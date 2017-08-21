Александр Мирзоян: Во что играл «Спартак» после удаления Самедова?

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал итог матча 7-го тура РФПЛ против «Локомотива» (3:4).

– Александр Багратович, можно узнать ваше мнение о дерби, прошедшем в субботу?

– Какое же это дерби? Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби? Впервые слышу, чтобы матчи «Спартака» и «Локомотива» назывались дерби.

– Хорошо. Тогда какое впечатление у вас оставил матч «Спартака» и «Локомотива» в 7-м туре РФПЛ?

– Результат удручающий. Я не понимаю, во что начал играть после удаления Александра Самедова. «Локомотив» был настроен хорошо с первых минут. Повести в счет мог и он. Но получилось так, что обоюдоострая игра первым успех принесла «Спартаку».

Но после удаления Самедова было сложно понять, во что играет «Спартак». Команда играла, но во что? Какая тактика? Отойти в оборону, держать мяч или играть в контратаки? Непонятно. Отсюда и результат. «Локомотив» хорошо использовал растерянность «Спартака».

– «Спартак» игра по системе «как получится»?

– Да. Ведь удаление одного игрока не принципиально. Команды часто играют вдесятером, и добиваются успеха. Нужно правильно выбрать направление игры. «Спартак» сыграл, как получился.

Когда появился на поле Фернандо, появилось какое-то созидание. Команда начала атаковать, появились моменты. Если до этого «Спартак» пытался сыграть на удержание счета, нужно было более организованно сыграть в обороне, чего не случилось.

– Какое впечатление на вас производят центральные полузащитники «Спартака»?

– Результат зависит не одного-двух игроков, а от целостности игры. Неправильно говорить про Дениса Глушакова или Марио Пашалича. Есть игроки центральной зоны обороны, которые сыграли достаточно расхлябанно. Они не опережали соперника и не загоняли его в неудобное положение. Не ограничили им свободу и не заполняли зоны, из которых были забиты голы. «Спартак» не настолько мобилен в средней линии, как хотелось бы видеть. Но это зависит от всей структуры построения командных действий.

– Что у «Спартака» изменилось по сравнению с прошлым сезоном в негативную сторону?

– «Спартак» начал пропускать по три-четыре мяча. Изменилась стабильности игры. Ее нет в целом. Ни в обороне, ни в атаке. Команда начала пропускать. Значит, команда играет неправильно.

– За что «Спартак» будет бороться в этом сезоне?

– Бороться нужно до конца. Завтра может повалиться «Зенит», а «Спартак» может начать выигрывать. Бороться нужно всегда, а там – как получится.