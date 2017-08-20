«Был бы рад сыграть в Корее». Он брал Кубок Гагарина и был рядом с Кубком Стэнли

Защитник «Сочи» и обладатель Кубка Гагарина Юрий Александров рассказал «Советскому спорту» о жизни в Америке и самых тяжелых поражениях.

«Делал все, чтобы играть в НХЛ, но руководство «Бостона» решило по-другому»

– В 2007-м вы были капитаном молодежной сборной России на Суперсерии с канадцами, где россияне проиграли семь матчей из восьми. Сложно было вам и вашим партнерам справляться с такой неудачей?

– Проигрывать всегда неприятно, особенно в противостоянии Россия – Канада. Серия прошла в летний период, у нас было начало сезона, голова переключилась на чемпионат, поэтому нас быстро отпустило, несмотря на поражение. Если ты весь сезон будешь думать о том, как проиграл в Суперсерии, то и дальше будешь проигрывать. Надо делать выводы и забывать неудачи.

– В 2010-м вы подписали контракт с «Бостоном». Как получили предложение из НХЛ?

– Я был задрафтован «Бостон Брюинс» еще в 2006 году. Еще до окончания контракта с «Северсталью» «Бостон» выходил на связь. Сразу же после драфта они дали понять, что хотят меня подписать, и, как только у меня закончился контракт с «Северсталью», со мной подписали двусторонний контракт новичка.

– Через пару месяцев после того, как вы подписали двухлетний контракт с «Бостоном», пошли слухи, что в клубе недовольны вашим физическим состоянием. Действительно все так и было?

– Были разговоры не о физическом состоянии, а о массе тела. У меня такое строение, что при росте 186 сантиметров я вешу 86 килограмм. Это стандарт, но как защитника, играющего в Северной Америке, меня просили, чтобы я набрал мышечную массу.

– Было сложно прижиться в Америке после маленького Череповца?

– Адаптация прошла отлично, первые два месяца я провел в Бостоне, потом играл в фарм-клубе, а город Провиденс тоже небольшой. Конечно, были свои нюансы, но не скажу, что сложно, я уже был женат, мы поехали вместе с женой, а вдвоем всегда легче. Плюс там был русскоговорящий тренер, он тоже помогал. Потом в середине сезона к нам в команду обменяли Антона Худобина, и стало еще лучше.

– С какими именно нюансами столкнулись?

– В Америке все по-другому, начиная от хоккея и заканчивая бытом. Это вообще была моя первая смена клуба. Нужно было арендовать квартиру, оформить страховку, счет в банке. При этом был языковой барьер. Но это все было решаемо. Все это помогло мне как в хоккее, так и в дальнейшей жизни.

– Многие спортсмены при таких переездах испытывают проблему с нехваткой общения. У вас с этим проблем не было?

– Проблем с нехваткой общения у меня не было. В команде было много ребят из разных стран, все друг друга поддерживали и коллектив был очень дружный.

– Почему не вышло закрепиться «Бостоне» и пришлось играть в АХЛ за «Провиденс»?

– Сложно сказать, этот вопрос, наверное, не ко мне. Хотя и ко мне тоже. На тот момент я делал все возможное, чтобы играть в НХЛ, но руководство «Бостона» решило по-другому. В том сезоне «Бостон» выиграл Кубок Стэнли, у них была сильная команда. Из фарм-клуба тогда никого не вызывали, только если у кого-то травма.

– В тот момент, когда вы были в фарм-клубе, «Бостон» выиграл Кубок Стэнли. Не было немного грустно, что это произошло без вас?

– Конечно, было грустно, когда Кубок Стэнли был так близко. Два раунда плей-офф я тренировался с основой, на случай если кто-то травмируется, но после второго раунда меня и еще нескольких ребят отпустили обратно.

«Постоянно беру здесь люля-кебаб». Как живет в Сочи воспитанник СКА

«Быков и Захаркин прививали нам психологию победителей»

– Когда вы переходили в СКА, в «Северстали» были недовольны тем, что дисциплинарный комитет КХЛ сделал вас свободным агентом. Сейчас в Череповце на вас не в обиде?

– Нет, мы ездили на заседание в КХЛ. Там по мне и Вите Тихонову решался вопрос. У нас были похожие ситуации. Я на тот момент уже пять лет за «Северсталь» отыграл. «Северсталь» была недовольна, но клубы между собой решили этот вопрос.

– Что помешало заиграть в первый приход в СКА?

– Мне ничего не помешало, просто был обмен в «Авангард», поменяли защитника на защитника. В итоге СКА завершил сезон раньше, а я играл в финале. Мы почти выиграли Кубок Гагарина – сами виноваты, 3-1 вели в серии. Был хороший сезон, несмотря на обмен. Я целенаправленно ехал в СКА, у меня был контракт на два года. Но обмен случился, и было неприятно, не отрицаю.

– Что психологически было труднее – Суперсерия с Канадой в 2007-м или финальная серия с «Авангардом» против «Динамо»?

– В 2007-м мы были молодые, а серия с «Динамо» была спустя четыре года. Тогда мы реально поняли, что упустили шанс взять Кубок. Шанс выиграть выдается далеко не каждый год. И то, и то было неприятно.

– Вернувшись в СКА, вы выиграли Кубок Гагарина. Как считаете, какая команда сильнее: та, в которой играли вы или та, что выиграла Кубок в прошлом сезоне?

– Сложно судить, в прошлом году я не находился в команде. Про коллектив, в котором играл я, могу сказать, что мы были очень сильны в психологическом плане. Серия с ЦСКА это показала, нас было не сломить. Мы вырабатывали психологию победителей с предсезонки, Вячеслав Быков и Игорь Захаркин прививали нам ее.

– С кем из бывших одноклубников постоянно общаетесь?

– Прежде всего с теми, с кем играл в Череповце – Чудинов, Шипачев, Тихонов. С Чудиновым мы много лет жили в одной комнате на выездах и сборах, когда играли в «Северстали» и СКА.

– Осенью 2016-го вы ездили на просмотр в «Монреаль». Почему не подписали полноценный контракт?

– Меня приглашали в тренировочный лагерь, и я понимал, что ситуация будет сложная, но не мог не поехать. По итогам просмотра мне предложили поиграть в фарм-клубе. Наверное, согласился бы, если бы был моложе. Или фарм-клуб находился бы ближе к Монреалю – он базируется на острове Сент-Джонс, который очень далеко. Если бы он находился в соседнем городе, как Бостон и Провиденс, тогда я бы подумал. Но у меня семья, жена и ребенок, туда их везти… Для себя я решил, что не в этот раз.

– Что выбрали бы – уехать в НХЛ или сыграть на Олимпиаде?

– На данный момент я был бы рад получить шанс сыграть на Олимпиаде, так как играю в КХЛ.

«Зубов добавляет наработки из НХЛ». Канадец из Сочи, бьющийся за Олимпиаду