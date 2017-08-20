Швед был прекрасен, но полякам повезло

На турнире в Гамбурге сборная России, подготовка которой к ЧЕ-2017 уже близка к завершению, проиграла все три матча: вслед за немцами и сербами сегодня наши уступили полякам – 78:81.

Думаю, это был лучший матч Алексея Шведа за сборную России. И дело тут не в красивой статистике, навевающей ассоциации с американским понятием «трипл-дабл» и сеющей традиционно «шведские» подозрения в индивидуализме - взять хотя бы 5 из 15 попаданий с игры или 4 из 11 с трехочковой дистанции. Но в данном случае цифры - ерунда, они совершенно ничего не объясняют. То, как Швед играл с поляками, надо было просто видеть.

У НАС НАКЛЕВЫВАЕТСЯ «РУССКИЙ СПАНУЛИС»?

А увидели мы - подлинного лидера. Взрослого, думающего, и, что самое важное, всерьез беспокоящегося: получается у него это лидерство или нет. Плюс чуть ли не плюющего на статистику, которую Швед давно умеет «доводить до ума» даже в плохих матчах (при его мастерстве дело не самое хитрое). Сколько раз это уже было: проваленная игра с сильным соперником, и на последних минутах Швед, вместо того, чтобы горевать на скамейке, набрасывает уже расслабленной защите пяток мячей - и еще один протокол ложится в его послужной список. Мол, в Америке так принято.

Сегодня в тайм-аутах Швед не сидел тихонько в углу, а, наоборот, перебивал главного тренера Сергея Базаревича, оживленно втолковывая что-то партнерам. А на паркете - и на подбор шел «как из пушки», и в защите постоянно страховал. Вы помните, чтобы у него количество блок-шотов и потерь было одинаковым?! Я вот, например, не помню. А в этой игре - по одному.

Хотя важнее всего был, конечно, «фактор баланса». Между игрой на себя и на окружающих – и с обязательным учетом способностей каждого из последних. Именно в этом заключается «роль лидера». В матче с поляками Швед исполнил ее просто на загляденье. Когда в середине четвертой четверти он вышел на линию штрафных, было невозможно поверить в то, что это его первые очки во второй половине. Как первые?! Он же ведет всю игру! Да если бы не он, не его обострения с голевыми пасами, мы бы уже давно «горели» почище, чем сербам накануне.

Можете обвинять меня в «мании преувеличения», но от этого «гамбургского Шведа» временами даже самим Спанулисом всерьез попахивало. А лучшего комплимента защитнику сделать, по-моему, просто нельзя. На его фоне сравнение, допустим, с «якобы небожителем» Алленом Айверсоном на самом деле звучит оскорблением завзятого хама. Вот такой у нас сегодня был замечательный Швед.

ШВЕД – ЭТО НЕ ШРЕДЕР

Тут вы, видимо, спросите: а что ж он тогда поляков не обыграл, как позавчера Шредер – сборную России? Отвечаю: Швед - не Шредер. Да, он послабее индивидуально, и он не такой резкий, но в баскетбол, как известно, играют не один на один, а пять на пять. Ураганного Шредера, который в пятницу чуть ли не в одиночку разорвал нашу защиту, сдержать на самом деле можно - уж поверьте мне на слово. Жесткими, иногда грубыми и обязательно коллективными действиями, но точно можно. А вот такого Шведа, как сегодня, - не уверен. Очень сомнительно.

Эх, если бы он еще поменьше рисковал при передачах… Ну зачем по-пижонски пасовать из-за спины партнеру, стоящему на дуге в какой-то паре метров от тебя - это ж потеря времени, а порой и точности?! Хотя это я так, уже ворчу. В принципе, каждый лидер имеет право на свои небольшие «закидоны». Лишь бы в остальном Швед и дальше так играл. Это гораздо важнее итоговых 0-3 сборной России на гамбургском турнире.

Ну да, у поляка Понитки за шесть секунд до сирены влетел сумасшедший трехочковый - через руки Мозгова и с отскоком от щита. А у Воронцевича за две секунды (после того, как Мозгов при счете «-3» умышленно смазал второй штрафной) - наоборот, не влетел. Лотерея. Разговор-то о другом: как до такой лотереи не доводить. И в этом направлении ничего более важного, чем прогресс Шведа, быть просто не может. Если он начнет опять играть «на себя» - сборной конец. Из группы на этом чемпионате Европы запросто можем не выйти.

КОСТЯК КОМАНДЫ ОПРЕДЕЛЕН

По Гамбургу было заметно, что Базаревич, конечно, старается давать отдых основной пятерке, но в скамейку запасных не очень-то верит: Швед, Мозгов, Хвостов, Воронцевич и Фридзон с поляками сыграли от 25 до 32 минут, а все остальные (правда, из их числа я выделил бы Курбанова, у которого сегодня не пошло, но который в Стамбуле наверняка будет ключевой фигурой) - от 14 и меньше. С другой стороны, не очень понятно, почему наш тренер меняет лидеров не по очереди, а «пачками». Уж слишком часто Швед и Мозгов одновременно отсутствовали на паркете, и соперники этим, кстати, с удовольствием пользовались. Сегодня у перечисленной выше основной российской пятерки средний показатель «плюс-минус» составил «+8,4», а на табло в итоге получились «-3».

Гамбург дал очень много информации. Гораздо больше, чем предшествовавшие ему домашние турниры в Петербурге и Казани. Слишком сильно горевать от этих 0-3 в Германии я пока бы поостерегся: какой-никакой, а процесс в команде все-таки есть. Теперь 25 августа сыграем последний контрольный матч с финнами в Хельсинки - и вперед, на стартующий 31-го числа чемпионат Европы.

Международный турнир

Гамбург

3-й тур

Польша – Россия – 81:78 (12:15, 22:16, 17:23, 30:24)

Польша: Э.Слотер (16), Вачински (13), Цель (11)

Россия: Швед (20+8 передач+7 подборов), Мозгов (18+8 подборов), Фридзон (11), Воронцевич (9), Хвостов (8), Зубков (5), Курбанов (4), Д.Кулагин (2), Ивлев (1), М.Кулагин (0), Антонов (0), Бабурин (0).

Германия – Сербия – 56:87

Итог: Сербия – 3 победы-0 поражений, Польша – 2-1, Германия – 1-2, Россия – 0-3