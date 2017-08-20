Психоделика, подтяжки и жена Луи VII. Самая безумная регбийная форма

Красота – страшная сила, особенно, если дело касается регбийной формы. Порой эта сила настолько страшна, что невольно думаешь: а что было на уме у дизайнера? Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов покопался в истории и нашел самые нестандартные регбийки разных времен и народов.

Сборная ЮАР решила удивить болельщиков и создала сразу четыре комплекта новой формы для своих игроков. Наряду с традиционной расцветкой и неброскими вариациями дизайнеры создали поистине «ядерный» экземпляр! Что же нас ждет в дебютном матче «Спрингбокс» в Регби чемпионшипе? Красная форма! ЦК КПСС непременно бы наградил дизайнеров за идеологически верную расцветку, а вот нам приходится несладко. Задумка сборной ЮАР ясна: форм наделали много, а «выгулять» нужно каждую из них. Пока болельщики осваиваются с красными «Спрингбокс», самое время вспомнить самые одиозные регбийные формы в истории.

Несколько лет назад руководство английской «семерки» представило в прямом смысле ослепляющую концепцию футболок. Газеты сразу же назвали форму аркадной психоделикой 80-х. Оказывается, разбросанные где ни попадя пиксели означали ДНК розы! Теперь-то все ясно. В таких глубоких задумках, как говорится, без поллитра горячительного не разберешься.





В 2007-м году Кардифф увидел «Олл Блэкс» совсем даже не в черной форме. В полуфинале Кубка мира сборная Новой Зеландии встречалась с Францией. Новозеландцы вышли на поле в серых футболках, похожих на низкокачественную одноразовую форму для любительского крикета. То ли французы были так хороши, то ли облачение «Олл Блэкс» подвело, но Новая Зеландия проиграла 18:20 и вылетела из турнира. Больше к серому цвету на форме новозеландцы не подходили за версту.





Австрийский регби – явление довольно редкое в мире игры с овальным мячом. Но если в игре австрийцы не особо заметны, то дизайнеры решили проявить себя по максимуму. Мало того, что от формы сборной рябит в глазах из-за сотен красных и белых квадратиков, так еще и мультяшные подтяжки не вызывают ничего, кроме гомерического хохота. Сложно сказать, сыграла ли хоть один матч команда Австрии в таком комичном виде. Если да, то положительных эмоций сопернику они точно добавили.





Кто является королем регби в мире? Вопрос риторический. А вот королями сумасшедшей формы можно по праву считать французский «Стад Франсэ». Апогеем дизайнерского безумия стала концепция формы 2008-го года, на которой красовалась жена Луи VII из далекого XIII века. И все бы ничего, но портрет знатной дамы был выполнен в красочном поп-арт стиле Энди Уорхола.

А вы говорите: как это «Спрингбокс» будут играть в красном? Болельщикам ЮАР еще повезло, что на форме фиолетового цвета не красуется пиксельный портрет Нельсона Манделы в поп-арт стиле.