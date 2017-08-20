Почему ТВ не показало ринггерлз? Как Гвоздик забил Бейкера, а Кроуфорд – Индонго

В субботу в городе с громким названием Линкольн в тихом штате Небраска прошел вечер боксерских поединков, о чем уже писал «Советский спорт». Обозреватель Александр Беленький делится своими наблюдениями.

Как и предполагалось, резко восходящий украинский полутяжеловес Александр Гвоздик легко разобрался с американцем Крейгом Бейкером, отправив на заслуженный отдых в шестом раунде. А вот чемпион мира по версиям WBC и WBO в категории до 63,5 кг Теренс Кроуфорд, выступая в родном штате, толком не дал своему сопернику, намибийцу Джулиусу Индонго, до боя владевшего титулами WBA и IBF в том же весе, даже толком разогреться и совершенно не напрягаясь нокаутировал его в третьем раунде.

Думаю, любители острых ощущений были разочарованы. Опять психануть не получилось, а так хотелось. Все закончилось, как должно было, и даже быстрее, чем должно было.

Гвоздик вышел на спарринг и продержал Бейкера на ногах ровно столько, сколько хотел. Даже не знаю, чего он тянул. То ли ставил перед собой тренировочные задачи, хотел продышаться, что очень может быть, то ли просто решил дать нам возможность подольше полюбоваться девушками, которые выносили карточки с номерами раундов, но операторы, видимо, по жизни любуются чем-то другим, и почти лишили нас такой возможности. В общем, зря Гвоздик старался, хотя ему, конечно, спасибо.

Александр довольно жестоко дал Бейкеру почувствовать себя человеком, чтобы потом резко разочаровать. Украинец никуда не спешил, не форсировал события, ознакомил Бейкера со своим кроссом, а потом все больше ограничивался джебом. Ну а Бейкер и рад стараться. У них даже несколько раз завязывалась дуэль на джебах, но в любой фазе боя, даже во втором раунде, когда он пропустил неплохой удар Бейкера справа, у Гвоздика был вид отдыхающего на пляже. Может быть, даже играющего в волейбол с девушкой. А вот Бейкер, наоборот, старался изо всех сил.

Гвоздик поначалу ограничивался джебами и двойками, но потом стал иногда подключать левый апперкот, который, особенно в сочетании с правым кроссом, приносил Бейкеру мало счастья. В пятом раунде украинец стал с некоторой ленцой наращивать обороты. Он очень красиво работал на контратаках и стало ясно, что одна из них станет для Бейкера последней.

Так оно и вышло. В шестом раунде Гвоздик умерил пыл Бейкера затяжной серией с обеих рук, по сути спаренными двойками, а потом нанес правый боковой, и у американца сразу стал такой вид, как у стоящего у доски двоечника, которого учительница поставила в тупик неожиданным вопросом. Только тот хотя бы остался на ногах, а Бейкер упал.

Нокдаун был средней тяжести, но было совершенно очевидно, что в голове у Бейкера что-то вышло из строя, и бой вот-вот закончится. Так оно и вышло. Гвоздик стал (да, такое сравнение неизбежно) просто забивать в Бейкера гвозди, точнее, удары, и рефери остановил бой. Бейкер неубедительно изобразил изумление и даже некоторое возмущение, но в душе, по-моему, был совершенно согласен с этим решением.

Теренс Кроуфорд, конечно, супербоксер. И в каждом бою все нагляднее показывает насколько он супер, однако в этот раз просто превзошел себя, что, учитывая его уровень, казалось вряд ли возможным. Но мало ли что казалось - оказалось по-другому.

Все стало ясно как-то сразу. В первом раунде Кроуфорд откровенно присматривался к своему сопернику и явно находил то, что искал. Как это часто с ним бывает, американец решил поработать левшой. Возможно, потому что левшой был его соперник. Тем не менее, стоя не в родной стойке Кроуфорд был точнее него, а во втором раунде встретил Индонго двумя апперкотами с обеих рук и отправил в тяжелый нокдаун правым боковым. К этому оказались не готовы даже операторы, которые смогли показать только один какой-то скомканный повтор, не то что Индонго. Он, правда, встал и даже в какой-то момент провалил Кроуфорда без каких-либо последствий для него, но был явно потрясен.

Ну а в третьем раунде все закончилось. Кроуфорд четко увидел, что Индонго не очень заботится о корпусе и засадил ему левый по печени. Правый в голову он мог уже и не наносить.