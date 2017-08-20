Кто столица, кто станица так и не разобрались. Как прошло «южное дерби»

«Советский спорт» рассказывает о матче «Ростов» – «Краснодар» (0:0).

ГОСТИ ИЗ СТАНИЦЫ

Матчи «Ростова» и «Краснодара» в последнее время запоминаются болельщикам не только яркой игрой. Обычно принципиальные соперники пытаются подколоть друг друга с помощью баннеров и рекламных щитов. В прошлом сезоне «быки» с нетерпением ждали у себя автобус под управлением Бердыева. Желто-синие ответили рекламным щитом про магнит (намек на Сергея Галицкого, который владеет одноименной сетью магазинов).

В новом чемпионате первая встреча южного дерби досталась «Олимпу-2». «Ростов» не стал прерывать традиции взаимных выпадов и нарисовал такую картинку.





Приглашение получилось провокационным. В комментарии к посту набежали болельщики команд. О статусе южной столицы оба города спорят испокон веков. Официально главный город ЮФО – Ростов-на-Дону, но соседи из Краснодара с этим не согласны.

АНШЛАГ ВЕРНУЛСЯ НА «ОЛИМП»

Приезд «Краснодара» вызвал серьезный ажиотаж в южном городе. Впервые за долгое время вновь стал актуальным вопрос о лишнем билете. За день до матча в продаже оставались места в «Ложу А» – по 5 тысяч рублей. Остальные были раскуплены. Естественно «проснулись» и спекулянты. В интернете места за ворота можно было найти по 2-3 тысячи.

Гости тоже не остались без поддержки. Организованного выезда у болельщиков «Краснодара» не получилось, но, тем не менее, на гостевом секторе «Олимпа» можно было найти около сотни болельщиков «быков», которые начали приезжать южную столицу за день до начала игры.

Интересно, что основа «Краснодара» решила добираться до соседнего города в воскресенье. 40 минут в воздухе и самолет с «быками» уже был на месте. Кстати, «Ростов» к соседям не летает, а ездит на автобусе. Но возможности клубов вряд ли можно сравнивать. Все-таки это совершенно разные уровни в плане финансов.

БУХАРОВ ЕЩЕ ЛЕЧИТСЯ

В составе «Ростова» сюрпризов не оказалось. В атаке – Дядюн, в защите вновь вышел Бобен, который заменил травмированного Вилюша. Место инсайдов заняли Зуев и Калачев. Белорус в прошедшем матче с «Уфой» стал главным героем.

К своим достижениям ветеран желто-синих отнесся скромно.

– Уже приучил и болельщиков, и себя, что часто отдаю передачи, но я давно не забивал. Приятно, что сумел поразить ворота соперников уже три раза в этом сезоне. Но главное – результат команды, – отметил футболист перед «южным дерби».

Что касается Бухарова, форвард вернулся из Германии, где лечил мышечную травму. В ближайшее время он может начать тренировки с командой.

У «Краснодара» же в атаке с первых минут вновь вышел воспитанник Игнатьев. Смолов пока что не набрал форму и до 61-й минуты смотрел футбол со скамейки запасных.

МАТЧ ПЕРЕНЕСЛИ

За два часа до стартового свистка пришла новость, что начало дерби перенесли на 5 минут. Причина – просьба вещателя. Видимо, на главном спортивном канале страны не рассчитали, что матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Челси» завершится так поздно.

Пока футболисты томились в раздевалках на трибунах начали разворачивать масштабный перфоманс. Состоял он из двух частей. На первой был изображен Леонид Кучук и футболисты, которые пришли летом, на другой – кадры побед прошлого сезона.

Готовятся команды к выходу на поле! Отличный баннер наших болельщиков! #РостовКраснодар pic.twitter.com/QJ79qwPCDZ — Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2017 г.

«Новый «Ростов», продолжая традиции» – гласила надпись на полотнах. На Дону верят, что хороших результатов можно добиваться и после ухода Курбана Бердыева.

СМОЛОВ НЕ ЗАБИЛ

«Ростов» начал резво. Ставку желто-синие сделали на дальние удары. Один из них едва не завершился голом. Калачев «зарядил» метров с 20, но для гола не хватило каких-то сантиметров. «Краснодар» ответил выходом практически один на один с Песьяковым. Хозяев каким-то чудом спас чудесный подкат Паршивлюка.

После 25 минуты игра успокоилась, и накал дерби почувствовался лишь однажды. Уже в концовке тайма с болельщиками повздорил получивший травму Ристич. Игрок «быков» предложил разобраться на кулаках фанаты «Ростова», но до драки дело не дошло.

После перерыва на поле вышел Смолов, но картина происходящего от этого не изменилась. «Ростов» атаковал больше, но последнего паса и опасных моментов хозяев не хватало. Итог встречи – 0:0. «Ростов» закрепился в верхней части таблицы, а «Краснодар» сохранил силы на ответный матч Лиги Европы с «Црвеной Звездой».