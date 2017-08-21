Дмитрий Жеребченко: Я не видел себя жителем США

Через месяц после первой своей победы на чемпионате мира в Лейпциге в личных соревнованиях рапиристов 28-летний спортсмен ЦСКА Дмитрий Жеребченко узнал пол будущего первенца. Прекрасный повод для интервью с несгибаемым человеком, дважды сумевшим вернуться в большой спорт после непростых испытаний, и стать лучшим рапиристом планеты.

Дмитрий Жеребченко к 28 годам прошел два жестоких испытания на прочность. В 2012 году врачи запретили талантливому фехтовальщику, на тот момент чемпиону мира среди кадетов, заниматься спортом. Причина – проблемы с пищеварением. Не имея возможности выступать на высоком уровне, он на полтора года уехал в США, чтобы работать детским тренером в клубе фехтования.

В большой спорт Дмитрий вернулся в 2014 году, пробился в состав олимпийской сборной России и был близок к тому, чтобы вместе с партнерами выиграть золото в командном турнире рапиристов.

Но на высшую ступень олимпийского пьедестала поднялись три россиянина: Артур Ахматхузин, Алексей Черемисинов и Тимур Сафин. Четвертым лишним оказался Жеребченко. Проведи он хотя бы один бой в командном турнире, стал бы олимпийским чемпионом. Однако итальянский специалист Стефано Чериони, руководивший тогда нашими рапиристами, в Рио не дал шанса Жеребченко.

После Игр-2016 Федерация фехтования России не продлила контракт с итальянцем. Жеребченко стал тренироваться под руководством Ильгара Мамедова - главного тренера сборной России. И результат не заставил себя ждать. Через год после Рио Жеребченко стал чемпионом мира в личных соревнованиях! Причем, до Жеребченко этот титул смогли завоевать только два российских рапириста: Дмитрий Шевченко в 1995-м и Алексей Черемисинов в 2014-м.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Дмитрий Жеребченко Родился 27 июня 1989 года в Курчатове (Курская область, СССР). Российский фехтовальщик на рапирах. Левша. Начал заниматься фехтованием в 1998 году у тренера Л. О Сафиуллиной. Тренируется под руководством тренеров И.М. Мавлютова и И.Я. Мамедова. Выступает за спортивный клуб ЦСКА. Мастер спорта России международного класса (2016). Чемпион мира (2017), чемпион мира среди кадетов (2006), двукратный чемпион Европы среди молодежи (2008, 2009), победитель Всемирной Универсиады, двукратный чемпион России (2015), В 2012 году окончил юридический факультет Юго-Западного государственного университета, в 2017 окончил Российский Государственный Социальный Университет (факультет адаптивной физической культуры). До ЧМ-2017 был 23 в мировом рейтинге, сейчас стал 7.

ПРО ОЛИМПИЙСКОЕ «ЗОЛОТО»

- Дмитрий, если бы вы раньше стали работать под руководством главного тренера сборной России подполковника Ильгара Мамедова, были бы олимпийским чемпионом…

- Может быть. Но история не имеет сослагательного наклонения. Я лишь с ноября 2016 года я тренируюсь у Ильгара Яшаровича Мамедова.

- Дмитрий, что вы чувствовали в тот момент, когда партнеры по команде выиграли олимпийское «золото» и поднялись на пьедестал, а вы - нет?

- Тяжело было пережить тот день. Самое ценное, что может заслужить спортсмен – это олимпийскую золотую медаль. Она была близка, но все же не досталось мне. Из той ситуации я постарался извлечь максимум пользы. Стал еще больше и усерднее работать. Так я пришел к золоту чемпионата мира. Если бы продолжал расстраиваться из-за упущенной олимпийской награды – то лучше было бы закончить со спортом. С другой стороны я получил бесценный опыт, побывал в эпицентре финале Олимпийских игр, почувствовал бешеные эмоции. Пусть не получил медаль, но я радовался вместе с ребятами. Что нас не ломает - делает сильнее.

- Выходит, вы стойкий солдат?

- Получается, что так.

- И у вас нет обиды на Чериони?

- Я не привык вспоминать старое и обижаться. У тренера своя цель. Он ее достиг. Говорить, что итальянец сделал что-то неправильно во время командного турнира – не могу. Сборная российских рапиристов стала победителем олимпийского турнира. Все три встречи у наших ребят проходили в серьезной борьбе, и Чериони решил ничего не менять.

- Просматривая те олимпийские встречи командного турнира, вы наверняка ловили себя на мысли, что в определенный момент Чериони мог выпустить вас на замену…

- Задним числом легко найти любую возможность. Но мы не знаем, как пошла бы командная встреча, выпусти тренер на бой меня. Ведь через один-два боя ситуация в поединке команд может измениться. В Рио на месте Чериони, возможно, я поступил бы также. Тренер принимает решения, опираясь на свой опыт. С него спрашивают за результат.



- Никто не извинялся перед вами, что вы не стали чемпионом Игр?

- Нет. Ребята по команде расстроились, конечно, что я не получил золотую медаль, не постоял на пьедестале вместе с ними. У нас в сборной России дружный коллектив. В трудные моменты ребята поддерживают друг друга. Но таковы правила в фехтовании на Олимпийских играх.

ПРО ЖИЗНЬ В США

- Что чувствовали в тот момент, когда в 2012 году врачи вам запретили заниматься фехтованием?

- Мне было 23 года. Врачи мне сказали: заканчивай. У меня выбора не было. В голове сумбур и каша. Всю жизнь в фехтовании, строил перспективы и в одночасье мир разрушился. Я растерялся и не знал, что делать дальше. Спустя некоторое время меня пригласили на работу в США тренером. На тот момент я уже окончил юрфак. Полгода ходил на курсы английского. Благо, владелец клуба фехтования, куда я трудоустроился, говорил на русском, и восемь моих коллег из девяти тоже знали великий и могучий. Клуб фехтования – в пригороде Нью-Йорка. В плане работы – было несложно. Ученики - от 6 до 10 лет. Клуб готовил детей для поступления в университеты, где-то примерно до уровня кандидатов в мастера спорта.

- Красиво жили в США?

- Скромно. Вместе с другим тренером снимали таунхаус. Заработанных денег хватало на проживание, но чтобы их откладывать – такого не получалось. В США я ехал попробовать себя в качестве тренера, занять себя работой, но через полтора года в Америке понял: пора домой. Я не договорился с владельцем клуба о новом контракте. Надо было либо искать другой клуб, либо возвращаться в Россию. Да и не видел я себя в Америке.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОССИЮ

- Когда вы вернулись на Родину?

- В июне 2014 года. Вернулся в никуда, не знал, что буду делать. А в июле в Казани проходил чемпионат мира, куда отобралась моя супруга - известная российская саблистка и моя одноклубница по ЦСКА Виктория Ковалева.

Я поехал в Казань как болельщик. Посмотрел соревнования рапиристов. В восьмерке лучших были те, с кем я соперничал два года назад. Тогда я подошел в Мамедову и спросил: возможно ли вернуться? Он сказал: да, если ты решишь вопросы по медицинскому допуску к соревнованиям. Удивительно, что когда я проходил медобследование – вопросов у врачей не возникло. Честно, даже не знаю, как рассосалась моя болячка. Возможно, положительно повлияло на здоровье то, что полтора года в Америке я жил без стрессов.

- Быстро вернулись в сборную России после возобновления тренировок?

- В декабре 2014-го принял участие в Кубке России. Потом Чериони посмотрел на меня в деле и сказал: чем больше сильных спортсменов, тем лучше для команды… Ему я понравился. Так я начал тренироваться в сборной России. Получается, руку помощи мне протянул Мамедов, сделав все, чтобы я вернулся, и Чериони надо отдать должное. Конечно, я очень благодарен своей жене. Она всегда меня поддерживала в трудную минуту, чтобы я не опускал руки, не отчаивался.

ПРО СУПРУГУ И ПЕРВЕНЦА

- Когда вы познакомились с супругой?

- Осенью 2007 года. Нам было по 18 лет. С 2009 года начали встречаться, в 2012-м поженились. Когда мне запретили соревноваться, Виктория сказала: хорошо, езжай в Америку. Несмотря на свой плотный график соревнований, и тренировок, она при первой возможности прилетала ко мне в США. Вика в 2016 году стала чемпионкой России в личных соревнованиях, выигрывала серебро на этапе Кубка мира. На Играх в Рио она была запасной в нашей женской сборной по сабле. Сейчас Вика в декретном отпуске, но, думаю, еще вернется в большой спорт.

- Когда ожидаете первенца?

- Готовимся стать родителями к Новому году. Сегодня, после посещения больницы, стало известно, что у нас должен родиться мальчик. Я счастлив! У меня, кстати, было ощущение, что должен быть мальчик. Может быть, если бы не соревнования, мы раньше бы стали родителями, но решили, что сейчас - пора.

ПРО ЧМ-2017

- Ваша победа на чемпионате мира стала сенсацией для окружающих?

- Для окружающих – может быть, но не для меня. Я много работал и шел к этой цели. Поэтому не могу сказать, что золотая медаль чемпионата мира свалилась мне как снег на голову. В течение этого сезона на трех соревнованиях я уступал лидерам мирового фехтования с разницей всего в один укол -14:15. В Париже проиграл американцу Рейсу Имбодену, затем дважды, сначала в США, потом в Санкт-Петербурге, уступил олимпийскому чемпиону Рио итальянцу Даниэле Гароццо. Кстати, на чемпионате мира в Лейпциге мы могли встретиться с Гароццо в финале, но в полуфинале итальянец уступил японцу. Конечно, удача была на моей стороне в Лейпциге. Без нее крупные турниры не выигрываются, и рапира отскакивает от противника, и фонарь не загорается, а ты вроде бы все правильно сделал.

- Часто мысленно возвращаетесь к триумфальному для вас чемпионату мира?

- Не часто, но всех своих соперников на пути к золоту помню.

- Путь к золоту вы начали с предварительного тура. Затем одолели румына, потом двух рапиристов из Гонконга, в 1/8 финала пересилили Алексея Черемисинова, в четвертьфинале – американского гиганта Александра Массиаласа (рост 191 см), в полуфинале победили японца Такаиро Сикине, а в финале его соотечественника - Тосию Саито. Какой бой был самым сложным для вас?

- Когда фехтуешь с соотечественником, исход боя непредсказуем. Это всегда тяжелые поединки. Публика тебя не поддерживает – это негласные правила для болельщиков, когда свои ребята разбираются между собой. Потом мы тренируемся вместе, знаем сильные и слабые стороны друг друга. Не могу сказать, что не сомневался в исходе боя. Просто старался отбросить лишние мысли. Думал только, как нанести следующий укол. Нельзя мысленно распыляться, иначе теряешь нить боя. Американец Массиалас - соперник с нестандартной техникой, не случайно он выиграл общий зачет Кубка мира. У него гибкая кисть, из разных положений американец выводит конец клинка таким образом, что попадает в соперника в, казалось бы, явно проигрышных для себя ситуациях. С первой секунды боя с американцем я цеплялся за каждый укол. При счете 8:8 и я нанес семь уколов подряд, но во время не было ощущения, что я сильно веду и победа в кармане. После победы над американцем, я почувствовал, что сильно устал. Мне помогло, что правильно кушал весь этот день.

ПРО МЕНЮ ЧЕМПИОНА И КВАРТИРУ В МОСКВЕ

- Поделитесь чемпионским меню...

- Батончики, в состав которых входят мюсли, сухофрукты, мед, изюм. Простая вода. За весь день съел штук восемь батончиков и шесть бананов. Постоянно пил воду. Шоколад я не особо ем. Еще один секрет успеха. Перерыв между боями минимум минут 40, и после каждого боя я выходил на улицу.

- На перекур?

- Я не курю. Просто слушал музыку в наушниках или общался с женой. Она болела за меня на трибуне во время турнира рапиристов. Сидели, спокойно разговаривали. Никакой эмоциональной накрутки.

- На Играх в Токио-2020 вам будет 31 год…

- Планирую и после Токио выступать. После того, как был отлучен от большого спорта, после работы детским тренером в США, я еще сильнее ощутил, насколько люблю фехтование и как скучно мне жить без него. Мне огромное удовольствие доставляет побеждать, стоять на пьедестале, но я обожаю и тренировочный процесс. Тренировки тяжелые, устаю, прихожу домой, как говорится, без задних ног, но получаю удовлетворение от этого. Не только ради результата я вернулся в фехтование, мне нравится сам процесс.

- Посмотрел вашу анкету на сайте ФФР. Вам нравится группа Scorpions, хобби – чтение, любимая книга - «Старик и море», любимый фильм «О чем говорят мужчины»… Вы не находите, что это отличный набор для флегматика...

- Да, я спокойный по характеру. Редко, но можно вывести меня из равновесия. Мой тренер Ильгар Мамедов, когда я начинаю «засыпать» во время боя, заводит меня своей харизмой. Криком зажигает во мне огонь и добавляет экспрессии.

- В каком городе вы сейчас живете?

- Родился и тренировался я в Курчатове, потом переехал в Курск, но в последнее время чаще живу в Москве, где тренируюсь. Порядка 200 дней в году у фехтовальщиков сборной России проходят сборы.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Виктория КОВАЛЕВА, супруга Дмитрия Жеребченко

- Дмитрий очень целеустремленный человек. Когда он завершил спортивную карьеру из-за запрета врачей, я понимала, что он свое еще не отфехтовал. Но поддержала бы любое его решение – уйти или остаться в спорте. Он не из тех, кто в случае неудачи, уйдет в себя и будет лежать на диване. Дима будет продолжать работать, и доказывать, что в мире есть медали, которые можно завоевать. Я уверена, что он добился бы успеха в любой сфере деятельности, потому что мой муж очень стойкий.