«Мои шоу обсуждали, а о сейвах забывали». Самый яркий новичок КХЛ

Новый вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек рассказал, в чем он похож на Хенрика Лундквиста и что плохого в интересе спонсоров к его шоу.

«Мой брат, возможно, через год приедет в «Северсталь»

– Сезон уже близко. Чувствуете, что готовы к нему?

– Да, с каждым матчем я чувствую себя все лучше. Правда, в некоторых предсезонных играх пропускал какие-то легкие голы (смеется). В целом все нормально.

– Ваш брат Либор поиграл в КХЛ за «Слован». О чем он говорил, вспоминая то время?

– Первое – это поездки: Братислава находится далеко от остальных городов КХЛ. Второе – ему очень понравилось, что все команды играют на больших площадках. Возможно, для болельщиков это скучно, зато игроки могут подольше контролировать шайбу. На сборах «Северсталь» играла в Финляндии, и местные размеры площадки мне не нравятся: постоянно идет борьба, и это уже не хоккей. Мы с братом любим большие площадки.

– Ему интересно еще раз поиграть в КХЛ?

– Да, ему делали предложения два клуба, но у него еще действует контракт с «Эребру». Надеюсь, он будет здоров и хорошо проведет этот сезон, а через год, возможно, приедет в КХЛ. Может быть, даже в «Северсталь».

– Перед переездом в Череповец вы советовались с бывшим вратарем «Северстали» Якубом Коваржом. Что интересного он вам рассказал?

– Я разговаривал не только с ним, а еще с Растиславом Станей, он тоже играл здесь. Они говорили почти одно и то же: «Северсталь» – клуб-семья с симпатичной домашней ареной. Череповец – это не самый крупный российский город, но там есть все, что нужно для жизни хоккеиста. Я был приятно удивлен. Здесь не так плохо, как рассказывали двое других игроков. Рад, что буду играть за «Северсталь».

– Эти самые игроки какие-то ужастики рассказывали?

– Нет, но все говорили про огромный завод в городе (речь о Череповецком металлургическом комбинате – Прим.ред.), и можно подумать, что будет нечем дышать. У меня прекрасная квартира в городе, она недалеко от арены. Мы вместе с чешскими игроками купили велосипеды, и на них добираемся до Ледового дворца. Мне очень нравится Череповец. Ничего плохого не скажу о городе.

– Во время предсезонки вы ездили на этот самый завод. Когда-нибудь бывали в таких местах?

– Когда я выступал в Словакии за «Кошице», город, в котором базировалась команда, был похож на Череповец: он небольшой, и там тоже есть завод. Однако внутри я никогда не был, всегда ходил вокруг. В Череповце мы посетили сам комбинат. Нет сомнений, что у работников завода очень тяжелый труд.

– Вы говорили, что если найдете что-то интересное на заводе – обыграете это в своих знаменитых послематчевых шоу. Какая-то вещь зацепила?

– Вблизи комбинат просто огромный. Его прекрасно видно, когда прилетаешь в Череповец на самолете. То, что люди там делают – это невероятное. Возможно, у меня будет пара задумок на эту тему.

«Беру пример с Бучневича». Кто потащит «Северсталь» в плей-офф

«В «Северстали» будто вернулся в начало карьеры»

– Общались с рабочими?

– У нас там была пресс-конференция. Эти люди активно болеют за «Северсталь». Я знаю, что в Череповце нет топ-команд по футболу или баскетболу – только хоккейный клуб. Надеюсь, у нас будет хороший сезон, и люди с завода будут наслаждаться каждым нашим матчем.

– Они ждут от вас Кубка Гагарина?

– Нет еще (смеется). Сначала мы будем биться за место в плей-офф, и для нас очень важно хорошо стартовать в регулярном чемпионате. А что будет потом – никто не знает.

– Болельщики думают, что сезон будет скучным, так как СКА и ЦСКА набрали много сильных игроков. Готовы потрепать нервы топ-клубам?

– Конечно. Это наша работа (смеется). Вы правильно сказали про СКА и ЦСКА, но на предсезонном турнире в Петербурге мы еще встречались с такой сильной командой, как «Йокерит», и победили ее. Всем клубам всегда нужен хороший вратарь, поэтому я в «Северстали» (смеется). Хочу помочь ребятам побеждать. С тем же ЦСКА мы встретимся три раза, и будет интересно сыграть против них.

– Согласны, что пришло время выйти в плей-офф? «Северсталь» там давно не была.

– Да, мы не попадали в плей-офф Кубка Гагарина четыре года. Пора это сделать, но будет упорная борьба. У многих клубов в нашей конференции собрались хорошие составы. Как я уже сказал, самое важное – как мы начнем чемпионат.

– «Северсталь» так же подписала контракт с защитником Виталием Вишневским. Он показывал высокий уровень в межсезонье?

– Вишневский не играл два года, но он прибавляет от игры к игре. Посмотрим, как у него пойдут дела. Виталий добавит команде опыта: он выступал в КХЛ за топ-клубы. Вишневский знает, что надо делать, и молодые игроки, которых в «Северстали» много, могут чему-нибудь у него научиться.

– Вишневский – это некий мост между игроками и тренерами?

– Пожалуй, так и есть, он самый старший хоккеист в команде. Подобную связующую роль также может выполнять, например, и Юрий Трубачев. Такие игроки очень нужны.

– Вы признавались, что были поражены работой с тренером вратарей Дмитрием Хомутовым. Что так впечатлило?

– Последние пять лет я играл в Швеции, и есть разница между тем, как действуют вратари там и в России. Работа с Хомутовым напоминает мне время, когда я только начинал свою карьеру. Я как будто вернулся в Словакию, но с современными методиками. Хомутов сам играл, и ему известно, что, например, нужно сказать вратарю после неудачных игр. Мы прекрасно общаемся.

«В «Сибири» мне говорили: «Все окей»

– Вспоминая время в «Сибири», вы говорили, что там за команду серьезно взялись с первого дня предсезонки. В «Северстали» сборы, по вашим словам, начинались полегче.

– Да, в Череповце первая неделя была попроще, а потом начались серьезные тренировки. Мне такой подход нравится чуть больше. Однако я не хочу говорить плохо о Новосибирске. Мне нравилось в городе, и все было хорошо. Я не знаю, что там произошло, раз со мной расторгли контракт после первой игры, да и не хочу думать об этом. Сейчас мое внимание – на «Северстали». Мне здесь комфортно, и надеюсь, я сыграю лучше, чем в «Сибири».

– Вы всегда говорите, что не знаете, что произошло. Даже никаких идей не было?

– Мы играли в Новокузнецке и проиграли со счетом 2:3. Я пропустил в меньшинстве и после выхода 2 в 1. Вообще это нормальная игра для вратаря. Не думаю, что все решил именно этот матч. Может быть, тренеру что-то другое не нравилось. Зато потом «Сибирь» подписала Микко Коскинена, и у команды все было замечательно.

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– Претензий от тренеров не было?

– Когда я спрашивал, нравится ли им, как я играю и тренируюсь, они отвечали: «Все окей». Потом что-то случилось. Но все-таки четыре года прошло, это долгий срок. Сейчас хочу показать людям, что могу играть в КХЛ.

– Когда покинули «Сибирь», не чувствовали, что больше не хотите приезжать в Россию?

– Нет-нет. Но вообще Россия непредсказуема (смеется). В целом чувствовал себя нормально, но был немного разочарован: у меня не было времени показать все свои возможности. Тем не менее, я получил хороший опыт на будущее. Сейчас я понимаю, что должен быть полностью готовым к сезону с самой первой игры.

– В Новосибирске вы работали с Дмитрием Квартальновым. Между ним и Александром Гулявцевым есть сходства?

– Все тренеры разные. Квартальнов – большой профессионал, каждое занятие с ним было отличным. При этом он жесткий и эмоциональный. Гулявцев ведет себя спокойнее и хорошо читает игру. Квартальнов добился больших успехов, не могу его критиковать. Мне очень нравилось, как мы работали в «Сибири», занятия были очень тяжелыми. Надеюсь, с Гулявцевым мне повезет больше (смеется).

«Шведы использовали мои шоу для продвижения»

– «Гуда-шоу» – более приятная тема для вас. Одноклубники расспрашивали об этом?

– Да, особенно молодежь. Сейчас в эпоху интернета люди обо всем могут узнать в одну секунду. В Швеции я прекрасно провел время, «Эребру» отлично использовал мои шоу. Посмотрим, как будет в России. В первую очередь, я фокусируюсь тут на хоккее. Эти выступления всегда проходят после матчей на эмоциях. Не могу обещать, что точно буду или не буду это делать.

– Вы чувствуете, что эти шоу популярнее вас самого как хоккеиста, то есть ваших сейвов, вашей игры?

– В Швеции у меня был один очень удачный год: я стал лучшим вратарем и MVP сезона. До меня так делал только Хенрик Лундквист (улыбается). Но все говорили только о шоу. Шведскому хоккею нужны такие вещи, их используют для продвижения за границей. Иногда они забывали о моих сейвах. Этих шоу было много, потому что «Эребру» очень часто побеждал. Не всем они нравились – особенно проигравшим. Но Илью Ковальчука и Александра Радулова тоже не все любят. Не надо обращать на это внимание, нужно продолжать показывать свои лучшие качества.

– «Эребру» выпускал футболки со специальным хештегом #HudaShow. Себе взяли?

– Да, одну, но мне надо бы купить еще парочку. Только клуб больше их не продает, и мне придется все сделать самому.





– Вы действительно обсуждали темы выступлений со спонсорами?

– В последний сезон пара спонсоров захотела поучаствовать, раньше такого не было. Мне это не очень понравилось. Шоу – это благодарность болельщикам, которые приходят поддерживать команду. Получилось, что на каких-то матчах рекламировали отдельного спонсора. Например, один из них предоставил мотоцикл, и после игры я катался на нем вместе с водителем прямо на льду.

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«Словаки могут быть конкурентоспособными без игроков НХЛ»

– Пора вывести «Гуда-шоу» на самый высокий уровень – Олимпийские игры.

– Да, только на чемпионатах мира и Олимпиадах это не получится. После окончания матча надо за две минуты покинуть лед. На шоу нет времени.

– Высоко оцениваете свои шансы поехать в феврале на Олимпиаду? Особенно после решения НХЛ.

–Может, даже хорошо для сборной Словакии, что не приедут игроки из Северной Америки. Их там сейчас не так много. В команде будет много ребят из Европы. Сборную возглавил новый тренер – канадец Крэйг Рэмзи. Не знаю его лично, но надеюсь, во время перерыва в ноябре или декабре я съезжу в национальную команду и познакомлюсь с ним. Мне рассказывали, что он прекрасный тренер. Надеюсь, ему удастся нам помочь.

– Верите, что Словакия будет конкурентоспособна на фоне других соперников по групповому этапу: России, США, Словении?

– Думаю, самый лучший состав будет у России. ЦСКА и СКА дадут сборной очень много хороших игроков. Российская команда будет главным претендентом на золото. Финны и шведы при любых составах поборются. Нам будет тяжело, но, наверное, без игроков НХЛ мы будем более конкурентоспособными.