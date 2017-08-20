«-10» от сербов в Гамбуре. А в Стамбуле добавится Теодосич

Российские баскетболисты, продолжающие подготовку к чемпионату Европы, на турнире в Германии уступили сборной Сербии - 75:85.

Этот матч был примечателен по многим параметрам. Во-первых, россияне встречались с будущим соперником по групповому этапу ЧЕ-2017 - следующее «свидание» сербами назначено на 2 сентября в Стамбуле. А во-вторых, наша сборная впервые за полтора года при новом тренере Сергее Базаревиче играла с по-настоящему элитной командой. В 19 предыдущих матчах под его руководством - как официальных, так и аналогичных сегодняшнему - российские баскетболисты в основном побеждали (17-2), однако источником хоть какой-то гордости там мог быть разве что крупный счет. Ликовать от одного факта обыгрывания Исландии, Боснии или Грузии мы пока еще, слава богу, не научились. А тут - аж целая Сербия. Финалист последних Олимпийских игр и последнего чемпионата мира, в обоих случаях уступавший только сверхзвездной сборной США.

ТЕОДОСИЧ В ГЕРМАНИЮ НЕ ПРИЕХАЛ

Слишком уж переоценивать вечность победных традиций сербского баскетбола тоже не стоит. Я, например, видел собственными глазами, как в стартовом матче чемпионата Европы наши разбабахали их по всем статьям, после чего сербы так и не оправились: ни одной победы и досрочный вылет с последнего места в группе.

Только было это десять лет назад. И пусть та сборная России в итоге обыграла всех, сенсационно став чемпионом Европы, но у сербов, при всей их тогдашней «текущей яме», уже вовсю подрастало новое суперпоколение, во главе со сгребавшим чуть ли не все подряд титулы MVP континентальных и мировых первенств младших возрастов Милошем Теодосичем. Тем самым Теодосичем, который шесть последних сезонов отыграл за ЦСКА, готовится к заокеанскому дебюту в «Лос-Анджелес Клипперс» и является бесспорным лидером «взрослой» сборной Сербии последних лет.

В Гамбург Тео, впрочем, не приехал. Но на ЧЕ-2017 он должен быть. И сегодня его отсутствие не помешало сербской команде нанести сборной России первое при Базаревиче поражение с двузначной разницей в счете. Кроме того, наши впервые за тот же период времени проиграли дважды подряд – напомним, что в пятницу они в упорной концовке уступили хозяевам турнира - немцам.

НА ШВЕДА С МОЗГОВЫМ ОХОТИЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ

Сербы сыграли предельно логично. В защите они главное внимание уделили Алексею Шведу и Тимофею Мозгову, которые, получив пас, часто оказывались лицом к лицу с двумя соперниками. Швед в столь жестких тисках сыграл достаточно тактично. Он не «поливал» кольцо по принципу «пока не влетит», не передерживал мяч и в итоге удержался на грани солидных 50 процентов попаданий: броски с игры – 7 из 14, в том числе трехочковые – 2 из 4. С другой стороны, кроме Шведа повести сборную за собой в погоню оказалось некому.

Мозгову пришлось еще труднее: ему противостоял мощный «конвейер» центровых, открывал который высоченный (220 см) Бобан Марьянович, а продолжали Огнен Кузмич и Владимир Штимац. Плюс уже упомянутая помощь менее рослых партнеров. Наши защитники старательно «кормили» Мозгова передачами, но тот и ловил, увы, не каждый пас, и занести все-таки пойманный мяч в корзину ему тоже не всегда удавалось. Было видно, что задача, поставленная перед нашим единственным пятым «номером», ему в данный момент не очень-то по плечу.

Со сменщиками Мозгова было еще хуже. Базаревич в первой половине ненадолго выпускал Антонова и Ивлева, но результат ему явно не понравился, и дальше наши играли либо с Мозговым, либо совсем легкой пятеркой - с «бросающими» форвардами калибра Воронцевича и Зубкова. Неудивительно, что сборная России проиграла подбор (27:33).

Плюс, разумеется, вылезли наружу хронические проблемы с позиционным нападением. Базаревич в тайм-аутах то сетовал на «плохую организацию», то просил хотя бы «сыграть одну атаку», но если это и помогало, то ненадолго. С Хвостовым еще кое-что выходило, а без него начинался полный ступор с судорожными бросками на исходе 24 секунд.

Хотя до большого перерыва наши держались на равных. Только в третьей четверти сербы постепенно довели свой перевес до десяти очков, и в четвертой приблизиться к себе уже не позволили. На предпоследней минуте доходило до «+15» в их пользу.

НЕ СДАЛИСЬ, НО И БОРЬБЫ НЕ НАВЯЗАЛИ

В итоге получилось «ни то, ни се». Соперник был сильнее, и он победил. При этом разгромом не пахло и близко, но и серьезной «борьбой до последнего», реальными шансами на концовку - тоже. Проиграли как-то буднично, что называется, «по номиналу». Понятно, что через две недели в Стамбуле Базаревич обязательно постарается предъявить своему оппоненту Александру Джорджевичу какие-то новые козыри, но… Сербы ведь тоже сидеть сложа руки не станут. И потом: на чемпионате Европы у них должен появиться Теодосич.

Последний шанс одержать в Гамбурге хоть одну победу у наших будет в воскресенье, когда они встретятся с поляками. А дальше в расписании сборной еще значится лишь один товарищеский матч – 25 августа с финнами в Хельсинки. Чемпионат Европы стартует 31-го числа. Напомним, что кроме сербов в нашей группе числятся сборные Турции, Латвии, Бельгии и Великобритании. Из шести команд в плей-офф выходят четыре.

Международный турнир

Гамбург

2-й тур

Сербия - Россия - 85:75 (20:16, 16:18, 23:18, 26:23)

Сербия: Мачван (17), Лючич (15), Бог.Богданович (14+9 передач), Кузмич (10).

Россия: Швед (17), Фридзон (16), Мозгов (14), Зубков (9), М.Кулагин (8), Курбанов (4), Воронцевич (3), Хвостов (2), Д.Кулагин (2), Антонов (0), Ивлев (0), Бабурин (0).

Германия - Польша - 75:80.

1-й тур. Германия - Россия - 79:76, Польша - Сербия - 78:85.

Сербия - 2 победы-0 поражений, Польша, Германия - 1-1, Россия - 0-2.

3-й тур, 20 августа, воскресенье: Польша - Россия (начало в 18.30 по московскому времени), Германия - Сербия.