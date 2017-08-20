Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)

«Зенит» не показал нужной игры, но всех снова спас Александр Кокорин.

Как спас Смольников и кому Манчини передал две записки?

Для «Зенита» привычное дело, когда ему мешают бывшие игроки или даже воспитанники. Так было и в прошлый раз в Перми. Тогда, в марте, «Зенит» проиграл из-за гола Роланда Гиголаева, теперь в основе «Амкара» его нет, зато присутствуют Алексей Гасилин, Павел Комолов, Брайн Идову и Александр Рязанцев.

И, кстати, как раз эти ребята были активнее остальных. Комолов бил, Рязанцев обыгрывал Кришито один в один, а потом получал по касательной в лицо от Кокорина. Гасилину удалось меньше: его пришлось заменить еще в конце первого тайма из-за травмы.

А вот когда захромал Себастьян Дриусси, уже перестало быть очевидным, что Дзюбе нужно уходить, что Дзюбу нужно куда-то отпускать. Потому что в запасе из игроков атаки один Андрей Панюков – он уже сыграл за «Зенит-2», даже забил в ФНЛ «Балтике». Но вряд ли Панюков – это то, что нужно «Зениту» прямо сейчас, когда у команды большие проблемы с атакой в выездных матчах.

Панюков появился за десять минут до конца, как следует промок вместе с остальными под жутким пермским ливнем, но ничего полезного сделать не успел.

Кроме Панюкова, на поле после перерыва появились еще и две записки: одна с Краневиттером, другая – с Луишем Нету. Обе предназначались Леандро Паредесу, после прочтения обеих аргентинец смотрел на Манчини, кивал ему в подтверждение и ничего не передавал партнерам. По крайней мере сразу. Видимо, главный тренер передает ключевые мысли дирижеру и доверяет ему исполнение.

На самой промокшей бумажке видна расстановка и несколько подписей.

В Утрехте три дня назад зенитовцев невероятно спасал Андрей Лунев, теперь к суперсейвам подключился Игорь Смольников. Он принял на грудь: но это была не обработка мяча, защитник «Зенита» идеально подставил себя под удар Мильковича с нескольких метров. А во втором тайме не так живописно, однако максимально надежно выручил Далер Кузяев.

Откуда стартовал Кокорин и в чем его метод лучше Криштиану?

На второй тайм петербуржцы вышли с устойчивым желанием и настойчивым планом пасовать на Александра Кокорина. Он в этом составе и таком вялом варианте «Зенита» как Криштиану Роналду: и Смольников с фланга, и Паредес с углового ищут возможность пасовать на главного бомбардира.

Роберто Манчини не перемещал Кокорина в центр, там остался Дриусси, а мяч резво и резко перелетал с правой стороны, по которой зенитовцы активнее протаскивали вперед, на левый край Кокорина.

Но это всего лишь стартовая позиция, Кокорин легко использовал ее как колодки, чтобы рвануть ближе к Дриусси. И это сработало в начале второго часа, когда аргентинец из центра поля, Паредес, нашел нападающего из Аргентины, а связка Дриусси-Кокорин опять сработала идеально – наш новый русский бомбардир дотянулся и касанием перевел мяч мимо защитников и вратаря.

7 голов, 3 голевых передачи, 2 предголевых паса – у Кокорина шикарная статистика для десяти первых матчей сезона, он забивает пять матчей РФПЛ подряд.

Преимущество Александра и его нынешней удачной манеры перед стилем Криштиану в том, что он чаще завершает удачные подходы и комбинации партнеров, а не рвется обыгрывать в одиночку. Потому и продолжается серия Кокорина: бороться с ним одним было бы гораздо проще, чем с целым «Зенитом», который играет на Кокорина.