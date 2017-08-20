Шекспир отдыхает! Почему матчем «Спартак» – «Локо» не нужно восхищаться

В центральном матче седьмого тура чемпионата России было забито семь голов. С одной стороны, это повод для радости. С другой, для грусти – с такой игрой в обороне «Спартаку» и «Локомотиву» будет очень сложно в Европе.

В футболе можно много понять и объяснить. Если футболист не умеет обыгрывать, значит, не наделен необходимым талантом а-ля Месси. Что ж, такое бывает. То же самое касается и обострения игры передачами - не каждый видит игру как Андреа Пирло. Когда нападающий мажет с метра или вратарь пропускает между рук после дальнего удара, значит, они допустили технический брак - никто не застрахован. Но как можно объяснить игры, когда футболисты команды почти в полном составе из спортсменов вдруг превращаются в зрителей? А уж если таких игр несколько…

УЗНАВАЕМЫЙ «СПАРТАК»

«Спартак» в дерби с «Локомотивом» впадал в кому, когда соперник контратаковал. Какой бы счет ни был, красно-белые терялись. Уйдя на перерыв с преимуществом в два мяча, дружина Массимо Карреры во втором тайме пропустила два с половиной гола на контратаках! Два с половиной, потому что одну атаку «Локо» провел, выиграв подбор после ввода мяча в игру Александром Селиховым. Иметь задел в счете и получить столько на контратаках - вот уж трагикомедия, Уильям Шекспир отдыхает!

Спартаковцы не успевали навязать своему сопернику борьбу. Как только «Локо» отбирал мяч у своих ворот, сразу двигал его вперед. В этот момент красно-белым накрывать бы соперника, но этого не было. С подобной ошибки началась контратака, после которой «Локо» сравнял счет - Игнатьев сделал пас на Денисова, а тот в касание отыграл на Алексея Миранчука. Денисова не успел накрыть Пашалич. Миранчука не встретил никто. Как и Фарфана, Антона Миранчука и Фернандеша, которые развивали атаку. В одной атаке - весь «Спартак».



Скриншот: Sport 1.

Всего лишь три футболиста «Спартака» за матч поучаствовали в единоборствах при обороне больше пяти раз - Ещенко (девять), Таски (восемь) и Пашалич (шесть). Это очень низкий показатель. Лучший результат показал Ещенко. Но называть его даже немного неудобно - три выигранных дуэли. Пожалуй, это еще раз говорит о том, что спартаковцы толком вступать в единоборства не успевали. Да, целый тайм команда Карреры играла в меньшинстве. Но ведь и первая половина игры не была идеальной. Два мяча на контратаках «Локо» точно мог забить.

Как и против ЦСКА неделю назад, в матче с «Локомотивом» «Спартак» стучался в опорную зону соперника. Как и тогда, красно-белым такая тактика принесла много проблем. Потерять тут мяч равносильно опасному контрвыпаду - из этой зоны путь доставки мяч на атакующих футболистов максимально короткий. И у красно-синих, и у красно-зеленых есть для такой игры исполнители - у одних это Дзагоев, Головин и Витиньо, у других Фернандеш, Миранчук и Фарфан. Попробуй их сдержи, особенно если они получают взлетную полосу для разгона! Второй гол «Локо» в дерби как раз из этой серии: Игнатьев перехватил пас Глушакова.



Скриншот: Sport 1.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОБЛЕМА

Очень странная тенденция: второй тур подряд «Спартак» допускает похожие промахи. Вновь красно-белые не успевают накрывать соперника в контратаках, вновь теряют мяч в самых неподходящих местах. Точно ли Каррера отвечал в тренерском штабе Антонио Конте за оборону? Что-то не похоже. А вот в плане эмоций к Каррере, как и в прежнем сезоне, не придерешься - энергии у него столько, что можно подзаряжаться. Например, когда «Локо» контраковал, итальянец призывно махал руками, призывая вернуться своих футболистов назад. Но это крайняя мера - Миранчук в блестящей форме и если мяч у него, то он ходит с козыря, - чтобы перебить, должно повезти. Давать ему набирать скорость просто противопоказанно.

Допустим, у «Спартака» был бы опорник уровня Н’Голо Канте. Но решил ли бы он все проблемы команды? Как бы он сразу повязал Миранчука, Фернандеша и Фарфана? Нельзя же его клонировать. Им партнеры доставляли мяч 50, 54 и 33 раза соответственно. «Спартаку» нужен тот, кто выстроит игру в обороне. Не факт, что это игрок.

Любо-дорого посмотреть, как делает выводы из ошибок ЦСКА Виктора Гончаренко. «Армейцы» наломали дров в матче с «Локомотивом» - дали сопернику гектар пространства при контратаках, не успевая встречать его атаки. Но выводы-то были сделаны! Если соперник после отбора доставляет мяч во фланговую зону - на него выдвигается один из крайних центральных защитников. Во многом поэтому Васин, самый молодой из основной обоймы центрдефов, играет правого центрального защитника. Если соперник играет на центрального нападающего - его встречает Вернблум. Они могут проиграть дуэль, но от них оппонент уйдет на спущенных колесах. АЕК и «Янг Бойз» в этом убедились в Лиге чемпионов. От спартаковцев оппоненты уходят не тронутыми.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ, «ЛОКОМОТИВ»?

Как и «Спартак», «Локомотив» надежно в обороне не выглядел. Собственно, счет 3:4 об этом свидетельствует. И вот это удивительно - если не считать матча с «Тосно», где ленинградцы дважды успешно убежали в контратаку, то «железнодорожники» надежностью ранее отличались.

Главной проблемой команды Юрия Семина стала позиционная оборона. А если быть точнее, то полуфланговые зоны. В них оборонялись Алексей Миранчук и Фернандеш. По ходу второго тайме вместо Алексея здесь стал защищаться его брат Антон. Эти футболисты не понимали: то ли им входить в свою штрафную площадь, то ли караулить подбор, чтобы убежать в контратаку. В ряде эпизодов они принимали неправильные решения - в пользу большего риска.

Показательны два момента с участием Алексея Миранчука в первом тайме. В одном он не успел выдвинуться на сместившегося в центр Александра Самедова и не помешал ему нанести удар. А через несколько минут наоборот - слишком сильно сместился в центр. Было это в голевой атаке. Удивительным образом сразу три футболиста «Спартака» - Самедов, Глушаков и Адриано - оказались открыты под пас Промеса. В результате подобной неразберихи Глушаков забил. Вину за гол взял на себя Рыбус. Но Миранчук тоже недоработал.



Скриншот: Sport 1.





Скриншот: Sport 1.



Во втором тайме из суперпозиции у «Спартака» бил Глушаков. Со стороны за происходящим взирал Антон Миранчук. Виталий Денисов накрыть Глушакова не мог, так как страховал партнера.



Скриншот: Sport 1.



«Локо» не предстал монолитом. За матч гости поучаствовали лишь в 50 единоборствах - на четыре больше, чем «Спартак». Но проблема у Юрия Семина проще - на данный момент ему нужно разобраться лишь с роль крайних нападающих при обороне. Учитывая предыдущие матчи «Локо», сомнений нет: у тренера получится. У «Спартака» ситуация сложнее: сложности есть как при обороне у своих ворот, так и при контратаках.

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