Александр Мостовой: У «Спартака» была большая фора. Не имели права проигрывать
Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги столичного дерби. Накануне действующий чемпион страны уступил «Локомотиву» (3:4) в рамках 7-го тура РФПЛ.
Об удалении Самедова
«Александр вбежал в штрафную площадь и не подумал о желтой карточке. Он надеялся на контакт с защитником. Такое часто случается.
Могу привести пример – матч «Спартака» с «Краснодаром» в этом сезоне. Зе Луиш вбегает в штрафную площадь и натыкается на ногу Гранквиста, который просто не успел ее убрать. Пенальти дали? Да. Со мной не раз случалось подобное. Думал, что если заденут, то никто спорить не станет.
С другой стороны, Самедов – молодец. Признался в своих ошибках, мне это понравилось. Но даже в меньшинстве «Спартак» не имел права проигрывать. У команды была большая фора».
О втором тайме
«В некоторых эпизодах мне стало страшно за «Локомотив». Как же так? «Спартак» в меньшинстве, но в атаку идут пять игроков. Они создают моменты, а команда Юрия Семина не знает, что делать. Такое случалось при счете 2:1. Не хочу говорить, что красно-белые бросили играть, но можно было действовать по-внимательнее.
Честно говоря, ждал выхода защитника после первого тайма. То, что «Локо» делал замены атакующей линии, это понятно. Тут вопросов нет».
О голе Миранчука
– Стоит ли винить Дмитрия Комбарова? Почему защитник сместился в центр?
– Думаю, что винить его не стоит. Он сместился в центр, поскольку Фернандеш делал передачу именно в ту зону. Другое дело, что мяч попал в ногу Ещенко, что изменило траекторию. С другой стороны, Комбаров мог крикнуть партнерам, чтобы прикрыли фланг. В любом случае, Дмитрий все сделал правильно. У меня нет никаких вопросов по этому эпизоду.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:2 68' Алексей Миранчук pic.twitter.com/qHBcG91NY1— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
Об игре Селихова
«Буду краток: гол Фернандеша – ошибка Александра».
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #СпартакЛоко 2:4 90+1' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/uihxDkgoSe— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 19 августа 2017 г.
О позиции вртарая в «Спартаке»
«Кому нужно доверить место в основе? Думал, что в матче с ЦСКА выйдет Ребров. Да, Артем допустил ошибку в игре против «Зенита». Но при каком счете это было? На тот момент это уже не играло никакой роли.
Сложно рассуждать на данную тему. Я не нахожусь в команде, и не вижу, кто и в каком состоянии. Получается, это недочет тренерского штаба. В любом случае, вратари, как и другие игроки, будут допускать ошибки. Это часть футбола».
О положении Карреры
«Все будет зависеть от результатов. Не думаю, что новый тренер исправит ситуацию. Есть множество примеров, когда меняют специалиста, а результата нет. Но бывает, когда ситуация меняется. Вспомните прошлый сезон «Спартака».
О главной проблеме красно-белых
«В чем-то я могу согласиться с Владимиром Стогниенко. На данный момент игрокам тяжело. Статус чемпиона давит, а это непривычно для них. Посмотрим, что будет дальше».