Как Мхитарян стал лидером «МЮ»: красноречивые цифры

Блогер Никита Могилев, пишущий под ником RaZoR25 в боге «Красный уголок», порадовал красноречивыми цифрами и фактами, свидетельствующими об одном: Генрих Мхитарян на данном этапе стал настоящим лидером «Манчестер Юнайтед». «Советский спорт» предлагает ознакомиться с весьма красноречивыми цифрами.

Блогер начинает с общеизвестных фактов: «Манчестер Юнайтед» начал сезон очень уверенно – с двух разгромов с общим счетом 8:0. «Вест Хэм» и «Суонси», конечно, не соперники уровня «Манчестера», но такой старт команда Моуринью выдала впервые за 110 лет.

Что происходит на поле? Ромело Лукаку отжигает впереди – как в линии атаки, так в таблице бомбардиров. Погба благодаря Матичу освободился от оборонительных действий и уже забил дважды. Марсьяль выходил на поле всего на 11 минут в первом случае и на 15 минут во втором, но успел забить пару голов.

Но лидером «Юнайтед» сейчас являются, по мнению блогера, вовсе не они. Лидер прямо сейчас – это Генрих Мхитарян.

Вот его цифры: четыре голевые передачи, 90% точность пасов в обеих встречах, 5 ключевых передач в игре с лондонцами, 4 – с «лебедями», 5 успешных попыток дриблинга из восьми в сумме, один раз – игрок матча.

А самое главное: Мхитарян контролирует игру команды, активно работая по всей ширине поля.

Посмотрим на любопытную графику:





На верхней диаграмме – касания мяча Мхитаряном в игре с «Вест Хэмом». На нижней – касания мяча в игре с «Суонси». Нагляднее некуда. Отрабатывает на всех участках поля.

Сложности прошлого сезона позади, делает вывод блогер. Представить нынешний «Юнайтед» без Мхитаряна в стартовом составе не получается.