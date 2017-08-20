«Барселона» без Иньесты. Такое возможно?

Андрес Иньеста и Эрнесто Вальверде Фото: Gettyimages.ru

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста может покинуть команду. Об этом полузащитник сообщил интервью изданию El Pais. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года. Но продлен он, видимо, не будет. Для большинства поклонников «блауграны» эта новость стала настоящим шоком. Почему? Чтобы это понять, достаточно вспомнить ключевые моменты в карьере великого Иньесты.

Первый выход за основу

В составе «Барсы» Иньеста дебютировал в 2002-м, когда юное поколение поклонников его таланта еще даже не появилось на свет. Луи ван Гал выпустил его на поле в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

Сменщик Рональдиньо

В сезоне 2003/04 Иньеста стал более-менее регулярно выходить на поле. Первое время он был сменщиком великого Рональдиньо. Через пару лет они уже играли вместе. Иньеста таскал рояль, а Роналдиньо солировал. С приходом в команду Деку молодой Иньеста не потерял места в составе. А когда травмировался Хави, брал на себя функции главного диспетчера в середине поля.

Дебютный гол

Свой первый гол за «Барсу» Иньеста забил в ворота «Леванте» в январе 2004-го в матче Кубка Испании. Каталонцы тогда выиграли 3:1, Иньеста отличился на четвертой минуте встречи.

Победа в Лиге чемпионов

Финал 2005 года между «Барселоной» и «Арсеналом» вышел драматичным. Каталонцы выиграли 2:1. Иньеста вошел в игру после перерыва. Не забил, не сделал голевой передачи, тем не менее, был частью той великой команды Франка Райкарда.

Решающий гол в Лиге чемпионов

В полуфинале ЛЧ-2008/09 «Барселона» встречалась с «Челси». В первом матче на «Камп Ноу» была зафиксирована нулевая ничья. В ответной игре лондонцы долгое время в счете вели, благодаря голу Эссьена. Пока на 93-й минуте не забил Иньеста. Его точный удар вывел команду Пепа Гвардиолы в финал.

Гол, который сделал Испанию чемпионом

До 2010 года сборная Испании никогда в своей истории не становилась чемпионом мира. Иньеста вместе с командой Висенте дель Боске этот недочет исправил. Гол Андреса в ворота Нидерландов в дополнительное время оказался единственным и принес «красной фурии» долгожданный титул.

Лучше Месси и Роналду

Летом 2012 года Иньеста был признан УЕФА лучшим футболистом года и оставил позади себя Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

30 титулов

В мае этого года после победы в финале Кубка Короля над «Алавесом» Иньеста выиграл свой 30-й трофей в форме «Барсы». Столько же у Лионеля Месси. Андрес и Лео стали первыми футболистами в истории клуба, достигшими этого показателя. Список трофеев у каждого из игроков одинаков: восемь побед в чемпионате Испании, семь Суперкубков Испании, четыре выигранных Лиги чемпионов, пять Кубков Испании, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионата мира.