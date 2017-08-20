Александр Мостовой: У «Спартака» была большая фора. Не имели права проигрывать

Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне действующий чемпион страны уступил «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ.

Об удалении Самедова

«Александр вбежал в штрафную площадь и не подумал о желтой карточке. Он надеялся на контакт с защитником. Такое часто случается.

Могу привести пример – матч «Спартака» с «Краснодаром» в этом сезоне. Зе Луиш вбегает в штрафную площадь и натыкается на ногу Гранквиста, который просто не успел ее убрать. Пенальти дали? Да. Со мной не раз случалось подобное. Думал, что если заденут, то никто спорить не станет.

С другой стороны, Самедов – молодец. Признался в своих ошибках, мне это понравилось. Но даже в меньшинстве «Спартак» не имел права проигрывать. У команды была большая фора».

О втором тайме

«В некоторых эпизодах мне стало страшно за «Локомотив». Как же так? «Спартак» в меньшинстве, но в атаку идут пять игроков. Они создают моменты, а команда Юрия Семина не знает, что делать. Такое случалось при счете 2:1. Не хочу говорить, что красно-белые бросили играть, но можно было действовать по-внимательнее.

Честно говоря, ждал выхода защитника после первого тайма. То, что «Локо» делал замены атакующей линии, это понятно. Тут вопросов нет».

О голе Миранчука

– Стоит ли винить Дмитрия Комбарова? Почему защитник сместился в центр?

– Думаю, что винить его не стоит. Он сместился в центр, поскольку Фернандеш делал передачу именно в ту зону. Другое дело, что мяч попал в ногу Ещенко, что изменило траекторию. С другой стороны, Комбаров мог крикнуть партнерам, чтобы прикрыли фланг. В любом случае, Дмитрий все сделал правильно. У меня нет никаких вопросов по этому эпизоду.

Об игре Селихова

«Буду краток: гол Фернандеша – ошибка Александра».