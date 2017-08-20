Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо0 : 0Уфа
Футбол  Спартак-21 : 1Ротор-Волгоград
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)
Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» не показал нужной игры, но всех снова спас Александр Кокорин.

Как спас Смольников и кому Манчини передал две записки?

Для «Зенита» привычное дело, когда ему мешают бывшие игроки или даже воспитанники. Так было и в прошлый раз в Перми. Тогда, в марте, «Зенит» проиграл из-за гола Роланда Гиголаева, теперь в основе «Амкара» его нет, зато присутствуют Алексей Гасилин, Павел Комолов, Брайн Идову и Александр Рязанцев.

И, кстати, как раз эти ребята были активнее остальных. Комолов бил, Рязанцев обыгрывал Кришито один в один, а потом получал по касательной в лицо от Кокорина. Гасилину удалось меньше: его пришлось заменить еще в конце первого тайма из-за травмы.

А вот когда захромал Себастьян Дриусси, уже перестало быть очевидным, что Дзюбе нужно уходить, что Дзюбу нужно куда-то отпускать. Потому что в запасе из игроков атаки один Андрей Панюков – он уже сыграл за «Зенит-2», даже забил в ФНЛ «Балтике». Но вряд ли Панюков – это то, что нужно «Зениту» прямо сейчас, когда у команды большие проблемы с атакой в выездных матчах.

Панюков появился за десять минут до конца, как следует промок вместе с остальными под жутким пермским ливнем, но ничего полезного сделать не успел.

Кроме Панюкова, на поле после перерыва появились еще и две записки: одна с Краневиттером, другая – с Луишем Нету. Обе предназначались Леандро Паредесу, после прочтения обеих аргентинец смотрел на Манчини, кивал ему в подтверждение и ничего не передавал партнерам. По крайней мере сразу. Видимо, главный тренер передает ключевые мысли дирижеру и доверяет ему исполнение.

На самой промокшей бумажке видна расстановка и несколько подписей.

В Утрехте три дня назад зенитовцев невероятно спасал Андрей Лунев, теперь к суперсейвам подключился Игорь Смольников. Он принял на грудь: но это была не обработка мяча, защитник «Зенита» идеально подставил себя под удар Мильковича с нескольких метров. А во втором тайме не так живописно, однако максимально надежно выручил Далер Кузяев.

Откуда стартовал Кокорин и в чем его метод лучше Криштиану?

На второй тайм петербуржцы вышли с устойчивым желанием и настойчивым планом пасовать на Александра Кокорина. Он в этом составе и таком вялом варианте «Зенита» как Криштиану Роналду: и Смольников с фланга, и Паредес с углового ищут возможность пасовать на главного бомбардира.

Роберто Манчини не перемещал Кокорина в центр, там остался Дриусси, а мяч резво и резко перелетал с правой стороны, по которой зенитовцы активнее протаскивали вперед, на левый край Кокорина.

Но это всего лишь стартовая позиция, Кокорин легко использовал ее как колодки, чтобы рвануть ближе к Дриусси. И это сработало в начале второго часа, когда аргентинец из центра поля, Паредес, нашел нападающего из Аргентины, а связка Дриусси-Кокорин опять сработала идеально – наш новый русский бомбардир дотянулся и касанием перевел мяч мимо защитников и вратаря.

7 голов, 3 голевых передачи, 2 предголевых паса – у Кокорина шикарная статистика для десяти первых матчей сезона, он забивает пять матчей РФПЛ подряд.

Преимущество Александра и его нынешней удачной манеры перед стилем Криштиану в том, что он чаще завершает удачные подходы и комбинации партнеров, а не рвется обыгрывать в одиночку. Потому и продолжается серия Кокорина: бороться с ним одним было бы гораздо проще, чем с целым «Зенитом», который играет на Кокорина.

Матч

Амкар - Зенит - 0:1 (0:0)

Голы

Кокорин 61 (0:1).

Состав

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)

Предупреждения:

нет - Краневиттер, 84

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛТарасов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роберто Манчини: Получился очень сложный поединокГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Амкаром» в 7-м туре РФПЛ (1:0).«Динамо» – «Уфа». ОнлайнВ матче седьмого тура чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграет с «Уфой».Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первогоГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о поражении пермяков от «Зенита» в матче 7-го тура РФПЛ (0:1).Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе петербургского клуба над «Амкаром» в матче 7-го тура РФПЛ (1:0).
Главные новости
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Онлайн
Футбол
Гол Кокорина принес «Зениту» победу над «Амкаром»
Футбол
Гаджи Гаджиев: Второй тайм игры с «Зенитом» был заметно хуже первого
Футбол
Роберто Манчини: Что было в записках? «Удачи!»
Бокс
Василий Ломаченко сразится с Гильермо Ригондо 9 декабря в Нью-Йорке
Олимпиада
КНДР лидирует в медальном зачете Универсиады, Россия – пятая
Футбол
«Амкар» – «Зенит». Видео гола Кокорина
Футбол
Алексей Миранчук: Извиняюсь перед Глушаковым
Футбол
Александр Мостовой: Самедов надеялся на контакт с защитником, такое часто случается
Олимпиада
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу в эстафетах на Универсиаде
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости