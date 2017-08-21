«Зенит», держись! Снова материализовалась нумеролог, она же психолог-колдунья

На этой неделе неожиданно материализовалась Карине Гюльазизова. Шесть лет назад она была, по сути, вторым человеком в РФС. На минувшей неделе она дала интервью питерскому изданию «Фонтанка». Приводим некоторые фрагменты и пытаемся понять, с какой целью она вновь выдвигается в публичное пространство.

Об этой женщине говорили довольно много, когда Сергей Фурсенко был главой РФС. Много рассказывали, как она ходила с крысиными хвостиками, как вызывала дух Старостина на спиритических сеансах, как ее прятал от людей глава российского футбола.

Много было с ней связано знаковых историй. Рассказывать можно долго – на много статей хватит. Вспоминается – среди прочего – как Сергей Фурсенко, чей кабинет в РФС был расположен на шестом этаже, поднимался на лифте до пятого, а потом этаж проходил пешком. И вовсе не из любви к спорту: Карине Сергеевна – а она еще и нумеролог – предсказала ему проблемы от цифры «6».

После ухода Фурсенко в отставку летом 2012 года пропал из поля зрения не только он, но и его психолог, «личный коуч», «персональная колдунья», «придворная жрица», «лохматая» – как только не называли Карине Гюльазизову.

И вот не так давно Сергей Александрович материализовался на посту руководителя «Зенита». Дал даже интервью «Советскому спорту» на Питерском форуме. А раз появился Фурсенко - вскоре появилась и Карине Сергеевна. Правда, пока не в «Зените» - в питерской прессе. «Фонтанка» взяла у нее интервью о колдовстве, сильном персоналити президента «Зенита» и пухлых конвертах с деньгами.

Объясняя, зачем ей сейчас публичность, Гюльазизова напустила туману:

– Как мне показалось, пришло время в очередной раз вбросить в информационное поле некоторое количество здоровых смыслов.

– Консультируете ли вы сейчас Фурсенко?

– Нет.

– Какое первое впечатление он на вас произвел?

– Очень хорошее, я поэтому и согласилась с ним работать. Он увиделся мне абсолютно живым, очень харизматичным, очень подвижным, не ригидным, как обычные чиновники. И самое главное, что он абсолютно открыт для всего нового и творческого. Он меня очень заинтересовал как человек.

– Зачем он искал себе коуча?

– Как любой человек, который профессионально относится к своей деятельности, он понимал, что становится публичной фигурой, и ему нужно было овладеть азами публичного выступления. Он ко всему относится ответственно, без шапкозакидательства. Ему не все равно, как и что он будет транслировать. Он понимал, что он этим не владеет, и он решил, что он должен этому научиться.

– Можете припомнить момент, когда вы перешли из разряда коуча в близкие советники Фурсенко?

– Не сразу как-то это произошло. Я уже не помню сейчас. Я помню, что Сергей Александрович предложил мне взять несколько проектов, и как-то все это закрутилось потихоньку. Может, это произошло в течение года после нашего знакомства.

– Основная масса мифов о вас пошла из книг ныне главного редактора «Советского Спорта» Николая Яременко «Футбол убьет Россию» и «Футбол спасет Россию». В том числе он рассказывал, что братья Ковальчуки, которые, как считается, покровительствовали в то время Фурсенко, когда решался вопрос о его переходе в РФС, поставили перед ним всего одно условие: чтобы вас рядом с ним больше никогда не было. Фурсенко якобы согласился, но втайне продолжал с вами консультироваться. Было ли что-то такое в реальности?

– Никогда этого не было. По крайней мере, я про это не знаю. Но одно совершенно точно – никогда втайне он меня не держал. Я открыто и официально работала над проектами РФС. А зачем надо было придумывать весь этот бред, я понятия не имею.

– Другая история. Мой любимый абзац... Цитирую: «Закончился октябрьский матч Россия — Андорра. Дотянув до последнего тура, сборная России лишь в последней игре смогла обеспечить себе выход в решающую часть турнира. Карине не поздравляла с победой Фурсенко, она лишь с трудом, якобы через силу выговорила: «Из последних сил эти 6:0 делала, всю игру энергетику положительную на поле посылала, сил совсем нет...». Фурсенко не пошёл поздравлять сборную, не было устроено никаких хотя бы минимальных торжеств — ему было не до игроков. Он сорвался с места и вернулся через какое-то время, везя пухлый конверт. Главное — отблагодарить Карине. Это же она — не игроки! — обеспечила, оказывается, эти волшебные (с Андоррой-то!) «шесть-ноль»!». Было такое?

– Чем же он так любим вами, именно этот абзац? Господи боже мой! Я даже не знаю, как это комментировать. Это стопроцентный бред, который мне очень сложно хоть как-то оценить. Не имею радости знать этого Яременко! И он меня тоже не знает. Знаю точно и твердо одно: бессмыслица крайне заразна!

– Фурсенко расплачивался с вами конвертами?

– Нет, я получала официальную зарплату.

– Сколько вам платил Фурсенко?

– Можно я об этом не буду говорить? Нормальную зарплату он мне платил.

– В мае вы говорили, что Фурсенко футбол уже не интересен и вам футбол тоже не нужен. Однако Фурсенко вернулся. Можно ли ожидать и вашего возвращения?

– Вряд ли… Сегодня нужно зрелище, эффекты, и совершенно не нужны смыслы, герои-парадигмы, люди и дела. Поэтому мое возвращение маловероятно.

– У вас, как у психолога, есть объяснение преображению Кокорина?

– Это же при Сергее Александровиче случилось? Думаю, что он работает с Кокориным. Как-то его наставляет.

– Может, вы его научили каким-то психологическим приемам, которые он теперь применяет на Кокорине?

– Да нет, Сергей Александрович просто очень человечный и обладает достаточными компетенциями для решения таких задач. Он харизматичный и абсолютно четко видит людей, он настроен на созидание, на человеческое развитие. Именно поэтому я и согласилась с ним работать и так долго с ним проработала. На Кокорина, несомненно, повлиял феномен Фурсенко.

– Фурсенко в недавнем интервью рассказал, что принял решение купить футболиста Текке, увидев мечеть на Каменноостровском. Подобный способ принятия решений таких масштабов вообще нормален?

– Это же метафора. Сергей Александрович – человек творческий. Поэтому ему жить в предлагаемых обстоятельствах – в политике и в спорте, который уже давно тоже стал политикой, – очень непросто. Он, как человек творческий и видящий гораздо больше, чем среднестатистический человек, часто говорит метафорами. По сути он – совсем не чиновник, он слеплен из другого теста. А говорил он это вот в каком смысле. Петр I строил Петербург как красивый европейский город со своими особенностями. Город, за исключением спальных районов, произведение искусства. И мечеть, правда, невероятно красива. Решение купить Текке – это такой инсайт, озарение. «Зенит» – удивительно питерская команда, которая не имеет права быть бессмысленной, которая обязана быть палитрой разных героев и визуально, и по сути. И подписанием Текке он хотел усилить эту палитру образов. По-моему, это очень красивое и верное решение.

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Интервью довольно пространное. Кому интересно – почитаете полностью. Но здесь необходимо сделать небольшое послесловие. Желая успеха «Зениту» в качестве топ-клуба, каковым он надеется с очередной попытки стать на европейской арене, искренно переживаем за его судьбу. Ведь недавнюю историю мы хорошо помним: кем бы ни называли Гюльазизову, она была единственным человеком, кого нынешний руководитель «Зенита» не просто слушал, а раболепно преклонялся.

В свое время не то психолог, руководитель центра с неясным названием «Ось времени», не то астролог, не то маг-шарлатан, не то колдунья, она смогла опутать своими сетями Сергея Фурсенко. Причем произошло это не во время руководства российским футболом в здании на Таганке, а именно тогда, когда Фурсенко только-только начинал работать в «Зените». И вот Фурсенко снова в «Зените», а Карине Сергеевна снова выплыла в публичном пространстве.

«Зенит», держись!