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«Больно смотреть. Кроуфорд нереален». «Голубая машина» повержена (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Больно смотреть. Кроуфорд нереален». «Голубая машина» повержена (видео)

«Советский спорт» – о победе американца Теренса Кроуфорда над намибийцем Джулиусом Индонго по прозвищу «Голубая машина» в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Все четыре чемпионских титула (IBF, WBA, WBC и WBO), а также пояс журнала «Ринг» теперь принадлежат Кроуфорду. Американец в очередной раз сумел проявить свой высокий боксерский IQ, за три минуты вычислив слабое место в обороне соперника.

Первый раунд прошел в ожидаемой разведке. Индонго размашистыми ударами дал понять, что любой боксер рядом с ним будет чувствовать себя неуютно. Но Кроуфорд – соперник не любой, к наскокам африканца он быстро адаптировался и уже во втором раунде стал встречать атаки Джулиуса ударами в корпус. Очень уж большую брешь оставлял африканец.

После очередного попадания Теренса, Индонго впервые оказался на настиле ринга. Визуально, удар не казался сильным. Джулиус даже мог устоять на ногах, но «язык тела» говорил о том, что африканцу крайне тяжело восстановиться.

Тем удивительнее то, что Кроуфорд не бросился на добивание. Теренс подошел к сопернику и стал провоцировать на его атаки, не предпринимая активных действий со своей стороны. Это выглядело весьма странно, но план оказался гениальным.

Концовку второго раунда и перерыв африканец потратил, чтобы прийти в себя и бросился в атаку. В результате он вновь напоролся на новый удар в корпус. На этот раз крайне тяжелый. Когда рефери начал отсчет, было понятно, что Индонго не поднимется ни счет 10, ни даже на 20.

Впервые с 2005 года бокс получил нового абсолютного чемпиона мира, которого в общем-то могло и не быть. Вплоть до последнего момента решалась судьба титула IBF. Индонго предпочел объединительный бой обязательной защите против россиянина Сергея Липинца. И сторона претендента до последнего пыталась лишить африканца титула.

«Что касается Липинца, то он уже начал говорить много лишнего, но мы не станем развлекать его. Индонго заслужил то, что у него сейчас есть. Так что Сергей должен идти и зарабатывать себе имя, а не пытаться выезжать на нашем», – сказал менеджер африканца Нестор Тобиас.

А теперь, скорее всего, Липинец станет обязательным претендентом для Кроуфорда. Это, безусловно, шанс заработать себе имя. И совсем другой разговор, а сможет ли россиянин составить конкуренцию абсолютно чемпиону мира.

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд

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