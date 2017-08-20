Трещины в экономической модели НБА. Как в лучшей лиге мира «сливают» сезоны?

Джонатан Джаркс, автор The Ringer, затронул в своей недавней публикации любопытный вопрос: почему Адам Сильвер не сможет изменить структуру НБА? О роли комиссионера в жизни НБА мы уже подробно писали. Теперь предлагаем с небольшим сокращениями перевод любопытной статьи заокеанского автора.

НБА может быть более прогрессивной лигой, чем МЛБ или НФЛ, но она по-прежнему во многом консервативна и не склонна к изменениям. Пропасть между двумя конференциями в лиге была проблемой почти 20 лет, и она только возросла в это межсезонье. Тем не менее даже если ЛеБрон Джеймс отправится на запад в следующем году, формат плей-офф останется прежним. Люди жалуются на правило «one-and-done» (ситуация, когда игрок может выставить свою кандидатуру на драфт при условии, что он проучился в колледже не менее года) и «сливы» сезонов в течение многих лет, и лига ничего не сделала для устранения главной проблемы.

Несмотря на то, что существует много споров о том, насколько решение данных проблем смогло бы улучшить состояние дел в пределах площадки, большинство аргументов «за» или «против» не относятся к делу. НБА - это бизнес, и все, что она делает, основано на максимизации доходов 30 групп собственников. Комиссионер Адам Сильвер не будет настаивать на каком-либо предложении, которое может навредить их чистой прибыли. Комиссионер НБА обладает той же властью, что и владельцы клубов. На кону слишком много денег, чтобы избирать иной путь.

Сильвер так же не всесилен, как и до него был Девид Стерн. Он не может щелкнуть пальцам и делать то, что, по его мнению, отвечает интересам спорта, и он не может помыкать состоятельными бизнесменами, которые вложили в лигу миллиарды долларов.

Если бы это было в зоне непосредственной власти комиссионера, то формат плей-офф уже изменился бы некоторое время назад. Это была одна из первых вещей, которую Сильвер хотел сделать, став комиссионером лиги, заявив, что структура в виде двух конференций больше не нужна, теперь команды летают чартером вместо коммерческих рейсов, подразумевая тем самым ненужность деления лиги по географическому признаку. Через год он выступил с предложением о том, что дисбаланс в лиге необходимо устранить. Он все еще говорит об этом в 2017 году, но он признает, что этот вопрос больше «не стоит на повестке дня», поднимая все чаще тему переездов, которую он ранее отклонял.

Сильвер также говорил, что попадание в плей-офф 16-ти лучших команд, вне зависимости от конференций, будет несправедливым, так как лига не имеет сбалансированного календаря. При этом, конечно, опускается тот факт, что нынешняя система еще более несправедлива, поскольку команды на западе играют в условиях гораздо более жесткого графика, чем те, что на востоке, при этом показывая лучшие результаты каждый год. Сильвер, как и любой хороший корпоративный юрист, получает много денег, чтобы находить причины, из-за которых его клиенты не смогут делать то, что не было бы в их финансовых интересах.

Реальная проблема, как ее изложил Тим Бонтемпс в своей статье в Washington Post несколько недель назад, заключается в том, что требуется две трети голосов большинства владельцев лиги, чтобы внести какие-либо изменения в формат плей-офф. На западе много владельцев, которые хотят этого, но зачем их коллегам на востоке голосовать за то, что не отвечает интересам их франшиз? На карту поставлено слишком много денег. Тэд Леонсис выдал более 400 млн. долларов на контракты Джона Уолла, Бредли Билла и Отто Портера-младшего только за последние два года, и он все еще ожидает своего первого похода в финал Восточной конференции. Если бы «Рэпторс» знали, что система изменится, они, вероятно, разрушили бы команду и начали все заново, без учета того, что Кайл Лоури и Серж Ибака заключили сделки на 160 млн долларов в это межсезонье. Каждая команда на Востоке выигрывает от текущей системы. С начала тысячелетия восемь из пятнадцати команд конференции хотя бы раз появлялись в финале.

Преимущества глубокой сетки плей-офф намного превышают дополнительные доходы от продажи билетов и атрибутики. Это улучшает образ франшиз, помогает обзавестись поклонниками на годы вперед, а также рождает положительное отношение, необходимое для заключения сделок с арендной выплатой в сотни миллионов долларов. Деньги, полученные от выступления в плей-офф - игра, сумма очков в которой всегда ноль. Если одна команда дает выручку больше, так как формат плей-офф изменился, то другая, соответственно, меньше. Владельцы руководствуются своими личными интересами, и единственный вариант, при котором они будут согласны на изменения - тот, который принесет им больше денег, нежели сейчас. Новая стоимость их клубов сломала бы формат плей-офф раньше, чем это стало бы ошеломляющей новостью для всех. Дэн Гилберт заплатил 375 млн. долларов при покупке «Кэвс» в 2005 году. В феврале Forbes оценил стоимость франшизы в 1,2 млрд. долларов. Она, вероятно, еще подросла со времен четвертого за 11 лет попадания в финал в минувшем июне.

Экономическая система НБА не предназначена для поощрения положительно зарекомендовавших себя команд. Целью является защита посредственных. Самый яркий пример - сам драфт. Худшим командам лиги дается шанс выбрать лучших молодых игроков в мире и дать им статус ограниченно-свободных агентов, кроме того, они будут играть за команду, выбравшую их на драфте, в течении девяти сезонов. Поскольку баскетбол - это вид спорта, где у большинства франшиз нет шансов привлечь лучших свободных агентов на рынке, то появляется серьезный стимул для «слива» сезона. Это всегда было частью НБА. Существовало лишь своеобразное «джентльменское соглашение» не делать это столь явно, которое было разорвано Сэмом Хинки. Когда Сильвер критикует команды за намеренный «слив» сезона, то обычно это делается открыто.

Лига могла бы решить это проблему за секунду, если хотела бы. В 2014 году, когда шум вокруг Хинки и его «Процесса» достиг максимального высокого уровня, владельцы клубов проголосовали за предложение, которое сделало бы «слив» сезона значительно менее привлекательным. Вместо 25% шанса победить в лотерее, команда с худшим результатом в лиге получала лишь 12% шансы, наравне с тремя другими худшими командами. Первоначально предполагалось, по крайней мере среди руководителей фронт-офисов, что данное предложение будет быстро одобрено. Но владельцы команд с малых рынков неожиданно высказали озабоченность по поводу неожиданных последствий. Тогда казалось, что голосование пройдет снова, после того, как у команд будет больше времени для изучения вопроса, но этого так и не произошло.

Проблема заключается в том, что невозможно отличить команду, старающуюся проиграть нарочно, от команды, не способной встать на верный путь. «Сиксерс» закончили с худшим результатом лишь один из последних четырех сезонов. «Миннесоты Тимбервулвз» не было в плей-офф с 2004 года, и главная причина, из-за которой все может изменится, заключается в том, что они получили право выбирать первыми и взяли под 1-м номером Карла-Энтони Таунса. Короли из Сакраменто не были в плей-офф с 2006 года, во многом из-за невезения в лотерее, благодаря чему они не выбирали в топ-3 с того самого времени. За пределами первой тройки, там, где выбирали «Кингз», было много достойных игроков. Они просто не сумели сделать правильный выбор. Множество команд в лиге обладают плохим менеджментом, поэтому они всегда будут вынуждены блуждать по пустыне в поисках выхода, пока не получат высокие пики.

Годами никто не посещал матчи «Нэтс», потому что они были ужасной командой без каких-либо пиков в принципе, но теперь они начинают подниматься со дна, благодаря новому, агрессивно ведущему себя, фронт-офису. Большинство владельцев хотят получить гарантии, что их команды станут лучше в следующем сезоне, но никак не хотят поспособствовать процессу, который позволил бы это осуществить. Им нужна система, которая максимально поддерживала бы их клубы. Умный владелец не хочет выходить на рынок свободных агентов, где не существует рамок, и выживают лишь сильнейшие команды. Они хотят быть на максимально отлаженном рынке, где даже самые худшие организации лиги могли бы зарабатывать. Люди с состоянием в миллиарды долларов, по большей части, осторожны с деньгами. И НБА предназначено быть безопасной инвестицией для них.

Стремление минимизировать риск - это как раз то, почему правило «one-and-done» существует главным образом из-за спортсменов, выступающих за колледж. НБА хотелось бы, чтобы клубы имели больше возможностей оценить потенциальных звезд. Скаутинг сам по себе - сложный процесс, а оценка подростков, которые впоследствии смогут доминировать над своими сверстниками, основанная лишь на габаритах и атлетизме, еще более сложна. Студенческий баскетбол вряд ли является наиболее эффективным способом сортировки игроков, но он все-таки помогает отличить более сильных баскетболистов от тех, кто слабее, среди всех молодых талантов в стране. По большей части, игроки с наиболее высоким рейтингом в школе, через год располагаются также в верхушке драфта. Из топ-10 школьников 2016 года - восемь попали на драфт-2017.

Существует огромное количество трещин в экономической модели НБА, и они, вероятно, станут только глубже в последующие годы. Как отметил Марк Кьюбан, когда речь идет о том, почему система должна измениться, поднимаются команды с Востока, обладающие меньшим стимулом, чтобы стать лучше, потому что планка для выхода в плей-офф или прохода пары раундов гораздо ниже. Стерн всегда говорил, что баланс между конференциями носит цикличный характер, но последние поколения игроков не сумели изменить динамику в лучшую сторону, и нет гарантий, что следующее поколение сможет сделать это. Пока владельцы восточных клубов зарабатывают деньги на своих командах, у них нет причин менять выбранный курс.

В то время как некоторые владельцы могут отказаться от сиюминутной прибыли, ради получения больших результатов в будущем, остальные же попросту не обладают такой оценкой ситуации. Наиболее вероятный сценарий - это страх потерять деньги, который заставит их принять изменения. Вот почему вопрос о дисбалансе конференций, скорее всего, будет рассмотрен в первую очередь, так как серия тусклых финалов способна навредить телевизионным рейтингам, чего может оказаться достаточно, для того, чтобы навредить позициям лиги на момент истечения телевизионного соглашения в 2025 году. Цену «слива сезона» и правила «one-and-done» трудно определить. NBA - это не озеро Вобэгон: каждая команда не может быть выше среднего уровня. Всегда будут плохие организации, независимо от того, как отлажена система, и следующий генеральный менеджер, «верующий в процесс», вероятно, будет чуть хитрее, чем Сэм Хинки. И хотя механизм развития лиги можно было бы упростить, до тех пор пока великие баскетболисты будут появляться каждый год, НБА, вероятно, не будет делать что-либо для развития различных международных турниров для молодых игроков.

Совершенствование лиги начинается с понимания механизмов, которые делают сам факт изменения реальным. Изменениями должны заниматься люди, способные видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким бы им хотелось. Вместо определения проблемы и последующего поиска ее решения, стоит начать с имеющегося решения и поиска проблемы, которую с его помощью можно решить. У НБА существует лишь одна проблема, которая затрагивается каждый раз, когда обсуждается новое коллективное соглашение: большинство владельцев не зарабатывают столько, сколько могли бы. Любое предлагаемое решение, независимо от благих намерений или возможного улучшения лиги, уничтожается еще до оглашения, если оно не увеличит приток средств. Всем заправляют мужчины с кошельками, выделяющие средства «по доброте душевной», и они будут лишь наращивать влияние.

Не слушайте, что говорит Адам Сильвер. Внимательно изучите кошельки парней, на которых он работает.