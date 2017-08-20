Огонь по чемпионату Украины. Поедет ли киевское «Динамо» в Мариуполь?

Украинский футбольный сезон не прожил еще и двух месяцев, а скандальных историй в нем - на несколько лет. Судьи с российскими паспортами. оказались цветочками. Ягодка - игра «Мариуполь» - «Динамо». Огонь горит уже месяц, и затухать - не собирается.

Накануне команда «Динамо» U-19 (возраст игроков не старше 19 лет) не явилась на матч в Мариуполь. Скорее всего, ей будет засчитано техническое поражение. Но на это мало кто обратит внимание. А вот 27 августа в Мариуполе должно играть «Динамо» основное. Лидер чемпионата. Сыграет ли?

Надеюсь, что контурными картами или хотя бы атласами читатель пользоваться умеет - и быстро сообразит, где находится Мариуполь относительно «линии разграничения». Не будем углубляться в историю конфликта, и терминологию, его описывающую. Однозначно - Мариуполь находится в зоне досягаемости оружия, имеющегося у сторон конфликта. По-моему, абсолютно очевидно, что вопрос о проведении матчей в этом городе должен был обсуждаться особо. Но это оказалось никому не нужным, и теперь три стороны - федерация футбола Украины, ее премьер-лига и «Динамо» - общаются в режиме «диалога пьяного с деревом»: слов много, но никто никого не слышит.

Уверен, что никакого матча в Мариуполе 27-го августа не будет. В лучшем для всех случае - команды поменяются кругами (в надежде на старый принцип Ходжи Насреддина: когда придет срок, сдохнет или Ходжа, или эмир, или ишак). Не пустив своих юношей в путешествие, киевляне однозначно обозначили свою позицию. Тем более, родственники юных игроков написали открытое письмо (как и большинство творений этого жанра - оставшееся без ответа).

Вообще эта история не должна была бы привлечь большого внимания, вопрос чисто технический, уж как-то можно решить его «красиво». Но всем не до красоты. Федерация футбола (а с ней и премьер-лига) требуют соблюдать регламент и порядок проведения соревнований. Президент «Динамо» Игорь Суркис вопрошает: кто гарантирует мне безопасность команды, и как я буду жить дальше, если, не дай Бог, что случится?

Буря в стакане воды продолжалась бы вечно - но тут вдруг у федерации и премьер-лиги объявился неожиданный союзник. С той самой иной «стороны разграничения». Глава «ДНР» Александр Захарченко вдруг выступил с заявлением: «Я уже отдал приказ полностью прекратить огонь на южном фронте, то есть там, где находится Мариуполь. И не поддаваться на провокации. Футболисты и болельщики, особенно молодежь, могут спокойно играть в футбол и болеть за свои команды. С нашей стороны никакой угрозы в эти дни не будет».

Не стоит рассуждать о стоимости этой гарантии (например, в случае звезды сборной Парагвая Дерлиза Гонсалеса), и даже о посыле «в эти дни стрелять не будем». Заявление только подчеркивает: играть в Мариуполе нельзя. «В эти дни угрозы не будет», а в другие может быть?

Именно к этим выводам задолго до матча пришло и «Динамо». Еще в июле киевляне официально запросили совета у трех силовых структур: МВД, Управления государственной охраны и СБУ. Из всех трех источников поступил однозначный ответ: никакие игры в Мариуполе проводиться не могут (скрины всех документов). Аргумент? Бесспорный, но не для федерации футбола и премьер-лиги. Федерация вообще предложила посадить своих сотрудников в автобус «Динамо», таким образом гарантируя безопасность.

Однако, к этому моменту «Мариуполь» провел уже три домашних матча. Провел без ЧП. И формально тоже обладает аргументами для проведения матча у себя дома. И пока за него горой стоят официальные структуры, он не будет обсуждать вариант «обмена кругами».

Если кто-то не сделает решающего шага, все закончится неявкой «Динамо». В воздухе повиснут «три очка», причем разбор полетов в спортивном арбитражном суде рискует затянуться на несколько лет. Для чего это нужно украинскому футболу - непонятно.