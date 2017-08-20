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Экономика спорта: Мэйвезер как рекламная поверхность

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Флойд Мэйвезер
Флойд МэйвезерФото: Gettyimages.ru

Блогер Николай Караваев привел любопытные факты о том, как Флойд Мэйвезер работает со спонсорами.

НА ЧЕМ ОН ЗАРАБАТЫВАЕТ?

Флойд Мэйвезер заявил, что его бой с Макгрегором будут изучать на бизнес-курсах в Гарварде. И, похоже, не соврал. Гонорар чемпиона не разглашается, предположительно это около 100 миллионов долларов. При этом, некоторые аналитики считают, что итоговая прибыль Флойда составит примерно 400 миллионов. Чемпион получит процент с проданных билетов, платных трансляций, мерча и ряд других бонусов.

Отдельная статья доходов Флойда – спонсорские выплаты. И тут Мэйвезер действует довольно нетипично. Вместо того, чтобы заключать контракт с кем-то из крупных производителей спортивной одежды, вроде Reebok или Nike, Мэйвезер предпочитает выходить на бой в одежде собственного лейбла The Money Team. При этом боксер предлагает купить рекламное место на его трусах, боксерках, халате и кепке. Довольно выгодное предложение для рекламодателей, ведь бои Флойда транслируются для многомиллионной аудитории.

СПОНСОРЫ

Перед боем против Мэнни Пакьяо спонсорами Мэйвезера стали три крупных бренда – сеть ресторанов быстрого питания, одна из крупнейших площадок, проводящих турниры по однодневному фэнтези спорту и швейцарский часовой бренд. Каждый из них заплатил Флойду около миллиона долларов. Название Hublot появилось на поясе Мэйвезера, FanDuel в виде патча на его трусах. Маскот Burger King – человек, похожий на короля из колоды карт – сопровождал Мэйвезера к рингу.

РАСЦЕНКИ

Издание The Telegraph приводит прайс. Вот они, сегодняшние расценки Флойда. Цифры впечатляют. Хотите увидеть свой логотип на заднице Флойда? Это стоит 3 миллиона долларов. На заплатке размером 4x2 дюйма, пришитой к штанине – 1,5 миллиона.

Изучайте этот body shop:


Логотипы на ринге – 5 миллионов долларов
Трусы для взвешивания – 1 миллион долларов
Халат – 1 миллион долларов
Кепка, надеваемая после боя – 1 миллион долларов
Боксерки – 1 миллион долларов
Кепка для выхода в ринг – 500 тысяч долларов
Трусы в бою – 15 миллионов долларов
Центр спереди – 3,5 миллиона долларов
Пояс спереди – 3,5 миллионов долларов
Центр сзади – 3 миллиона долларов
Пояс сзади – 2 миллиона долларов
Штанина спереди – 1,5 миллиона долларов
Штанина сзади – 1,5 миллиона долларов

КТО СОГЛАСИЛСЯ?

Вот это пока неизвестно. Стоит отметить, что спонсорские выплаты для бойцов на этом не ограничатся. В 2015 году пять компаний заплатили в общей сложности 13,3 миллиона долларов, чтобы стать спонсорами поединка Мэйвезер – Пакьяо. Крупнейшим был пивной бренд Tecate, заплативший 5,6 миллиона долларов. В числе спонсоров оказались и три фильма – боксерская драма «Левша», «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Терминатор: Генезис».

Студентам, которые будут изучать в Гарварде бой Мэйвезер – Макгрегор, придется вникать в большое количество цифр, иронизирует блогер.

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