимир Быстров. Окончательно же «Спартак» рассыпался после 60-й минуты, на которой Динияр Билялетдинов не смог реализовать пенальти. Тут же Роман Широков сделал счет крупным. А в оставшееся время дублем отметился Виктор Файзулин.

11.05.2015

«Терек» - «Спартак» - 4:2

Вне всяких сомнений, в Грозном «Спартак» сыграл свой самый унизительный тайм. А все потому, что его красно-белые провели… в большинстве! В середине первой половины Вячеслав Кротов вывел москвичей вперед, а на 40-й минуте был удален «мозг» атак «Терека» Олег Иванов. Однако второй тайм начался с того, что за первые 8 минут сенегальский новичок грозненцев Аблай Мбенг отличился дважды. И хотя Квинси Промес смог сравнять счет, хозяева выдали феерическую концовку. Бразилец Аилтон умудрился забить два гола на 90-й и 92-й минутах!

16.04.2016

«Зенит» - «Спартак» - 5:2

И вновь «Спартак» выиграл первый тайм: на мячи Ивелина Попова и Дениса Глушакова «Зенит» ответил лишь голом Акселя Витселя. Кошмар для красно-белых начался на первой же минуте второй половины, на которой счет сравнял Халк. Победным стал мяч Артема Дзюбы, который в каждом из 4 матчей за «Зенит» в премьер-лиге забивал своему бывшему клубу. А довели дело до разгрома Маурисио и Хави Гарсия.

19.08.2017

«Спартак» - «Локомотив» - 3:4

Можно сетовать на то, что «Спартак», имея до перерыва преимущество, на последних минутах тайма потерял из-за глупого удаления Александра Самедова. Или на то, что за грубый фол на 59-й минуте Алексей Миранчук получил лишь предупреждение. Но факт остается фактом: красно-белые впервые пропустили 4 гола во второй половине, ведя после первой «+2»! Сразу после перерыва первый ответный гол забил защитник Дмитрий Баринов, а в середине тайма волею судьбы счет сравнял избежавший удаления Миранчук. Ключевым оказался гол вышедшего на замену Александра Коломейцева на 83-й минуте. Наконец, в компенсированное время Мануэл Фернандеш окончательно снял вопрос о победителе. Быстрый ответный мяч Промеса на исход игры повлиять уже не мог.