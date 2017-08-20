Кокорин – как Роналду, и кое в чем даже лучше. Форвард «Зенита» в огне! (видео)
«Зенит» не показал
нужной игры, но всех снова спас Александр Кокорин.
Как спас Смольников и кому Манчини передал две записки?
Для «Зенита» привычное дело, когда ему мешают бывшие игроки
или даже воспитанники. Так было и в прошлый раз в Перми. Тогда, в марте, «Зенит»
проиграл из-за гола Роланда Гиголаева, теперь в основе «Амкара» его нет, зато
присутствуют Алексей Гасилин, Павел Комолов, Брайн Идову и Александр Рязанцев.
И, кстати, как раз эти ребята были активнее остальных.
Комолов бил, Рязанцев обыгрывал Кришито один в один, а потом получал по
касательной в лицо от Кокорина. Гасилину удалось меньше: его пришлось заменить еще
в конце первого тайма из-за травмы.
А вот когда захромал Себастьян Дриусси, уже перестало быть
очевидным, что Дзюбе нужно уходить, что Дзюбу нужно куда-то отпускать. Потому
что в запасе из игроков атаки один Андрей Панюков – он уже сыграл за «Зенит-2»,
даже забил в ФНЛ «Балтике». Но вряд ли Панюков – это то, что нужно «Зениту»
прямо сейчас, когда у команды большие проблемы с атакой в выездных матчах.
Панюков появился за десять минут до конца, как следует
промок вместе с остальными под жутким пермским ливнем, но ничего полезного
сделать не успел.
Кроме Панюкова, на поле после перерыва появились еще и две записки: одна с Краневиттером, другая – с Луишем Нету. Обе предназначались Леандро Паредесу, после прочтения обеих аргентинец смотрел на Манчини, кивал ему в подтверждение и ничего не передавал партнерам. По крайней мере сразу. Видимо, главный тренер передает ключевые мысли дирижеру и доверяет ему исполнение.
На самой промокшей бумажке видна расстановка и несколько подписей.
Что было в записках для Леандро Паредес @LParedss от @robymancio #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АмкарЗенит 0:1 pic.twitter.com/iG1M36QnNq— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
В Утрехте три дня назад зенитовцев невероятно спасал Андрей
Лунев, теперь к суперсейвам подключился Игорь Смольников. Он принял на грудь:
но это была не обработка мяча, защитник «Зенита» идеально подставил себя под
удар Мильковича с нескольких метров. А во втором тайме не так живописно, однако
максимально надежно выручил Далер Кузяев.
Откуда стартовал Кокорин и в чем его метод лучше Криштиану?
На второй тайм петербуржцы вышли с устойчивым желанием и настойчивым
планом пасовать на Александра Кокорина. Он в этом составе и таком вялом
варианте «Зенита» как Криштиану Роналду: и Смольников с фланга, и Паредес с
углового ищут возможность пасовать на главного бомбардира.
Роберто Манчини не перемещал Кокорина в центр, там остался
Дриусси, а мяч резво и резко перелетал с правой стороны, по которой зенитовцы
активнее протаскивали вперед, на левый край Кокорина.
Но это всего лишь стартовая позиция, Кокорин легко использовал ее как колодки, чтобы рвануть ближе к Дриусси. И это сработало в начале второго часа, когда аргентинец из центра поля, Паредес, нашел нападающего из Аргентины, а связка Дриусси-Кокорин опять сработала идеально – наш новый русский бомбардир дотянулся и касанием перевел мяч мимо защитников и вратаря.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 7-й тур. #АмкарЗенит 0:1 61' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/o28t3oaEPH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 августа 2017 г.
7 голов, 3 голевых передачи, 2 предголевых паса – у Кокорина
шикарная статистика для десяти первых матчей сезона, он забивает пять матчей
РФПЛ подряд.
Преимущество Александра и его нынешней удачной манеры перед стилем Криштиану в том, что он чаще завершает удачные подходы и комбинации партнеров, а не рвется обыгрывать в одиночку. Потому и продолжается серия Кокорина: бороться с ним одним было бы гораздо проще, чем с целым «Зенитом», который играет на Кокорина.
Матч
Голы
Кокорин 61 (0:1).
Состав
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Занев, Конде, Идову, Милькович (Гол, 78), Комолов (Гащенков, 65), Рязанцев, Баланович, Гасилин (Бодул, 34)
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев (Нету, 87), Полоз (Панюков, 81), Кокорин, Дриусси (Краневиттер, 66)
Предупреждения:
нет - Краневиттер, 84
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
20 августа 15:00, Звезда, Текстовая трансляция