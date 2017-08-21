«Каспаров в Сент-Луисе: это было ярко, здорово, интересно»

В Сент-Луисе завершился турнир по рапиду и блицу, в котором вернувшийся после 12-летнего перерыва Гарри Каспаров занял 8-е место в общем зачете.

Чемпион Европы, гроссмейстер Эрнесто Инаркиев подвел итог выступления Гарри Каспарова.

– Начнем со второго круга блица. Каспаров выступил в нем гораздо удачнее, чем в первом круге.

– Это так, в первом его результат - одна победа и три поражения, во втором наоборот - три победы, одно поражение. Это позволило Каспарову подтянуться в турнирной таблице как в блице, так и в общем зачете по итогам всего турнира.

– В первом круге Каспаров играл в стиле «кофе-хауз чесс», то есть, в свое удовольствие, отходя от классических дебютных путей. Во втором круге он сменил тактику?

– Он подготовил к турниру несколько мощных идей, в частности, в защите Нимцовича. И ему удалось их применить четыре раза в блиц-турнире. Благодаря этому в партии первого круга с Ароняном Гарри Кимович получил отличную позицию, которую нее довел до логического конца. А вот Каруана и Домингес решили черным проверить его в любимой Сицилианской защите, обе партии получились очень содержательными и Каспаров смог перехватить инициативу и довести обе до победы.

Возможно, приезд супруги Дарьи накануне последнего дня положительно повлиял на чемпиона мира. Ему как раз не хватало какого-то внутреннего спокойствия. И вторая причина не совсем удачного выступления: Гарри Кимович не хватало на всю партию в рапиде, под конец часа игры он терял концентрацию, не выдерживал напряжения, из-за этого ошибался. Поэтому несколько хороших позиций не довел до победы.

В лучше годы игра Каспарова отличалась большой содержательностью. Он все время придумывал какие-то новые идеи, а не просто старался взять соперника на измор, ждать ошибки. Он все время пытался продвинуть шахматы вперед.

– В Сент-Луисе ведь у Каспарова тоже было не мало идей…

– И здесь надо отдать ему должное. Поэтому получилось немало содержательных партий. Характерный каспаровский стиль, который всегда его выделял, – напор и риск. Каспаров всегда боролся за инициативу ценой большого риска, причем как белыми, так и черными фигурами. Это его отличало от современников, многие из которых придерживались четкой тактики: белыми игра на победу, черными - на ничью. В Сент-Луисе он не изменил своей манере. И я получил удовольствие от многих его партий. Это было ярко, здорово и интересно.

СТАТИСТИКА

Сент-Луис. Итоги.

Рапид. 1. Аронян – 12; 2-3. Каруана, Накамура – по 11; 4. Непомнящий – 10; 5. Домингес – 9; 6-7. Ле Куанг Льем, Карякин – по 8; 8-10. Каспаров, Ананд, Навара – по 7.

Блиц. 1. Карякин – 13,5; 2. Аронян – 12,5; 3. Накамура – 10,5; 4. Непомнящий – 10; 5. Каспаров – 9; 6. Ле Куанг Льем – 8,5; 7. Домингес – 7,5; 8. Ананд – 7; 9. Навара – 6; 10. Каруана – 5,5.

Общий зачет. 1. Аронян (Армения)– 24,5; 2-3. Карякин (Россия), Накамура (США) – по 21,5; 4. Непомнящий (Россия) – 20; 5-7. Каруана (США), Домингес (Куба), Ле Куанг Льем (Вьетнам) – по 16,5; 8. Каспаров (Россия) – 16; 9. Ананд (Индия) – 14; 10. Навара (Чехия) – 13.