Что опять пошло не так у Слуцкого?

Автор «Советского спорта» о втором подряд поражении «Халл Сити».

Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдёт. Потерпев поражение от «Вулверхэмптона» в прошлом туре, «Халл» не только не досчитался трёх очков, но и лишился трёх игроков основного состава. Лучший нападающий команды Абель Эрнандес получил разрыв ахилла и выбыл аж на полгода – в интервью клубному телевидению Леонид Слуцкий с трудом подбирал слова, чтобы описать своё огорчение от этой новости. Другие две потери связаны с полузащитой. Хенриксен в том же матче получил повреждение, которое выбило его из строя на месяц, а то и больше, а Клукаса уже не первую неделю переманивает в свои ряды «Суонси». Один из лидеров «тигров» уже собирает чемодан в АПЛ по решению владельца, который, видимо, решил добиваться повышения в классе не всей командой сразу, а десантируя игроков по одному.

После минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне команды сразу задали высокую планку по темпу игры. И, несмотря на кадровые проблемы, «Халл Сити» первыми начали создавать моменты у ворот «КПР», при этом достаточно уверенно справляясь с атаками соперника. Но уже через 8 минут после начала матча Леониду Слуцкому пришлось делать вынужденную замену. Кевин Стюарт получил травму, и его место занял Адама Диаманде.

На правах хозяев «Куинз Парк Рейнджерс» больше владели мячом, но в по-настоящему опасный момент это вылилось только на 15-й минуте, когда Фриман бил в пустой угол ворот после прострела в штрафную, но мяч прошёл по другую сторону от штанги. «Халл» свой убойный ответ приберёг до 20-й минуты, когда выбегавший на вратаря, но в окружении двух защитников, Диаманде не смог попасть в дальний угол. Три минуты спустя Кларк решил проверить реакцию вратаря хозяев, пробив в ближний угол. На 34-й минуте одна из немногочисленных вылазок гостей в атаку вылилась в филигранную подачу Мейлера и гол Боуэна. «Халл» повёл в счёте.

Второй тайм начался с объявления о вынужденной замене Фрейзера Кэмпбелла на Анжея Мазуха. Защитник вместо нападающего. Ещё одна потеря для Леонида Слуцкого, и его команде вновь приходится перестраиваться, как сказал он после матча, на схему, которая не была обкатана на тренировках. Когда через три минуты после начала второго тайма на газоне после столкновения оказался защитник Майкл Хектор, казалось, что к концу встречи на поле не останется ни одного здорового «тигра». Обошлось.

Свою первую замену Иан Холлоуэй сделал на 57-й минуте, и она стала ключевой. Пятёрка защитников «Халла» достаточно легко справлялась с попытками «Рейнджерс» отыграться, поэтому хозяевам пришлось сменить тактику – вышедший на замену высокорослый Мэтт Смит стал отличной мишенью для навесов. Два отличных момента у него ушло на пристрелку, третий был реализован на 74-й минуте. Навес с фланга и Смит ловит вратаря на противоходе, расстреливая ворота с метра. 1-1

Несмотря на то, что вратарь «Халла» получил карточку за затяжку времени, команду счёт на табло не устраивал. Уступать не хотел никто, игра открылась, моменты стали возникать у обеих команд. И вот на 90-й минуте Себастьян Ларссон бьет в дальний угол, выбегая практически 1 на 1 с вратарём, Смитис парирует. Удар от ворот получается сильным, ударяется о газон, перелетая защитную линию «тигров», Вашингтон не растерялся, перекинул вратаря, не смог сам переправить мяч в сетку, но помог Идрисса Силла. Не забиваешь ты, забивают тебе. 2-1 и 7 добавленных минут.

Гости могли сразу же отыграться – подача с углового и сначала вратарь, потом защитник выносят мяч с ленточки, третье добивание снова натыкается на частокол ног, тут же навес с левого фланга, но Гросицки бьёт головой слишком неточно. А счастье было так близко.

Команда Леонида Слуцкого снова теряет очки и игроков, а новостей о трансферах пока нет. Сложный период для российского специалиста, но впереди матч Кубка лиги против команды Лиги 1 (дивизион ниже чемпионшипа) «Донкастер Роверс», в котором можно отвлечься от чемпионата и оценить ближайший резерв.