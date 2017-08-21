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Евгений Ловчев: Комбаров – это похороны «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Комбаров (на газоне)
Дмитрий Комбаров (на газоне)Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев называет три главные проблемы «Спартака» после столичного дерби с «Локомотивом» (3:4).

ПРОБЛЕМА ПЕРВАЯ: СПАРТАК» ПЛОХО ГОТОВ ФИЗИЧЕСКИ

Уже на протяжении долгого времени я вижу, что «Спартак» очень плохо готов физически. Каррера говорит, что игроки много пробегают за матч. Но бегать можно по-разному. Один марафонец прибегает первым и нападет, а другой сотым, но может еще столько же пробежать.

И еще один момент. В прошлом сезоне игроки радовались забитым мячам вместе со стадионом. Сейчас показательным был гол Глушакова. На его лице не было никакой радости. Лишь выражение лица говорило – наконец-то прорвало! Но этого гола не должно было быть. Он забит в результате ошибки защитника «Локомотива» Рыбуса. Тот не выполнил то, что требует Семин от команды – биться до конца на каждом метре поля. Характерна была реакция Семин в этот момент: он показывал – да поставь ты жестко ногу! Не случайно Палыч в перерыве Рыбуса заменил, тем самым показал, что в его команде так играть нельзя. Недавно комментатор Константин Генич в своей передаче сказал: «Спартак» стал проигрывать единоборства». И я согласен с Костей.

ПРОБЛЕМА ВТОРАЯ: ОБОРОНА

Постоянные проблемы в обороне. Каррера ничему не научил защитников. В матче с «Локо» кто обыграл возрастную защиту «Спартака»? А оборона действительно возрастная, им всем тридцать или за тридцать – Боккетти, Ещенко, Комбаров и Таски. Так вот, обыграли их молодые азартные ребята – Баринов, Алексей и Антон Миранчуки. Эти трое фактически сделали игру, ну, и конечно, еще Фернандеш, – очень хорошего уровня футболист.

Они доказали, что молодость и азарт всегда будет побеждать тех, кто уже всего добился и к тому же подкопил денег.

ПРОБЛЕМА ТРЕТЬЯ: КОМБАРОВ

В прошлом сезоне была популярная фраза, запущенная одним из болельщиков: Глушаков – это похороны. Я ее перефразирую: Комбаров – это похороны «Спартака». Я не цепляюсь к нему, но если взять пятьдесят последних пропущенных «Спартаком» голов, то рядом так или иначе будет присутствовать Комбаров.

Из-под него только в этом матче были забиты три гола. Первый – подача справа, Баринов у него выигрывает второй этаж, удар головой и мяч в воротах. Второй гол. Миранчук один в зоне Комбарова, спокойно переправляет мяч в ворота после фланговой передачи. И третий гол – Комбаров не успевает помешать Коломейцеву, лишь толкает в спину. В это опять же происходит в его зоне.

И еще хочу важную вещь сказать. Каррера так и не научил их ни индивидуально, ни коллективно играть в защите. Но Каррера ведет себя так, будто он находится в Италии и работает в «Ювентусе», где обученные, классные защитники. Это «Ювентус» может себе позволить побеждать в половине игр со счетом 1:0. Забить гол, а потом закрыться и играть на контратаках. Но когда «Спартак» отходит назад, всегда пропускает.

После перерыва Каррера дал им установку отойти назад, играть строго в обороне, но про контратаки команда совсем не думала. И только когда уже четыре пропустили, Промес один гол отыграл. А надо было даже в меньшинстве идти вперед и забивать третий еще при счете 2:0.

По двум последним матчам я увидел, почему Каррера раньше не ставил Селихова. С ЦСКА гол от Витиньо полностью его. С «Локо» трудно его обвинить в этих четырех голах, но мяч постоянно летал вдоль ворот, ну хоть раз выручи команду! Но он не выручил ни разу и вообще выглядел растерянным.

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Евгений Ловчев
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