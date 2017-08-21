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Александр Мирзоян: Во что играл «Спартак» после удаления Самедова?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов
Александр СамедовФото: «Советский спорт»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал итог матча 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4).

– Александр Багратович, можно узнать ваше мнение о дерби, прошедшем в субботу?
– Какое же это дерби? Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби? Впервые слышу, чтобы матчи «Спартака» и «Локомотива» назывались дерби.

– Хорошо. Тогда какое впечатление у вас оставил матч «Спартака» и «Локомотива» в 7-м туре РФПЛ?
– Результат удручающий. Я не понимаю, во что начал играть после удаления Александра Самедова. «Локомотив» был настроен хорошо с первых минут. Повести в счет мог и он. Но получилось так, что обоюдоострая игра первым успех принесла «Спартаку».   

Но после удаления Самедова было сложно понять, во что играет «Спартак». Команда играла, но во что? Какая тактика? Отойти в оборону, держать мяч или играть в контратаки? Непонятно. Отсюда и результат. «Локомотив» хорошо использовал растерянность «Спартака».

– «Спартак» игра по системе «как получится»?
– Да. Ведь удаление одного игрока не принципиально. Команды часто играют вдесятером, и добиваются успеха. Нужно правильно выбрать направление игры. «Спартак» сыграл, как получился.

Когда появился на поле Фернандо, появилось какое-то созидание. Команда начала атаковать, появились моменты. Если до этого «Спартак» пытался сыграть на удержание счета, нужно было более организованно сыграть в обороне, чего не случилось.

– Какое впечатление на вас производят центральные полузащитники «Спартака»?
– Результат зависит не одного-двух игроков, а от целостности игры. Неправильно говорить про Дениса Глушакова или Марио Пашалича. Есть игроки центральной зоны обороны, которые сыграли достаточно расхлябанно. Они не опережали соперника и не загоняли его в неудобное положение. Не ограничили им свободу и не заполняли зоны, из которых были забиты голы. «Спартак» не настолько мобилен в средней линии, как хотелось бы видеть. Но это зависит от всей структуры построения командных действий.

– Что у «Спартака» изменилось по сравнению с прошлым сезоном в негативную сторону?
– «Спартак» начал пропускать по три-четыре мяча. Изменилась стабильности игры. Ее нет в целом. Ни в обороне, ни в атаке. Команда начала пропускать. Значит, команда играет неправильно.

– За что «Спартак» будет бороться в этом сезоне?
– Бороться нужно до конца. Завтра может повалиться «Зенит», а «Спартак» может начать выигрывать. Бороться нужно всегда, а там – как получится.

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 59; Фернандеш, 64; Игнатьев, 72

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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