Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар- : -Зенит
Футбол  Динамо- : -Уфа
Футбол  Спартак-2- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: В Кинэна не верю! Бой ЦСКА дадут Знарок и Билялетдинов

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: В Кинэна не верю! Бой ЦСКА дадут Знарок и Билялетдинов
Фото: ХК ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о главных фаворитах грядущего сезона КХЛ.

– Если сравнивать состав московских армейцев с другими командами КХЛ и их желание завоевать Кубок, о котором они говорят часто и не стесняясь, то ЦСКА, безусловно, главный фаворит сезона, - рассуждает Борис Майоров. - Клуб не скрывает своих амбиций, ведь он уже дважды был в шаге-двух от заветной цели. Отсюда и великолепный подбор исполнителей, которых в ЦСКА, на мой взгляд, все же перебор. Такого состава нет ни у СКА, ни у «Магнитки», ни у «Ак Барса».

– Состав действительно силен. Но справиться ли с ним Игорь Никитин?
– Однозначного ответа у меня нет. Опыта работы у Никитина вроде бы вполне достаточно. Но вот карьеру главного тренера Игорь возобновляет после долгого перерыва, считай, с нуля. Поэтому рассуждать о будущем наставника ЦСКА я бы сегодня не рискнул. Давайте все же посмотрим, как его команда начнет регулярный чемпионат.

 Сможет ли Олег Знарок после тяжелейшего олимпийского турнира мгновенно переключиться на плей-офф КХЛ и уже там биться за чемпионство с тем же ЦСКА?
– А разве у Знарка есть выбор? Но вот за него я как раз не волнуюсь. У Олега Валерьевича достаточно помощников и в сборной, и в клубе. Вот уже было объявлено, что на время его отсутствия СКА возглавит опытный Петр Воробьев. А также я бы напомнил, что и тренеры других топ-клубов КХЛ – Никитин из ЦСКА и Илья Воробьев из «Магнитки» тоже будут находиться в штабе сборной России во время Олимпиады.

Вымотается главный тренер сборной на турнире в Корее или нет – деваться ему некуда. Но Знарок – профессионал. И потому сразу после Игр начнет работу в Питере, засучив рукава. Я в таких случаях считаю, что в середине сезона наоборот неплохо сменить обстановку, отдохнуть от клуба, переключиться на совсем другие задачи… А потом вернутся в СКА со свежими эмоциями.

 Нынешним летом клубы КХЛ возглавили два мощных иностранных специалиста – Майк Кинэн пришел в «Куньлунь», а Эркка Вестерлунд – в «Салават Юлаев». Смогут ли они стать лидерами Востока?
– В «Куньлунь» я не верю. Все же китайский клуб – новичок в нашей лиге. И хотя погоду в нем делают совсем не китайцы, а Кинэну уже случалось побеждать в КХЛ… Все же бороться с нашими грандами за Кубок «Куньлунь» пока не готов.

А вот Встерлунд – другое дело. Его «Салават» будет биться за участие в финале до последнего. Финский специалист много чего выиграл за свою карьеру. И я уверен, что под его началом уфимцы будут играть мощнее, чем в прошлом году.

Но если говорить о Востоке в целом, учитывая, что «Магнитка» потеряла целый ряд лидеров, я бы сказал, что новым лидером конференции станет все же «Ак Барс» во главе с опытным Зинэтулой Билялетдиновым, а не «Куньлунь» или «Салават».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: «Салават» с Вестерлундом сыграет мощнее, чем в прошлом сезонеДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о силе «Салавата Юлаева» в связи с переменами в его тренерском штабе.Самый звездный матч сезона: Кузнецов «перешел» в СКА и выиграл у Торбинского!Самый звездный матч сезона: Кузнецов «перешел» в СКА и выиграл у Торбинского!Ковальчук играл против Дацюка, Малкин атаковал вместе с Радуловым, Евгений Кузнецов выступал за СКА, а Дмитрий Торбинский выходил на конькахКто самый крутой в лиге – Мозякин или Ковальчук? Топ-30 игроков КХЛ (часть III)Кто самый крутой в лиге – Мозякин или Ковальчук? Топ-30 игроков КХЛ (часть III)Перед стартом сезона КХЛ отдел хоккея «Советского спорта» составил список 30 лучших игроков нашей лиги.Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео)Форвард СКА Илья Ковальчук – о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках армейцев.Илья Ковальчук: Такого, как после первого чемпионства, точно не повторитсяНападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.
Бокс
Кроуфорд нокаутировал Индонго и стал абсолютным чемпионом мира по боксу (видео)
Бокс
Гвоздик победил Бейкера техническим нокаутом в шестом раунде (видео)
Футбол
Эрик Бикфалви: Верю, что «Урал» может достигнуть уровня ЛЕ
Футбол
Арсен Венгер: Новички? Сначала нужно кого-то продать
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Майк Кинэн
Майк Кинэнвсе новости
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдиноввсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости