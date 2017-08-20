Красавицы из софтбола, бокс у ночлежки и хоккей в шлемофоне: 10 архивных фото

«Советский спорт» часто публикует подборки исторических фотографий, по-своему проливающих свет на спортивные увлечения разных десятилетий и даже веков. Сегодня – новая порция архивного фото.

В предыдущих подборках мы уже не раз публиковали фотосвидетельства того, насколько ранние боксерские поединки были зрелищными. На сей раз обойдемся без крови. Трое студентов Принстонского университета после боксерского поединка. Принстон, Нью-Джерси, США, 1893 год.





В России в ту пору бокс тоже существовал. Кулачный бой у ночлежного дома Бугрова. Надпись на доме: «Водки не пить. Песен не петь. Вести себя тихо». Нижний Новгород, 1890-е годы.





Звезда бокса Мохаммед Али на примерке костюма. Ателье на Савил роу, 19. Лондон, Великобритания, 1966 год.





К другим видам спорта. Это не массовые занятия физкультурой – перетягивание каната было олимпийским видом спорта с 1900 по 1920 годы.





А вот шахматы олимпийским не были никогда. Но такую гигантскуб досу вообще редко где встретишь. Люди-шахматы. И не только люди. Петроград, СССР, 1924 год.





И опять – к Олимпиадам! Сборная Великобритании по хоккею. Тогда они весьма себе котировались. Гармиш-Партенкирхен, Германия, 1936 год.

Ну а тут все очевидно: наши победили! X зимние Олимпийские игры. Гренобль, Франция, 1968 год.





Так играли в хоккей на рубеже 40-50-х: в телогрейках и шлемофонах:





А это хоккей уже русский. Вызывающий такое непонимание у американцев, что в 1960-м году они поставили его даже на обложку спортивного журнала. Играют, кстати, в Сокольниках.





Немного красавиц к нам в фотоленту. Софтболистка-кэтчер. США 1920-е годы.



