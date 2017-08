Он исполнил мечту Пеле и заткнул Олланда. В центре внимания Набиль Фекир

Набиль Фекир стал автором самого красивого гола старта чемпионата Франции. В сумасшедшем матче между «Лионом» и «Бордо» (3:3) он поразил ворота соперника ударом с центра поля. Чем знаменит хавбек лионцев во Франции? И за что его обожают и в то же время недолюбливают свои же болельщики? В материале нашего автора.

You won't see a better goal this weekend than this astonishing halfway line effort from Lyon's Nabil Fekir pic.twitter.com/3ssokfoOAI