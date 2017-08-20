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Виктор Булатов: Тревожно за «Спартак»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Булатов: Тревожно за «Спартак»
Фото: ФК «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов признался, что у него осталось немало вопросов к главному тренеру клуба Массимо Каррере после матча 7-го тура с «Локомотивом» (3:4).

– Качество матча ЦСКА – «Спартак» вы оценили как низкое, а на этот раз оно было повыше?
– Может быть, чуток. Но только в плане нападения. И есть обратная сторона. Да, забили семь мячей, но они были забиты за счет слабости обороны, а не силы нападения. Слишком легко забивались мячи.

– Ключевой момент матча – это удаление Александра Самедова.
– Да. Нырок был. Но если бы судья принял решение не удалять и не портить дерби, может быть, и не было скандала.

– А на ваш взгляд надо было удалять Самедова?
– Я же болею за «Спартак». Нет.

– У вас есть какие-нибудь вопросы к Массимо Каррере? Например, о составе, о Георгии Джикии.
– Вопросы есть. Сальваторе Боккетти в этой игре не убедил. В центральной зоне было много проблем. Голы пришли через центр. Например, когда забивал Алексей Миранчук, Дмитрий Комбаров бросился за игроком Боккетти. Итальянец своего игрока не догнал. В результате Комбарову пришлось оставить своего игрока, и Миранчук свободно забил.

– Сама игра Комбарова тоже вызывает много споров. Он к сезону готов?
– После Кубка конфедераций несколько футболистов играют ниже своего уровня. Я бы на месте Комбарова сконцентрировался на игре в защите. Он же по инерции много подключается вперед и его не хватает сзади. Оборона страдает. И крен нужно сделать в эту сторону. Проблемы на фланге Комбарова есть.

«Я устал. Я ухожу». И подпись Карреры. Колонка Юрия Цыбанева

– А есть ли проблемы в центральной линии полузащиты?
– Согласен. Даже Марио Пашалич, забивший гол ЦСКА, не производит однозначного впечатления. Без отбора и без игры в обороне, все в одном темпе. Усредненное впечатление. Фернандо тоже не в своей тарелке. Денис Глушаков только приходит в себя.

– И что делать тренеру, если три игрока одного амплуа не готовы?
– Нужно работать от микроцикла к микроциклу. Выправлять состояние. Ничего другого не остается. Мы обсуждаем индивидуальности: Комбаров, Фернандо. Надо говорить о команде в целом, а она не готова физически. Во втором тайме «Спартак» сел. Даже если вас десять человек на поле, нельзя так разваливаться. Вторые таймы команда подсаживается. Не хватает командной скорости. В таких ключевых моментах «Спартак» уступает во многих единоборствах.

Нужно обсуждать состояние команды, потому что в «Спартаке» нет ярких исполнителей европейского уровня, у которых было бы стабильное состояние и мастерство, и которое они могли бы демонстрировать в каждом матче. Все зависимы от командной игры. И Квинси Промес и Фернандо. Несмотря на то, что Промес забил и отдал две голевые передачи, он находится не в оптимальных кондициях.

В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Было оптимальное физическое состояние и эмоциональный настрой. Сейчас…

– Возвращение на прежний уровень?
– Да. Может даже ниже своего уровня. Состояние у «Спартака» плохое. Оно не позволяет играть в динамичный футбол, выстроенной игры у команды нет. Нет физической формы и «Спартак» разваливается.

– Какие перспективы у «Спартака». За первое место еще можно побороться?
– Думаю, что шансов нет.

– «Зенит»?
– Да. Он набрал хорошую инерцию. Питерцы еще увеличат отрыв. А помимо «Зенита» есть ЦСКА и «Краснодар».

За «Спартак» тревожно. И начинает с первого тура Каррера не делает выводов. Нужно сказать, что он только второй год работает главным тренером. У него мало опыта работы главным тренером. Первый гол прошел на ура. Так сложились звезды. Сейчас много допускает ошибок: подготовка команды, замены, выбор состава. Они влияют на результат.

– А «Локомотив» сейчас прыгнул выше головы или это поставленная игра?
– У «Локомотива» в первом тайме тоже было много проблем. Если бы не удаление Самедова, неизвестно как бы все сложилось. Они легко давали «Спартаку» забивать мячи. Были проблемы в опорной зоне. Защитники играли недостаточно плотно с нападающими. У «Локомотива» тоже есть проблемы, но он не сыпется как «Спартак». Свой уровень держит. «Железнодорожники» функционально лучше готовы и чувствуется, что команда более сплочена.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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