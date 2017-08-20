Екатерина Гамова: На этом ЧМ слабая организация, но мы все равно будем побеждать

Двукратная чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова рассказала «Советскому спорту» о том, как сборная России U-18 стартовала на чемпионате мира в Аргентине.

«СТАРТОВАЛИ ХОРОШО»

– Как наша сборная провела первые матчи на чемпионате мира?

– Наша команда хорошо стартовала на чемпионате мира U-18 – мы уверенно обыграли сборные Мексики и США со счетом 3:0. Завтра нам предстоит встреча с командой Белоруссии, а следом мы встретимся со сборной Бразилии, и на этом групповой этап закончится. Впереди у нас два самых сложных и ответственных матча. Перед нами стоит задача занять первое место в группе, чтобы в дальнейшем было проще проходить турнирную сетку в плей-офф.

– Сборную России можно причислять к фаворитам этого турнира?

– Да, безусловно, нас можно рассматривать, как фаворитов.

– Кто главные соперники нашей команды на этом чемпионате мира?

– На данный момент сложно сказать. Мы впервые встречаемся со сборными с других континентов. Безусловно, нам знакомы европейские команды, но, в целом, мы стараемся не забегать вперед. Завтра у нас важнейшая игра с Белоруссией, все мысли только о ней.

– Но за развитием событий в других группах наблюдаете?

– Да, мы смотрим, как играют сборные в других группах – неплохо выглядит Италия, которую мы обыгрывали в финале чемпионаты Европы. Судя по результатам, хорошо идет Япония. Перед чемпионатом мира у нас была возможность провести товарищеские матчи с Аргентиной и Китаем, но я бы не сказала, что это уж очень сильные соперники. Их мы обыграли по 3:0. В целом, пока на этом турнире европейские сборные обыгрывают представителей остального мира.

– Что из себя представляют бразильянки на этом уровне?

– Это неплохая команда с хорошей игрой. Правда, в первом матче на турнире они проиграли сборной Белоруссии со счетом 0:3, но состав у них хороший. Там есть игроки, которые выступали на чемпионате мира по старшему возрасту.

«У ТРЕНЕРОВ И ИГРОКОВ ПОЛНОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»

– В каком состоянии к турниру подошла наша сборная?

– В плане здоровья игроков у нас перед чемпионатом были небольшие сбои – две девочки приболели, но медицинский штаб справился, мы дали им отдых и к первым матчам все подошли в оптимальной форме. Всеми силами стараемся поддерживать хорошее состояние игроков, как в физическом, так и в моральном плане. Этому мешает плохая организация турнира: постоянно какие-то накладки, нестыковки. В основном зале очень холодно, в тренировочном - плохое покрытие. К организаторам очень много вопросов, но мы стараемся подстраиваться к этим условиям.

– У команд Мексики и США наша сборная выиграла с огромным преимуществом. Мы настолько выше классом?

– Что касается Мексики, то я думаю, что они не могут с нами играть на равных, мы команда другого уровня. От американок мы ожидали большего сопротивления. Мне нравится эта команда в плане подбора игроков, там много физически развитых девочек, я думаю, что через несколько лет они смогут заявить о себе. Но на данный момент мы с ними справляемся и делаем это неплохо.

– Как обстоит дело с судейством на турнире?

– Пока никаких проблем не было. Никаких претензий по нашим играм к судьям предъявить нельзя.

– Тренерский штаб сборной России и команда уже притерлись друг к другу?

– Между тренерами и игроками полное взаимопонимание, в этом плане все в полном порядке. Мы с тренерским штабом находимся в тесном контакте, постоянно обсуждаем, что нужно делать, что предоставить нашей команде лучшие условия. В общем, нормальная, рабочая атмосфера.

– Девушек настраиваете на максимальный результат сразу или идете от игры к игре?

– Сборная России априори должна бороться за самые высокие места. Меня с детства учили, и девочкам я это постоянно говорю: «Сборная России на любой турнир приезжает за первым местом». Получается по-разному, но то, что цели у нас самые высокие, – это всегда было, есть и будет.

«В ЭТОЙ КОМАНДЕ ЕСТЬ ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕВОЧКИ»

– Из каких игроков состоит костяк нашей команды?

– В основном это игроки 16-17 лет, но есть Татьяна Кадочкина, которой 14. Она выступала на чемпионате Европы U-16, стала MVPтурнира и заняла с командой второе место.

– На какой позиции она выступает?

– Таня доигровщица, но в последнее время на нее выпала серьезная нагрузка, поэтому в настоящий момент мы ее используем в качестве двойной замены. Решили поберечь, дать Тане немного прийти в себя. Пока мы справляемся и тем составом, который определили перед началом чемпионата мира.

– Кто-нибудь из наших девушек уже близок к команде мастеров?

– Сложно сказать. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти наши девочки играли не в детских соревнованиях, а в Суперлиге, ну или хотя бы в Высшей лиге – группе А или Б – не важно. Для них это был бы хороший толчок. И мне бы очень хотелось, чтобы кто-то из этих игроков в будущем подключался к главной команде страны.

– Когда это будущее может наступить?

– В нашей команде есть талантливые игроки и при определенном подходе, через год-два они могут оказаться в основной сборной.