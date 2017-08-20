Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар0 : 1Зенит
Футбол  Динамо1 : 1Уфа
Футбол  Ростов- : -Краснодар
Футбол  Спартак-22 : 2Ротор-Волгоград
Футбол  Тоттенхэм1 : 2Челси
Футбол  Барселона- : -Бетис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Он исполнил мечту Пеле и заткнул Олланда. В центре внимания Набиль Фекир

Эльвин Керимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Набиль Фекир
Набиль ФекирФото: Gettyimages.ru

Набиль Фекир стал автором самого красивого гола старта чемпионата Франции. В сумасшедшем матче между «Лионом» и «Бордо» (3:3) он поразил ворота соперника ударом с центра поля. Чем знаменит хавбек лионцев во Франции? И за что его обожают и в то же время недолюбливают свои же болельщики? В материале нашего автора.

Карьеру Фекира разделила на две части страшная травма, которую он получил в сентябре 2015-го года, играя за французскую сборную в товарищеском матче против португальцев. Вердикт врачей был неутешителен – разрыв крестообразных связок колена оставил игрока на 7 месяцев без футбола. В 22 года получить такое повреждение вдвойне неприятно. Есть риск просто не вернуться на свой прежний уровень. На тот момент за плечами у Фекира был всего один полноценный сезон в составе основной команды. Но зато какой – 13 голов и 9 результативных передач в сезоне 14/15 – показатели для молодого игрока выдающиеся. Вместе с Ляказеттом Фекир был главной ударной силой команды. Но если Ляказетт был сконцентрирован только на голах, то Фекиру было все равно – забивать или ассистировать партнерам. На поле он успешно совмещал амплуа плеймейкера с позицией оттянутого форварда. Техника владения мячом и прекрасное видение поля сделали атакующего полузащитника лидером атак команды.

Но время, проведенное вне игры, Фекир тратил на разговоры, часто лишние. Сначала он заявил о своей мечте сыграть когда-нибудь за «Барселону». Потом рассказал о том, что ждет звонка от Зидана и не отказался бы поиграть за «Реал». Но через некоторое время стало понятно, что Фекиру абсолютно без разницы, куда уходить. Главное – расстаться со своим нынешним клубом, уровень которого он, по собственному мнению, давно перерос: «Есть четыре команды, о которых я мечтаю. Это «Барселона», «ПСЖ», «Ювентус» и «Бавария». Чрезмерная любовь Фекира общаться с прессой на тему своего будущего не могла не раздражать руководство клуба, которому болтливый полузащитник принадлежит, и, конечно же, болельщиков. Всё время, проведенное в лазарете, Фекир был погружен в думы о своей карьере. А вот каково «Лиону» без него – видимо, этот вопрос Набиля не занимал. Он думал о высоком. И в какой-то момент даже вступил в словесную перепалку с президентом Франции Франсуа Олландом, заявившим, что «футболисты нуждаются в тренажерах для мозгов». Фекир резко ответил президенту: «Олланд думает, что хочет. Везде есть глупые и умные люди. Но, если он думает, что все футболисты идиоты, значит, он знает мало футболистов».

После возвращения на поле Фекир довольно быстро набрал форму. И со временем вернулся на свой прежний уровень. В сезоне 16/17 он отличился 13 результативными действиями – из них 9 голов и 4 результативные передачи. И, разумеется, не забывал об общении с прессой. В одном из интервью он не стал мелочиться и выразил свою любовь ко всему чемпионату Испании. Ну, чтобы никого не обидеть. По поводу трансфера Неймара в «ПСЖ» Фекир тоже выступил с особым мнением: «Покинуть «Барселону», Месси и Суареса, чтобы перейти в лигу 1 – это сумасшествие» (хотя еще недавно он же говорил о том, что игра за «ПСЖ» – это его мечта). Сказать, что такие высказывания бьют по имиджу французской лиги, – не сказать ничего. Если сами игроки говорят, что играть в лиге 1 – это сумасшествие, тогда с каким настроем они выходят на поле?

В то же время нужно отдать должное Фекиру – на поле он свою работу выполняет исправно. И из «Лиона» пока не уходит, в отличие от Ляказетта или Толиссо. А его гол с центра поля в ворота «Бордо» получился фантастическим, и это не единственное результативное действие в исполнении Фекира. После трех туров в активе атакующего полузащитника три гола и голевой пас. И если дальше обойдется без травм, и если он продолжит в том же духе, то мечта о переходе в «Реал», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» или «Баварию» может осуществиться. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лилль» дома уступил «Кану»Матч третьего тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Каном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Кана».«Милан» хочет арендовать Крыховяка у «ПСЖ»«Милан» интересуется полузащитником «ПСЖ» Гжегожем Крыховяком. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ницца» получит от «Барселоны» 40 миллионов евро за СериПоявилась новая информация о переходе в «Барселону» полузащитника «Ниццы» Жана-Мишеля Сери.Волевая победа «Локо» над «Спартаком», 6 безответных мячей «Рубина» в ворота «Анжи» и 2-е поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.«Ницца» обыграла «Генгам»Матч третьего тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Ниццы».
Главные новости
Футбол
«Челси» в гостях переиграл «Тоттенхэм»
Футбол
Зотов помог «Динамо» уйти от поражения в матче с «Уфой»
Футбол
«Динамо» – «Уфа». Видео голов
Футбол
«Сьон» с Митрюшкиным разошелся миром с «Люцерном»
Футбол
«Спартак-2» не смог обыграть «Ротор-Волгоград»
Футбол
«Ростов» – «Краснодар»: Стартовые составы
Футбол
Роберто Манчини: Уверен, что время Дзюбы придет
Футбол
Начало матча «Ростов» – «Краснодар» перенесено на 5 минут
Футбол
Александр Кокорин: Шестой гол? Играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Легкая атлетика
Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Набиль Фекир
Набиль Фекирвсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости