Помогут ли Никитину секреты Знарка? Превью матча за Кубок Открытия СКА - ЦСКА

А знаете, что СКА под руководством Олега Знарка ни разу не проигрывал ЦСКА? «Разве?» - возразит проницательный болельщик, вспомнив поражение питерцев в армейском дерби в Москве в начале сентября прошлого года.

Так в том матче командой гостей управлял Петр Воробьев, а Знарок готовился к Кубку мира в Торонто. Опытный и мудрый Петр Ильич Воробьев заменит главного тренера невских армейцев во время его олимпийской отлучки. Остальные три встречи непримиримых соперников в прошлом сезоне принесли победу будущему обладателям Кубка Гагарина. Второй матч (2:0) питерцы выиграли по делу, несмотря на минимальный счет (вторая шайба влетела в пустые московские ворота). В матче номер три москвичи пытались перебегать соперника. Почти два периода им это удавалось, 0:2 они превратили в 3:2, но нелепые удаления и неуверенная игра вратаря Сорокина перечеркнули все старания. СКА победил 6:3 (шестая шайба побывала в пустых воротах). Но особенно интересным получился матч номер четыре в Москве. Сразу после новогодних каникул. Тогда Сорокин сыграл подходяще, а его визави Шестеркин делал подарки. И если бы не тренерский челлендж в овертайме, выявивший у Светлакова офсайд на синей линии, быть команде Дмитрия Квартальнова победителем. Но гол хозяев аннулировали, а в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря хоккейному ювелиру Гусеву.

Очень неоднозначное впечатление оставило тогда судейство. Один из этих рефери, Алексей Раводин, получил назначение на сегодняшний матч. В паре с «золотым свистком»-2017 Сергеем Кулаковым. Доки в судейской теме утверждают, что это пропитерские арбитры. Но мы в это не верим. И надеемся, что не люди в «полосатых купальницах» станут главными героями матча за Кубок Открытия.

- Мы готовы даже слишком хорошо, - признался Знарок на презентации команды.

- Я не завидую ЦСКА, - вторил тренеру лидер питерских атак Илья Ковальчук.

Из лагеря москвичей заявлений никто не слышал. Однако очевидно, что для их нового наставника Игоря Никитина этот матч станет первым серьезным тестом.

Любопытно, на каких игроков сделает ставку главный тренер ЦСКА. Не менее любопытно, покажет ли Знарок своего капитана Павла Дацюка, которого, по его словам, долго берегли. Защитник Войнов вернется в конце месяца. Знарок не уточнил, какого. Верится, что августа.

Кому доверят ворота СКА – неприкасаемому Коскинену или нашему Шестеркину. Именно благодаря очередному ляпу финна-гренадера СКА лишился победы на турнире в Сочи, уступив в финале олимпийской сборной России, за которую играли пятеро цеэсковцев – Нестеров, Науменков, Любимов, Григоренко, Капризов.

Вернувшийся из «Колорадо» Григоренко изысканно реализовал буллит финтом Форсберга. Видел ли это Знарок, который еще до финала покинул Сочи по семейным обстоятельствам?

Григоренко заслужил похвалу от наставника олимпийцев Олега Браташа. А вот Капризов больше озадачивает. Его безголевая серия в межсезонье растянулась на семь матчей. В последнем, против «Динамо» на Кубке мэра, он участия не принимал.

При этом жжет молодой новобранец ЦСКА Окулов. Он разделил первенство в летней снайперской гонке. Однако уже сегодня вечером об этом никто и не вспомнит. Потому что контрольные матчи – не чета даже плохоньким официальным.

Никитин обещал выпустить Капризова в тройке с сибиряками – Шалуновым и Шумаковым. Патнерами Окулова скорее всего станут молодые Светлаков и Кузьменко.

У СКА интересно понаблюдать за звеньями Барабанов – Коскиранта – Широков и Карпов – Прохоркин – Гусев. Не уронит ли последний из них планку после отъезда за океан Дадонова и Шипачева?

Два года назад армейцы спорили за Кубок Открытия. Как и сегодня, в Санкт-Петербурге. СКА тогда возглавлял Андрей Назаров. Гости вырвали победу в овертайме благодаря голу новичка Плэтта. Канадец с белорусским паспортом и теперь готов испортить настроение питерским болельщикам. Если, конечно, попадет в состав.

Кстати, в коллекции трофеев СКА Кубка Открытия пока нет. Подопечные Знарка не прочь восполнить этот пробел. Какие сюрпризы приготовил главный тренер хозяев и его штаб для Никитина, который наверняка знает кухню Знарка по совместной работе в сборной, нюансы его игровой модели?