«У нас – не Америка. Наш хоккей живет по модели СССР». Сезону КХЛ посвящается…

Обозреватель «Советского спорта» – о стартующем сезоне КХЛ, битве СКА – ЦСКА и Олимпиаде в Пхенчхане, под которую заточен наш календарь.

Пару недель назад, во время турнира в Сочи, я разговорился с тренером сборной Канады Дэйвом Кингом. Мудрый наставник, который руководил «кленовыми листьями» на Олимпиадах в 1984, 1988 и 1992 годах, пытался меня убедить, что Россия – главный фаворит Пхенчхана.

– Но почему же, Дэйв? – удивлялся я.

– А как же? – всплескивал руками Кинг. – Ведь у вас есть Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Андрей Марков.

– Им в сумме 111 лет.

– Но они – опытные мастера и очень умелые хоккеисты. КХЛ же – лучшая лига мира с учетом того, что НХЛ отказалась от поездки на Олимпиаду.

…Вообще это канадская черта – усыпить бдительность и взять тепленькими. Я помню, как за пару месяцев до Ванкувера генменеджер сборной Канады Стив Айзерман убеждал меня, что Россия – главный фаворит Олимпиады, потому что у нас есть невероятный Александр Овечкин и уникальный Евгений Малкин. Чем все кончилось – вы помните.

Сборная СССР была главным фаворитом Олимпиады в Сараево-1984 и Калгари-1988, потому что все лучшие выступали в Москве и сыгрывались 11 месяцев в году. Потому что у нас была пятерка КЛМ, а на тренерской лавке работал Виктор Тихонов.

Сейчас все наши лучшие хоккеисты тоже останутся в НХЛ. И что бы ни говорил Овечкин («Я приеду в Пхенчхан в любом случае, и меня никто не остановит»), Россия в равных условиях с остальным миром.

Кинг прав в том, что КХЛ теперь, с олимпийской колокольни – сильнейшая лига мира. Но ведь в ней играют не только россияне. В субботу «Советский спорт» опубликовал рейтинг топ-30 лучших хоккеистов КХЛ – в нем оказалось немало иностранцев. Ян Коварж (Чехия), Линус Умарк и Патрик Херсли (Швеция), Микко Коскинен и Теему Хартикайнен (Финляндия), Найджел Доус (Канада/Казахстан), Брэндон Козун (Канада). А скольких мы еще не назвали!

КХЛ делает сильнее не только Россию, но и весь мир, который еще не поглотила НХЛ. Ну а Россия делает сильнее сборную Канады, наигрывая ее на турнирах в Сочи и Санкт-Петербурге, на Кубке Первого канала.

Олимпиада – этим интересен десятый сезон КХЛ. Под Пхенчхан выстроен календарь регулярного чемпионата, под него сделали окно для двухнедельного сбора команды Олега Знарка где-нибудь во Владивостоке.

У нас – не НХЛ. Мы живем по советской модели, когда был базовый клуб сборной, где собирались лучшие силы, чтобы выносить всех на международной арене. Только теперь эта схема модернизировалась во что-то вроде чемпионата Испании по футболу, где есть «Барселона», «Реал» и все остальные.

Тех, кто редко интересуется хоккеем, зацепит только тема Олимпиады. Те, кто хоть иногда смотрят матчи КХЛ, будут наблюдать «схватку двух йокодзун» – СКА стал чуть слабее в атаке, ЦСКА невероятно усилился, собрав у себя столько звезд, что их хватило бы на целый дивизион. Москва или Питер – кто кого? Это очень любопытно.

А истинных фанатов КХЛ я поздравляю с тем, что сезон начался. Взять тот же «Амур» – вряд ли кто-то оттуда попадет в олимпийский состав сборной России. И в Хабаровске будут вспоминать о СКА и ЦСКА только в те дни, когда эти клубы приедут в город. Хлопнуть фаворита на своей площадке – это бесценно!

Но главное – своя команда. Как она изменилась за лето, кто пришел, кто ушел. И как же мы соскучились по хоккею, которого не было целую вечность. Какие-то клубы не играли в официальных матчах с марта. Прошло уже полгода!

На закате лета мы возвращаемся в любимую рутину. В наш маленький хоккейный мир, который станет очень большим в феврале.

Всем – хорошего сезона!