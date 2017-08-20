Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо1 : 1Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-22 : 2Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм1 : 2Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Красавицы из софтбола, бокс у ночлежки и хоккей в шлемофоне: 10 архивных фото

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» часто публикует подборки исторических фотографий, по-своему проливающих свет на спортивные увлечения разных десятилетий и даже веков. Сегодня – новая порция архивного фото.

В предыдущих подборках мы уже не раз публиковали фотосвидетельства того, насколько ранние боксерские поединки были зрелищными. На сей раз обойдемся без крови. Трое студентов Принстонского университета после боксерского поединка. Принстон, Нью-Джерси, США, 1893 год.


В России в ту пору бокс тоже существовал. Кулачный бой у ночлежного дома Бугрова. Надпись на доме: «Водки не пить. Песен не петь. Вести себя тихо». Нижний Новгород, 1890-е годы.


Звезда бокса Мохаммед Али на примерке костюма. Ателье на Савил роу, 19. Лондон, Великобритания, 1966 год.


К другим видам спорта. Это не массовые занятия физкультурой – перетягивание каната было олимпийским видом спорта с 1900 по 1920 годы.


А вот шахматы олимпийским не были никогда. Но такую гигантскуб досу вообще редко где встретишь. Люди-шахматы. И не только люди. Петроград, СССР, 1924 год.


И опять – к Олимпиадам! Сборная Великобритании по хоккею. Тогда они весьма себе котировались. Гармиш-Партенкирхен, Германия, 1936 год.

Ну а тут все очевидно: наши победили! X зимние Олимпийские игры. Гренобль, Франция, 1968 год.


Так играли в хоккей на рубеже 40-50-х: в телогрейках и шлемофонах:


А это хоккей уже русский. Вызывающий такое непонимание у американцев, что в 1960-м году они поставили его даже на обложку спортивного журнала. Играют, кстати, в Сокольниках.


Немного красавиц к нам в фотоленту. Софтболистка-кэтчер. США 1920-е годы.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
«Челси» в гостях переиграл «Тоттенхэм»
Футбол
Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Видео голов
Футбол
«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»
Футбол
«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»
Футбол
«Ростов» – «Краснодар»: Стартовые составы
Футбол
Роберто Манчини: Уверен, что время Дзюбы придет
Футбол
Начало матча «Ростов» – «Краснодар» перенесено на 5 минут
Футбол
Александр Кокорин: Шестой гол? Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Легкая атлетика
Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги
все новости