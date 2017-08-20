Он исполнил мечту Пеле и заткнул Олланда. В центре внимания Набиль Фекир

Набиль Фекир стал автором самого красивого гола старта чемпионата Франции. В сумасшедшем матче между «Лионом» и «Бордо» (3:3) он поразил ворота соперника ударом с центра поля. Чем знаменит хавбек лионцев во Франции? И за что его обожают и в то же время недолюбливают свои же болельщики? В материале нашего автора.

You won't see a better goal this weekend than this astonishing halfway line effort from Lyon's Nabil Fekir pic.twitter.com/3ssokfoOAI — Goal (@goal) 19 августа 2017 г.

Карьеру Фекира разделила на две части страшная травма, которую он получил в сентябре 2015-го года, играя за французскую сборную в товарищеском матче против португальцев. Вердикт врачей был неутешителен – разрыв крестообразных связок колена оставил игрока на 7 месяцев без футбола. В 22 года получить такое повреждение вдвойне неприятно. Есть риск просто не вернуться на свой прежний уровень. На тот момент за плечами у Фекира был всего один полноценный сезон в составе основной команды. Но зато какой – 13 голов и 9 результативных передач в сезоне 14/15 – показатели для молодого игрока выдающиеся. Вместе с Ляказеттом Фекир был главной ударной силой команды. Но если Ляказетт был сконцентрирован только на голах, то Фекиру было все равно – забивать или ассистировать партнерам. На поле он успешно совмещал амплуа плеймейкера с позицией оттянутого форварда. Техника владения мячом и прекрасное видение поля сделали атакующего полузащитника лидером атак команды.

Но время, проведенное вне игры, Фекир тратил на разговоры, часто лишние. Сначала он заявил о своей мечте сыграть когда-нибудь за «Барселону». Потом рассказал о том, что ждет звонка от Зидана и не отказался бы поиграть за «Реал». Но через некоторое время стало понятно, что Фекиру абсолютно без разницы, куда уходить. Главное – расстаться со своим нынешним клубом, уровень которого он, по собственному мнению, давно перерос: «Есть четыре команды, о которых я мечтаю. Это «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария». Чрезмерная любовь Фекира общаться с прессой на тему своего будущего не могла не раздражать руководство клуба, которому болтливый полузащитник принадлежит, и, конечно же, болельщиков. Всё время, проведенное в лазарете, Фекир был погружен в думы о своей карьере. А вот каково «Лиону» без него – видимо, этот вопрос Набиля не занимал. Он думал о высоком. И в какой-то момент даже вступил в словесную перепалку с президентом Франции Франсуа Олландом, заявившим, что «футболисты нуждаются в тренажерах для мозгов». Фекир резко ответил президенту: «Олланд думает, что хочет. Везде есть глупые и умные люди. Но, если он думает, что все футболисты идиоты, значит, он знает мало футболистов».

После возвращения на поле Фекир довольно быстро набрал форму. И со временем вернулся на свой прежний уровень. В сезоне 16/17 он отличился 13 результативными действиями – из них 9 голов и 4 результативные передачи. И, разумеется, не забывал об общении с прессой. В одном из интервью он не стал мелочиться и выразил свою любовь ко всему чемпионату Испании. Ну, чтобы никого не обидеть. По поводу трансфера Неймара в «ПСЖ» Фекир тоже выступил с особым мнением: «Покинуть «Барселону», Месси и Суареса, чтобы перейти в лигу 1 – это сумасшествие» (хотя еще недавно он же говорил о том, что игра за «ПСЖ» – это его мечта). Сказать, что такие высказывания бьют по имиджу французской лиги, – не сказать ничего. Если сами игроки говорят, что играть в лиге 1 – это сумасшествие, тогда с каким настроем они выходят на поле?

В то же время нужно отдать должное Фекиру – на поле он свою работу выполняет исправно. И из «Лиона» пока не уходит, в отличие от Ляказетта или Толиссо. А его гол с центра поля в ворота «Бордо» получился фантастическим, и это не единственное результативное действие в исполнении Фекира. После трех туров в активе атакующего полузащитника три гола и голевой пас. И если дальше обойдется без травм, и если он продолжит в том же духе, то мечта о переходе в «Реал», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» или «Баварию» может осуществиться.